Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chmela souběh funkcí nevyřešil, zůstává náměstkem hejtmana i starostou Slavičína

Milan Libiger
  9:14
Náměstek hejtmana Tomáš Chmela z hnutí STAN chtěl během minulého roku vyřešit souběh funkcí, neuvolněným starostou Slavičína je však i nadále. A do komunálních voleb, které budou druhý říjnový víkend, už to řešit nehodlá. Od letošního ledna totiž podle zákona pobírá při souběhu funkcí za druhou funkci jenom 40 procent platu, tedy toho starostovského.
Tomáš Chmela (STAN) (srpen 2024)

Tomáš Chmela (STAN) (srpen 2024) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Tomáš Chmela (STAN) (srpen 2024)
Tomáš Chmela (STAN) (srpen 2024)
Hejtman Radim Holiš z hnutí ANO (vpravo) a lídr Starostů Tomáš Chmela při...
Hejtman Radim Holiš z hnutí ANO (vpravo) a lídr Starostů Tomáš Chmela při...
7 fotografií

Navíc hodlá dotáhnout rozpracované investice a akce ve Slavičíně. „Považuji to za vyřešené, protože pro město pracuji ve svém volném čase. A chci dokončit rozdělanou práci,“ sdělil iDNES.cz Chmela, který je náměstkem hejtmana od podzimu 2024.

Mezi rozpracovanými projekty jmenuje revitalizaci sídliště Malé Pole, středu města nebo výstavbu cyklostezky z Hrádku do Divnic. „Podařilo se nám na ně sehnat dotační prostředky. Chci, aby byly řádně dokončeny,“ poznamenal Chmela.

Pokud jde o podzimní komunální volby, hodlá být opět na kandidátní listině hnutí STAN. Ovšem zatím netuší, na jaké pozici. „Cítím k městu zodpovědnost, ale také chci, aby mé případné další působení na radnici bylo spíše týmové,“ řekl Chmela. „Snažím se obě funkce skloubit a myslím si, že je to pro město přínosné.“

Tři krajští náměstci jsou i ve vedení měst. Podle politoložky to není vhodné

Podle něj se na kraji řeší teorie, na městě praxe. Jako náměstek hejtmana má na starosti mimo jiné spolupráci s obcemi a dotace. Jestli by mohl být opět starostou, nechce zatím komentovat.

Souběhem funkcí se zabývala také jeho kolegyně z krajské rady i hnutí Eliška Olšáková, která je nadále ještě poslankyní. Skončila však už ve vedení radnice ve Valašských Kloboukách i ve Sdružení místních samospráv ČR.

Už druhé volební období je náměstkem hejtmana Radek Doležel z ANO, který je neuvolněným radním v Holešově. Nijak to řešit nemíní, protože se podle něho obě pozice dají zvládnout.

Krajská radní Olšáková končí na radnici v Kloboukách, chce dělat kampaň

„Práce na uvolněné pozici na kraji je velmi náročná, je to malé ministerstvo. Všichni by se tomu měli věnovat naplno, další uvolněné funkce by mít neměli,“ domnívá se Doležel.

Souběh funkcí kritizuje politoložka Eva Lebedová z Univerzity Palackého v Olomouci.

„Komunální politici z obcí to berou jako způsob lobbingu pro konkrétní obce. To je na jednu stranu logické, na druhou stranu je ale otázka, jestli to tak chceme,“ uvedla Lebedová.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Folklor nám dal sebejistotu. Jít na herectví byl nejdřív jen nápad, líčí bratři Příkazští

Premium
Bratři Lukáš a Marek Příkazští jsou oba úspěšní herci. Lukáš (vpravo) dnes...

Jak se stalo, že se bratři Lukáš a Marek Příkazští stali úspěšnými herci? O něco známější jednačtyřicetiletý Lukáš dnes působí v pražském Dejvickém divadle, má na kontě také spoustu divadelních a...

Motorkářka zemřela při srážce s kamionem. Následky omezily i D55

Tragická dopravní nehoda kamionu a motorkáře mezi obcemi Babice a Spytihněv....

Při srážce s kamionem dnes dopoledne zemřela na Uherskohradišťsku mladá motorkářka. Kvůli nehodě byla sedm hodin uzavřena nebo omezena doprava po silnici I/55 mezi obcemi Spytihněv a Babice, což...

Baník - Zlín 2:0, domácí žijí, pomohl jim vlastní gól i červená pro soupeře

Ostravští fotbalisté se radují z gólu.

Fotbalisté ostravského Baníku mají záchranu ve svých rukách. Ve čtvrtém kole nadstavby porazili Zlín 1:0 a před závěrečným zápasem na Dukle mají stejně bodů jako pražský konkurent, který prohrál v...

Trmalovi o soužití herečky a fotbalisty: Matymu po chybě psali, ať ochrne

Premium
Fotbalista Teplic Matouš Trmal a jeho manželka, herečka Anastasia Trmal.

Soužití herečky a fotbalisty, tedy Anastasie a Matouše Trmalových, je plné humorných příběhů. Třeba když se sehraná dvojka špičkuje při líčení, jak ona zvědavě koukala, jestli on kouká na její...

O víkendu přijde vydatný déšť. Naprší až 70 milimetrů, stoupnou hladiny řek

V úseku mezi Přemyšovem a Polankou se cestujícím nabízel úchvatný pohled na...

