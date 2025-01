Pacienti zlínské onkologie využívají chladicí čepici, brání ztrátě vlasů při léčbě

Ztráta vlasů patří mezi onkologickými pacienty k nejobávanějším vedlejším účinkům chemoterapie. Pro využití chladicí čepice jsou indikováni pacienti, kteří se u nás léčí ambulantně a je u nich velká pravděpodobnost ztráty vlasů.

„Chladicí systém Paxman má velmi dobré výsledky u pacientek léčených s karcinomem prsu. Při správném použití lze zabránit ztrátě vlasů až o 60 procent, vlasy navíc dorůstají mnohem rychleji i během samotné léčby,“ upozornila primářka onkologického oddělení Baťovy nemocnice Markéta Pospíšková.

„Funguje to tak, že v průběhu chemoterapie mají pacientky na hlavě čepici, tím se sníží teplota hlavové pokožky, chemoterapie se nedostane do vlasových folikulů a vlasy nevypadají,“ vysvětlila. „Pacientky se na chladicí čepici opakovaně ptaly, jsou to většinou mladé ženy, které sledují na sociálních sítích veškeré novinky, takže o přístroji věděly hodně dopředu. Předpokládám, že zájem bude velký.“

Přístroj pro chlazení pokožky hlavy stál necelých 840 tisíc korun a zlínská krajská nemocnice ho zakoupila díky projektu Pomáháme onkologii, který již devátým rokem podporuje Komplexní onkologické centrum KNTB.

„Za osm let jsme přispěli zlínské onkologii téměř sedmi miliony korun. Vždy se snažíme pomoci finančně tam, kde můžeme zlepšit komfort pacientů. Nyní se tedy jedná o chladicí čepici. Věřím, že přístroj pacienti velmi ocení,“ doufá Marek Šikula, jeden ze zakladatelů projektu Pomáháme onkologii.

Metoda chladicího systému Paxman není hrazena ze zdravotního pojištění, většina zdravotnických zařízení ji má zpoplatněnou. Krajská nemocnice Tomáše Bati nyní nabídne tuto službu první tři měsíce zdarma, aby mohla vyhodnotit fungování přístroje a zájem pacientů.