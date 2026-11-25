Vychází to na více než třicet přestupků denně, což není právě malé číslo.„Nejvyšší dosud naměřená rychlost byla 156 kilometrů za hodinu,“ upřesnil Jan Pášma, mluvčí uherskohradišťské radnice, která přestupky řeší. „Nejčastější je překročení rychlosti o deset kilometrů za hodinu.“
Jen pro srovnání: za celý loňský rok zachytily kamery v Březnické ulici v centru krajského Zlína příliš rychlou jízdu u zhruba osmi tisíc řidičů.
Smrtelná nehoda každý rok
Buchlovské kopce patřily dlouhodobě k nejnebezpečnějším cestám ve Zlínském kraji a silničáři hledali způsoby, jak situaci zlepšit. Zkoušeli měnit asfalt, upravovat svodidla, umístili tam dopravní značky, ale nakonec přistoupili k instalaci kamer.
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„Každý rok tam bývala smrtelná nehoda. Už nevíme, co jiného bychom tam měli udělat,“ sdělil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.
Podle starostů tamních obcí i policie se situace zlepšila už během léta, protože řidiči si kamer všímali. „V posledních třech letech bylo hodně nehod zrovna nad Starými Hutěmi a bohužel i smrtelné. Po instalaci kamer nehod ubylo, takže to určitě vedlo ke zlepšení situace,“ potvrdil starosta Starých Hutí Jaromír Bližňák.
„Kvitujeme instalaci radarů jako velmi účinnou prevenci. Od jejich zavedení na této frekventované komunikaci došlo k úbytku dopravních nehod, především těch vážných,“ sdělil mluvčí policie Radomír Šiška.
Pokuta až 25 tisíc korun
Loni v červenci nevybral muž na motorce zatáčku nad Starými Hutěmi a nepřežil. Pak se staly ještě čtyři vážné nehody motorkářů, dva se dokonce střetli čelně. Letos ještě k žádné tragické nehodě nedošlo. Vážná byla jenom jedna. Vysoký počet přestupků však současně ukazuje, že mnoho řidičů stále předpisy nedodržuje. Přitom riskují zdraví i pokuty.
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Za překročení povolené rychlosti o deset kilometrů zaplatí 600 korun. O víc než deset kilometrů 750, o 30 kilometrů a více 1 250 korun. Když ani po výzvě sankci neuhradí, částka se navýší. Může se vyšplhat až na 25 tisíc korun, plus zákaz řízení na 6 až 18 měsíců.
„Vzhledem k tomu, že se jedná o spojnici Brna se Zlínským krajem a dále se Slovenskou republikou s velkou intenzitou mezinárodní nákladní dopravy, jsou Buchlovské hory velmi vytíženou částí této mezinárodní spojnice,“ nastínil Pášma. „Z hlediska počtu i závažnosti dopravních nehod se jedná o dlouhodobě nejrizikovější úsek ve Zlínském kraji, proto zde dává úsekové měření velký smysl,“ doplnil.
Úsekové i okamžité měření rychlosti
Někteří motorkáři se zkoušejí postihu vyhnout tím, že si znečitelní registrační značku. Takových případů ale kamery v Buchlovských kopcích zachytily jen minimum. „Zřejmě si řidiči uvědomují, jak velký postih jim za takové jednání hrozí,“ naznačil Pášma.
Jízda se zakrytou značkou, nebo bez ní, se trestá pokutou až 10 tisíc korun a odebráním řidičského průkazu až na 18 měsíců.
Silničáři ve spolupráci s policií umístili radary na více místech. Jde o dvě na sebe téměř navazující úseková měření, která začínají u bistra Tramp a končí nedaleko od Stupavy a Starých Hutí. V provozu je i zařízení na okamžité měření rychlosti u křižovatky na Stupavu.
Silničáři chtějí instalovat ještě jedno úsekové a jedno okamžité měření u Střílek. Mělo by to být ve druhé polovině příštího roku, protože si musejí vyřizovat i povolení na přívod elektrické energie, která tam není. Pak by měl být pokrytý celý silniční průtah Buchlovskými kopci.