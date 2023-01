Měl by vydržet i sto let, říká jeden z posledních výrobců velkých cimbálů

„Svůj první cimbál jsem si musel opravit. Na všechno jsem si musel přijít sám, nebylo od koho se učit. Když ale rozebíráte trosky, tak při troše pozornosti odkoukáte, proč se cimbál rozpadl. A na chybách předchůdců jsem se naučil, na co si dávat pozor při stavbě nových nástrojů,“ vysvětlil Galuška, který 25 let hrál se Strážnickou cimbálovou muzikou Michala Miltáka. „Každý je originál, trošku jinak hraje, je to kusová výroba,“ dodal.

Dnes je jedním ze dvou výrobců velkých cimbálů v Česku. To znamená, že musí vědět, jak vybrat vhodné dřevo, jak ho opracovat, slepit, vyznat se v konstrukci nástroje, v jeho akustice nebo lakování.