Hlídá pády, arytmii i polohování. Chytrý byt ulehčí lidem péči o nemohoucího

Prostor je plný technických vychytávek. „Máme tady například mobilní sprchu, která umožňuje hygienu klienta, aniž by musel vstávat z postele. Není ani nutné připojení na vodovod, stačí jen zapojení do zásuvky,“ přiblížila jedno ze zařízení průvodkyně Mariem Bolcková, která má v Technologické inovačním centru Zlínského kraje na starosti asistivní technologie.

V bytě jsou také dvě různě polohovatelné postele s mnoha dalšími funkcemi, bezzápachový odpadkový koš na použité inkontinenční pomůcky, invalidní vozík s antidekubitním sedákem, detektor vody nebo otevření dveří, chytrá podložka s detektorem vlhkosti, tlačítka pro přivolání pomoci, domácí telefon pro tísňovou linku, hrudní pás s detekcí srdeční arytmie, postelová podložka, která monitoruje vitální funkce nebo pády.

Všechny pomůcky mohou využívat provozovatelé domovů pro seniory i pro lidi s různým typem zdravotního a mentálního postižení, také nemocnice nebo lidé, kteří doma pečují o nemocného příbuzného.

Byt je ve 22. budově naproti mrakodrapu a kdo bude mít o prohlídku nebo školení zájem, může si rezervovat čas na webových stránkách Technologického inovačního centra.

Matrace nahlásí, že klient spadl z postele

„U nás začínáme používat chytré matrace, které signalizují, že klient spadl z postele. Budeme zavádět asistivní technologie v signalizaci, takže když půjde klient do koupelny a spadne, bude mít náramek a na něm tlačítko,“ popsala Veronika Lišková, vedoucí domova pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm, kde se starají o 196 klientů.

„Pořídili jsme i mobilní sprchy a začneme je používat. Preferujeme je nejvíce u klientů, kteří už jsou v paliativní péči a celková koupel je pro ně obrovským diskomfortem,“ doplnila.

V Rožnově už u některých klientů používají také elektricky ovládané vzduchové válce, tedy systémem takzvaného laterálního náklonu.

„Podložka je vhodná pro mikropolohování, otáčení klienta na jednu nebo druhou stranu, když má na těle defekt nebo po operaci potřebuje odlehčit část těla. Je možné si systém automaticky navolit tak, jak personál potřebuje, to znamená, že si určí i čas a frekvenci změny tlaku ve válcích,“ upřesnil zástupce dodavatelské firmy Petr Bernas.

Ukázkový byt představuje i postel s otočným roštem, který dokáže pacienta zmáčknutím tlačítka posadit, položit, celkově zvednout, pokrčit mu nohy, natočit ho ven z postele a podobně.

„To výrazně usnadňuje manipulaci personálu s nemohoucím pacientem. Na posteli se dá také přenastavit pozice ležícího. Spousta lidí na lůžku dlouhodobě leží v jedné poloze, vidí jeden bod pokoje a tělo nefunguje tak, jak by mělo. Postel umožní změnit polohu tak, aby viděl třeba celý pokoj,“ doplnil Bernas.

Kraj plánuje půjčovnu pomůcek

Všechny pomůcky směřují k tomu, aby starost o nemocného byla jednodušší, aby k ní nebyla potřeba tak velká fyzická síla nebo aby byla co možná nejvíce hlídaná.

„Budeme čelit stárnutí populace a našeho kraje se to dotkne nejvíc ze všech. Do čtyř let budeme nejstarším regionem v republice. Proto jsme začali zavádět chytré technologie v našich pobytových službách a teď chceme mít na jednom místě veškeré dostupné technologie, abychom je ukázali i rodinám, které doma o někoho pečují,“ vysvětlila vznik ukázkového bytu krajská náměstkyně pro sociální oblast Hana Ančincová.

Do budoucna by chtěla v kraji otevřít také půjčovnu kompenzačních pomůcek, ve které by si zájemci mohli potřebná zařízení a vybavení půjčovat domů.

„Člověk není schopný pečovat o někoho čtyřiadvacet hodin denně sedm dnů v týdnu. Pomocí různých SOS tlačítek, signalizací, sledování životních funkcí a podobně ale může bezpečí svého příbuzného zvýšit. Je to velká příležitost využití chytrých technologií,“ dodala Ančincová.