Na východě Česka o víkendu výrazně zaprší. Meteorologové vydali výstrahu pro části Moravskoslezského a Zlínského kraje, nejintenzivnější srážky očekávají v Beskydech. Během dvou dnů tam může spadnout...

Chmela souběh funkcí nevyřešil, zůstává náměstkem hejtmana i starostou Slavičína

Tomáš Chmela (STAN) (srpen 2024)

Náměstek hejtmana Tomáš Chmela z hnutí STAN chtěl během minulého roku vyřešit souběh funkcí, neuvolněným starostou Slavičína je však i nadále. A do komunálních voleb, které budou druhý říjnový...

22. května 2026  9:14

Česká, nebo slovenská nemocnice? Smlouva pomůže s přepravou pacientů v pohraničí

Tříleté dítě se v Zádveřicích na Zlínsku vážně zranilo o sekačku na trávu....

Měří zhruba 150 kilometrů a dotýká se Zlínska, Vsetínska i Uherskohradišťska. Státní hranice se Slovenskem teď v určitém ohledu pomalu přestane existovat, což pomůže záchraně lidských životů....

21. května 2026  15:44

Posledního obviněného ve fotbalové kauze propustili z vazby. Má jít o Býmu

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné...

Zlínský soud propustil z vazby posledního muže obviněného ve fotbalové kauze spojené s podezřením z korupce a podvodů při sázení na sportovní zápasy. Podle olomouckého vrchního žalobce Radima...

21. května 2026  15:19

Uteč, skryj se, bojuj. Studenti učí žáky, jak stavět barikády proti střelci

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně připravila kurz pro školáky. Radí jim, jak se...

Žáci 9. B zlínské 17. Základní školy Křiby sedí ve třídě a pozorně sledují muže u tabule, který jim energickým hlasem vysvětluje, jak se zachovat, pokud by se do školy dostal aktivní střelec. Tedy...

21. května 2026  13:09

Exšéfka zlínské hygieny nakonec přiznala sražení motorkáře, stíhání zastaveno

Ředitelka Krajské hygienické stanice ve Zlíně Eva Sedláčková v roce 2020.

V případu nehody, kterou podle policie zavinila bývalá ředitelka Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Eva Sedláčková, státní zástupce souhlasil s podmíněným zastavením trestního stíhání....

21. května 2026  9:01

Rožnovský výrobce polovodičů onsemi propustil 300 lidí. Odbory to nekomentují

Výroba polovodičů v čistém prostředí

Rožnovský výrobce polovodičů onsemi propustil 300 lidí z asi 1 700, uvedl dnes server E15 s odvoláním na své zdroje. Úřad práce sdělil, že ví o záměru propouštět, počty propouštěných však nepotvrdil....

20. května 2026  16:31

Háďátko, šverinka, fazolky. Před sto lety zemřel poslední uherskobrodský barvíř

Poslední barvíř uherskobrodského regionu, Alfréd Dlabal, zemřel před sto lety....

Prodávaly se na trzích, vyráběly podle přání zákazníků a šily se z nich většinou městské šaty nebo dekorační textilie. Ručně barvené látky vyráběli v minulosti nejen barvíři v okolí Strážnice...

20. května 2026  16:20

Mladík na ulici nadával přítelkyni, pak bodl kolemjdoucího, který jej uklidňoval

Ilustrační snímek

Kriminalisté ze Vsetína obvinili devatenáctiletého muže ze spáchání trestných činů výtržnictví a těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu. Ke konfliktu tří mužů došlo ve Valašském Meziříčí v neděli...

20. května 2026  13:30

Trmalovi o soužití herečky a fotbalisty: Matymu po chybě psali, ať ochrne

Premium
Fotbalista Teplic Matouš Trmal a jeho manželka, herečka Anastasia Trmal.

Soužití herečky a fotbalisty, tedy Anastasie a Matouše Trmalových, je plné humorných příběhů. Třeba když se sehraná dvojka špičkuje při líčení, jak ona zvědavě koukala, jestli on kouká na její...

20. května 2026

Výluka na kolejích u Zašové skončí, silnice na Slovensko se ale částečně uzavře

Opravy křižovatky v Zašové na Vsetínsku. (květen 2026)

Kvůli opravě nebezpečné křižovatky v Zašové, která leží na hlavním silničním tahu z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm a dál ke slovenské hranici, přibývají nová dopravní omezení. Některá...

20. května 2026  11:49

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zlín chystá soutěž na prodej bývalého soudu. Může zde stát šestipatrový dům

Bývalá budova soudu ve Zlíně.

Naděje na proměnu přes 20 let opuštěné městské budovy bývalého okresního soudu v centru Zlína nabývá konkrétních rozměrů. Městská rada má do konce května schválit soutěž na její prodej i s pozemky...

20. května 2026  8:57

Motorkářka zemřela při srážce s kamionem. Následky omezily i D55

Tragická dopravní nehoda kamionu a motorkáře mezi obcemi Babice a Spytihněv....

Při srážce s kamionem dnes dopoledne zemřela na Uherskohradišťsku mladá motorkářka. Kvůli nehodě byla sedm hodin uzavřena nebo omezena doprava po silnici I/55 mezi obcemi Spytihněv a Babice, což...

19. května 2026  11:53,  aktualizováno  17:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.