Práce začnou už příští týden. Jako první přijdou na řadu dvě sousedící křižovatky v Gahurově ulici, která slouží jako hlavní příjezd na sídliště Jižní Svahy: jedna je u Baťovy vily, druhá opodál s odbočkou do Prštného.

Do stejného uzlu bude spadat i nový světelný přechod u zastávky Pod Babou ve směru na Jižní Svahy. Práce potrvají šest až osm týdnů. Následovat budou křižovatky u Terna a u benzinové stanice OMV v Loukách a u Kongresového centra. Potom další.

„Přepojování jednotlivých křižovatek, kdy nebudou v plném provozu, by mělo trvat maximálně dva týdny,“ přiblížil radní přes dopravu Václav Kovář. „Na složitějších křižovatkách budou umístěné dočasné semafory, jejichž provoz se bude dát programovat. Nebudou tak efektivní jako plnohodnotné semafory, ale dokáží vyhodnocovat provoz,“ doplnil.

Ani zemní práce a instalování sloupů by nemělo příliš omezit silniční dopravu. Postavení jednoho sloupu má zabrat 20 až 40 minut. Omezení mají být jen dočasná.

„Můžou tam být umístěny dopravní značky, aby lidé věděli, že se tam něco děje,“ poznamenal Kovář. „Budeme se snažit omezení minimalizovat. Práce, které omezují provoz, budeme směřovat na dobu mimo dopravní špičku nebo na noc, pokud budou splňovat hlukové limity.“

Veřejná doprava dostane přednost

Během roku a půl by mělo být ve Zlíně upraveno 45 křižovatek. Díky systému řízení, který využívá moderní technologii C2X, pak má být doprava plynulejší. Vozy městské hromadné dopravy a integrovaného záchranného systému mají dostávat přednost, pokud jde o zelenou na semaforu. Trolejbusy by díky tomu ve Zlíně v průměru ušetřily 1,5 minuty, podle čehož by se mohly upravit jízdní řády.

I když je hromadná doprava propojená s Otrokovicemi, tamní radnice o chystaných změnách nevěděla. Teď s dodavatelem jejich systému řízení křižovatek řeší, jestli ho bude možné jenom upravit, nebo bude nutné pořídit nový jako ve Zlíně. Nový systém je však digitální, starý analogový.

„Musíme to vědět do konce června, abychom to byli schopni naprojektovat a najít na to příští rok peníze. Do konce srpna musí vzniknout rozpočet na příští rok,“ nastínila vedoucí dopravně-správního odboru otrokovické radnice Renata Krystiníková. „Stávající systém preference MHD, který je na pěti křižovatkách v Otrokovicích, s modernizací ve Zlíně skončí. To je jisté,“ nepochybuje.

Trolejbusy budou vybaveny novým komunikačním zařízením, jež bude reagovat na zlínský systém, nikoliv na ten starší otrokovický. „Musíme se do toho taky pustit, aby na sebe systémy navazovaly a autobusy a trolejbusy u nás nedostávaly zpoždění,“ zmínila otrokovická starostka Hana Večerková.

Sladí se Otrokovice se Zlínem?

Pokud by řízení křižovatek zmodernizoval jenom Zlín, tak trolejbusové linky 2 či 6 by přijely na hranici města s dvouminutovým náskokem, který by ale v Otrokovicích mohly ztratit. Nemusí být také sladěny přestupy z linky na 2 či 6 na otrokovickou autobusovou linku 55.

„Ve Zlíně si vymysleli nový systém, aniž by s námi o tom mluvili. Není to od nich moc seriózní,“ postěžovala si Večerková. Zmínila přitom, že příští rok by měl stát v Otrokovicích začít s modernizací železniční trati, jejíž součástí je i tunel pod Kvítkovickou křižovatkou. „Budeme to muset sladit a dořešit. Rok a půl do finálního spuštění je ještě dost času,“ věří Kovář.

Město na projekt za 225 milionů korun dostalo dotaci 150 milionů, jež byla určena pro města nad 50 tisíc obyvatel. „Otrokovice by na dotaci nedosáhly. Je otázka, jestli bude vypsaný dotační titul i pro menší města, nebo si projekt udělají samy,“ podotkl Kovář.

Kdyby Otrokovice postupovaly stejně jako Zlín, byla by spolupráce systémů stoprocentní. „Komunikace mezi vozidly MHD a systémem řízení křižovatek v Otrokovicích po přechodu na novou technologii C2X, kterou zavede město Zlín, bude zajištěna,“ potvrdil mluvčí Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice Vojtěch Cekota.

Technologie C2X umožňuje prostřednictvím vysokokapacitní přenosové sítě také komunikaci mezi křižovatkami a auty. Potřebné komunikační zařízení je v Evropě od loňska povinnou součástí nových aut. Starší vozy ho nemají.

Jejich majitelé si však budou moci do mobilu stáhnout aplikaci, která jim poskytne stejné informace, jestli není poblíž nebezpečná situace, dopravní omezení, nebo zda se neblíží sanitka či hasiči.

Data vyhodnotí centrální dispečink

Vznikne i dispečink, do něhož se budou sbíhat veškerá data z křižovatek. Přes den ho bude obsluhovat člověk, v noci počítač. Měli by v reálném čase vyhodnocovat, jak nejvhodněji provoz křižovatek nastavit. „Když třeba pojede hodně aut z festivalu Masters of Rock ve Vizovicích, tak aby se co nejrychleji dostali přes město na dálnici,“ uvedl Kovář.

Křižovatky budou opatřeny i kamerami, které zjistí jízdu na červenou, otáčení vozidel v křižovatce či ohrožování chodců. Město ale podle Kováře hodlá získané údaje využívat statisticky, ne pro vybírání pokut.