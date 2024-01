Novinka ve Zlíně propojí auta a křižovatky, na chodníky promítne barvy semaforu

Ke křižovatce pod divadlem ve Zlíně se blíží trolejbus a vypadá to, že už jí nestihne projet, protože interval pro zelenou končí. Ovšem křižovatka na situaci zareaguje – prodlouží zelenou, aby vůz zbytečně nečekal přes půl minuty na novou.

To je jen jeden příklad, který umožní Inteligentní telematický systém (ITS), jenž připravuje zlínská radnice za více než 200 milionů korun. Chce ho spustit na konci roku 2026.

Systém využívá moderní technologii CX2, jež umožňuje prostřednictvím vysokokapacitní přenosové sítě komunikaci mezi auty, jež mají potřebné zařízení (od letoška ho má každý nově vyrobený vůz), nebo mezi auty a křižovatkami. Ve Zlíně bude do systému zapojeno 45 křižovatek.

„Slibujeme si od toho plynulejší a bezpečnější dopravu,“ shrnul radní přes dopravu Václav Kovář. „Systém může například promítat doporučenou rychlost, kterou by mělo vozidlo jet, aby plynule projelo městem. Když pojede do Otrokovic, tak už od křižovatky v Přílukách bude vědět, kde se ve městě brzdí doprava, a může dostat doporučení, aby jelo pomaleji,“ předestřel.

Tabule upozorní i na jedoucí sanitku

Mozkem systému bude dispečink, kde se budou data shromažďovat a dostávat do oběhu. Předání informací pomocí komunikační technologie CX2 bude velmi rychlé. Na křižovatkách se objeví telematické tabule, které budou řidiče informovat také například o tom, že se blíží sanitka – ještě než uslyší houkačku – takže včas vytvoří bezpečnou uličku. Nebo že by do křižovatky už neměli vjíždět, aby v ní nezůstali stát, což se stává v centru Zlína velmi často.

„Chceme to především na křižovatkách v okolí Sadu svobody, které jsou dost exponované,“ zdůraznil Kovář.

„Systém bude pastí pro nezodpovědné řidiče, jelikož bude umět rozpoznat a současně předat informaci o nejčastějších přestupcích, jako je zastavení v křižovatce, průjezd na červenou, otáčení vozidel v křižovatce a ohrožení chodců na přechodech.“

Systém také dokáže měřit průměrnou rychlost mezi křižovatkami, na kterých budou kromě tabulí i nové senzory, čidla, kamery. Radní ale říká, že městu nejde primárně o to, aby vybíralo peníze na pokutách, ale aby zjednodušilo složitou dopravu.

Pokud budou mít šoféři v autě zařízení postavené na komunikaci CX2, můžou aktuální data o situaci na cestě dostávat a navzájem sdílet přímo. Mimo jiné o tom, že jsou v křižovatce ve slepém úhlu chodci, ale i o dopravních zácpách nebo kluzké vozovce. V budoucnu by měl systém umět auto i sám zastavit, aby se předešlo nehodě. A podle odborníků je také milníkem k cestě za samořídícími vozy.

Odpočet a laserové čáry na chodníku

Telematický systém myslí i na chodce. Na některých křižovatkách by stejně jako auta měli vidět sekundové odpočítávání do nejbližší zelené. To by podle Kováře mohlo snížit jejich snahy, aby přebíhali na červenou. A vzhledem k tomu, že řada lidí chodí po městě s mobilem v ruce, zařízení by mělo na chodníky před vstupem na přechod promítat laserové čáry: červenou, když bude červená, zelenou v případě zelené.

Město vybaví moderní technologií vozy hromadné dopravy i integrovaného záchranného systému, které bude systém také preferovat. Městská hromadná doprava už telematický systém používala dříve, ovšem starší.

„Máme zájem se zapojit do možnosti, aby vozidla MHD měli jakýsi typ preference. Je to podstatné s ohledem na naše cestující,“ poznamenal ředitel Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice Josef Kocháň. „Budeme proto muset každý vůz vybavit novým palubním počítačem a komunikátorem.“

Při přípravě systému město spolupracuje se státní i městskou policií.

„V případě, že telematický systém přinese do stávajícího způsobu řízení dopravy jakékoli zlepšení, máme za to, že dopravní situaci to pomůže,“ zmínila mluvčí policie Monika Kozumplíková.

Na křižovatkách se vymění semafory

Telematické tabule nebudou pro zlínské řidiče úplnou novinkou. Už pár let jsou na hlavních příjezdech do města a informují je mimo jiné o tom, jak dlouho jim potrvá cesta do centra, i o volných místech na parkovištích. Podle Kováře je už tento systém trochu zastaralý a nedokáže pružně reagovat na aktuální změny v dopravě.

Město bude pro nový systém teprve vybírat zhotovitele a hledat přesné technické řešení. Většinu nákladů chce zaplatit z dotací.

Když bude nový telematický systém zavádět, bude muset na křižovatkách vyměnit semafory včetně sloupů, někde se položí i nové datové kabely. Kvůli složitosti a pracnosti to bude trvat od poloviny roku 2025 do konce roku 2026. Upravovat bude například pět křižovatek najednou, ale každou v jiné části města, aby nenastala dopravní kalamita. Provoz na nich totiž bude muset být omezený, což způsobí komplikace. „Některé klíčové křižovatky, jako třeba u divadla, nebudeme moci přes den úplně vypnout,“ upozornil Kovář.

Pak se zde nabízí instalace dočasných semaforů.

„U některých prací by bylo ideální, kdyby proběhly v noci, ale nemůžeme se sbíječkami bourat sloupy v noci,“ zmínil radní. „Najít řešení, jak to udělat, bude to nejtěžší,“ upozornil.

Kovář doufá, že řidiči pochopí důvody omezení a následně ocení komfortnější a bezpečnější cestování.