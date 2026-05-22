Navíc hodlá dotáhnout rozpracované investice a akce ve Slavičíně. „Považuji to za vyřešené, protože pro město pracuji ve svém volném čase. A chci dokončit rozdělanou práci,“ sdělil iDNES.cz Chmela, který je náměstkem hejtmana od podzimu 2024.
Mezi rozpracovanými projekty jmenuje revitalizaci sídliště Malé Pole, středu města nebo výstavbu cyklostezky z Hrádku do Divnic. „Podařilo se nám na ně sehnat dotační prostředky. Chci, aby byly řádně dokončeny,“ poznamenal Chmela.
Pokud jde o podzimní komunální volby, hodlá být opět na kandidátní listině hnutí STAN. Ovšem zatím netuší, na jaké pozici. „Cítím k městu zodpovědnost, ale také chci, aby mé případné další působení na radnici bylo spíše týmové,“ řekl Chmela. „Snažím se obě funkce skloubit a myslím si, že je to pro město přínosné.“
Tři krajští náměstci jsou i ve vedení měst. Podle politoložky to není vhodné
Podle něj se na kraji řeší teorie, na městě praxe. Jako náměstek hejtmana má na starosti mimo jiné spolupráci s obcemi a dotace. Jestli by mohl být opět starostou, nechce zatím komentovat.
Souběhem funkcí se zabývala také jeho kolegyně z krajské rady i hnutí Eliška Olšáková, která je nadále ještě poslankyní. Skončila však už ve vedení radnice ve Valašských Kloboukách i ve Sdružení místních samospráv ČR.
Už druhé volební období je náměstkem hejtmana Radek Doležel z ANO, který je neuvolněným radním v Holešově. Nijak to řešit nemíní, protože se podle něho obě pozice dají zvládnout.
„Práce na uvolněné pozici na kraji je velmi náročná, je to malé ministerstvo. Všichni by se tomu měli věnovat naplno, další uvolněné funkce by mít neměli,“ domnívá se Doležel.
Souběh funkcí kritizuje politoložka Eva Lebedová z Univerzity Palackého v Olomouci.
„Komunální politici z obcí to berou jako způsob lobbingu pro konkrétní obce. To je na jednu stranu logické, na druhou stranu je ale otázka, jestli to tak chceme,“ uvedla Lebedová.