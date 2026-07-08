Loni v červenci nevybral muž na motorce zatáčku nad Starými Hutěmi. Nepřežil. Pak se staly ještě čtyři vážné nehody motorkářů, dva se dokonce střetli čelně. Proto jde o jednu z nejnebezpečnějších cest ve Zlínském kraji.
„Buchlovské hory jsou lákadlem především pro milovníky motocyklů a rychlost byla jednou z hlavních příčin dopravních nehod, které jsme tam evidovali,“ zmínil mluvčí uherskohradišťské policie Radomír Šiška.
Letos však vážných nehod ubylo. Navíc i starostové okolních obcí říkají, že burácení motocyklových strojů už se nerozléhá nad krajinou tak často jako dříve.
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Pět radarů v Chřibech. Cesta, kde je nejvíce smrtelných nehod, bude bezpečnější
Vše nasvědčuje tomu, že se provoz na nebezpečné silnici uklidnil. Důvod by k tomu byl docela pádný. Silničáři tam ve spolupráci s policií umístili radary na měření rychlosti.
Jde o dvě na sebe téměř navazující úseková měření, jež začínají u bistra Tramp a končí nedaleko od Stupavy a Starých Hutí. Řidiči jimi musejí projíždět tak, aby jejich průměrná rychlost nepřesáhla tu povolenou. V provozu je i zařízení na okamžité měření rychlosti u křižovatky na Stupavu. V provozu jsou od 24. června.
V sobotu a v neděli byly motory slyšet na kilometry daleko. Dneska už je neslyšíte, jezdí pomaleji.
Zdeněk Havlíčekstarosta Stupavy
„Myslím si, že to vnímá každý, že závody motorek skončily. V sobotu a v neděli byly motory slyšet na kilometry daleko. Dneska už je neslyšíte, protože jezdí pomaleji,“ popsal starosta Stupavy Zdeněk Havlíček.
„Vidím to podobně, provoz se uklidnil. Víkendy jsou ještě někdy hlučnější, ale je to podstatně lepší. Zřejmě to způsobují radary, protože před nimi motoristé instinktivně brzdí,“ domnívá se starostka Starých Hutí Sylvia Kočířová.
Motorkáři se dříve ve velkém počtu setkávali u bistra Tramp, což se dnes podle starostů děje v menší míře. Pořádali na průtahu Buchlovskými horami závody na čas.
Motorkáři se sjížděli z širokého okolí
Jezdili si tam užít vysokou rychlost ze širokého okolí. A to zřejmě skončilo, alespoň v tak masové míře. Ačkoliv radary měří rychlost teprve krátce, instalované a viditelné jsou už delší dobu.
„Mohly mít psychologický efekt. Řidiči věděli, že se tam budou instalovat, a pak je i viděli,“ nastínil Šiška. „Nechci to zakřiknout, protože léto teprve začíná, ale vážných nehod tam ubylo. Teprve uvidíme, jestli to připisovat radarům.“
Podle Havlíčka se situace zlepšovala průběžně, nebylo to skokově poté, co radary začaly měřit rychlost. Navíc jejich účinnost ještě nelze objektivně posoudit.
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Tragická dopravní nehoda zablokovala silnici u Buchlovic, na místě zemřel motorkář
Přestupky řeší Městský úřad v Uherském Hradišti, k dispozici však zatím nemá žádná data z měření, o které se stará policie. Vypovídající čísla mohou být v září, protože shrnou přestupky z letních prázdnin.
„Zvýšení bezpečnosti na trase přes Buchlovské hory samozřejmě velmi vítáme,“ poznamenal mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.
Zřejmě díky radarům je možné hlavní cestu také snadněji přecházet, například ze Stupavy do Starých Hutí. Také vyjíždění od Stupavy do táhlé zatáčky na hlavní cestu ve směru na Brno bývalo problematické a ještě komplikovanější z opačné strany od Starých Hutí.
„Je to lepší, protože vozidla na cestě zpomalují. Celkově je to bezpečnější,“ těší Havlíčka.
Každý rok tam bývala smrtelná nehoda. Už nevíme, co jiného bychom tam měli udělat.
Karel ChudárekŘeditelství silnic a dálnic
V to, že se situace trvale zlepší, věří i šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek. „Chceme to všichni. Zlobí nás, že tam umírají lidé, většinou motorkáři. Každý rok tam bývala smrtelná nehoda. Už nevíme, co jiného bychom tam měli udělat,“ reagoval Chudárek.
Připomněl, že silničáři už dříve v zatáčkách na průtahu Buchlovskými horami položili zdrsněný asfalt, umístili na svodidla reflexní žluté šipky, jež upozorňují řidiče na prudké zatáčky, či dopravní značky, které nařizují snížení rychlosti. Nic z toho nezabralo.
Silničáři chtějí v Buchlovských horách instalovat zařízení ještě na jedno úsekové a jedno okamžité měření u Střílek. Pak by měl být pokrytý celý silniční průtah. „Bude to letos, nebo příští rok. Záležet bude na tom, kdy se nám podaří vyřídit povolení,“ sdělil Chudárek. Povolení se týká elektrického napojení měřicího zařízení.
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