Starostka brala peníze za práce na strategickém plánu, stanula před soudem

Starostka Sigmundová a dva tajemníci jsou obžalovaní z toho, že městu Chropyně způsobili škodu ve výši 99 tisíc korun. Ve čtvrtek trojice stanula před okresním soudem v Kroměříži. Vinu všichni obžalovaní jednoznačně odmítli.

„Nic jsem nespáchala a městu žádná škoda nevznikla,“ prohlásila Sigmundová.

Spor se vede o práce na strategickém plánu rozvoje města a mikroregionu v letech 2015 a 2016. Město na ně oficiálně najalo starostku, která pracovala na dohodu o provedení práce. Za to dostala sjednanou finanční odměnu.

Podle státního zástupce však takovou činnost měla udělat v rámci své práce a tedy i platu starosty.

„Obžaloba jim klade za vinu to, že uzavřeli za město dohodu na činnosti, které měla starostka vykonávat z titulu své funkce. Za ně dostala peníze navíc, a tím vznikla městu škoda,“ shrnul státní zástupce Radim Daňhel.

Ta problematika je mi blízká, říká starostka

Sigmundová a tajemníci, kteří s ní dohody podepsali, mají opačný názor.

„Byla to práce nad rámec toho, co obnáší funkce starostky. Udělat ji bylo nutné a kdybychom najali někoho jiného, stejně bychom to museli zaplatit,“ vysvětloval bývalý tajemník úřadu Jaroslav Kotula.

Sigmundovou oslovil on s ohledem na to, že měla dostatek informací a mohla na věci samostatně pracovat.

Šlo o administrativní úkony jako rozepsání jednotlivých investičních akcí, tvorbu tabulek, grafů, prezentací, vysvětlivek nebo dotazníků. Ty se pak distribuovaly mezi obyvatele města.

„Ta problematika je mi blízká, mám potřebná školení a vím, jak dokumenty zpracovat,“ podotkla Sigmundová.

Tajemník: Byla to běžná praxe u nás i v jiných městech

Podepsala celkem čtyři dohody o provedení práce, úhrnem za 99 tisíc korun. Tři během roku 2015. Poté odešel Kotula do penze a na jeho místo nastoupil bývalý místostarosta Jiří Rosecký. Ten také stojí za poslední z dohod, podepsanou v létě roku 2016.

„Byla to běžná praxe nejen u nás, ale i v jiných městech a obcích,“ popsal Rosecký.

S tím se ale nesmířil zastupitel Michal Vlasatý. Na jeho podnět začala policie případ vyšetřovat. Vlasatý tvrdí, že je uzavírání takových dohod nezákonné.

„Stejně tak je nesmysl, že by na tom starostka pracovala ve svém volném čase. Bylo to obcházení zákona, aby si mohli vyplatit odměny v létě a v zimě,“ řekl Vlasatý.

Opírá se přitom, podobně jako obžaloba, o názor odboru kontroly ministerstva vnitra. Jeho zástupkyně má vypovídat ve věci během příštího hlavního líčení, které soudce Petr Marák nařídil na začátek dubna.

Sigmundová a Vlasatý na sebe podali řadu trestních oznámení

Kauza, která vznikla uvnitř vedení města, ukazuje především na zjitřené vztahy. Že takový případ skončí u soudu, je ve Zlínském kraji zcela ojedinělé.

V Chropyni ale trestní oznámení padají poměrně často. V minulosti ho podávala starostka na Vlasatého, další mířila opačným směrem. Jedno nyní dospělo k soudu, další čeká na projednání. Dvě pak policie odložila.

O tom, že jádro sporu je osobní, ani jeden z nich nepopírá. Naznačila to starostka, která věc nechce do skončení soudu příliš komentovat, a potvrdil i Vlasatý. Ten je v zastupitelstvu od roku 2014 jako kandidát uskupení Společně pro Chropyni. Sigmundová (ČSSD) je ve funkci od roku 2011.

V loňských podzimních volbách strana zvítězila a patří jí čtyři mandáty v sedmnáctičlenném zastupitelstvu. Sigmundová získala 8,99 procenta hlasů. Společně pro Chropyni, které jako lídr kandidátky vedl do voleb Vlasatý, skončilo druhé se třemi mandáty. Vlasatý však získal 9,63 procenta hlasů. „Ambice stát se starostou jsem neměl,“ ujistil.