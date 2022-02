Elektronický úřad se blíží, lidé ve Zlíně brzy vyřídí doklady z domu

„Postupně chceme zdigitalizovat všechny agendy, které úřad má ve své kompetenci. Na úřadech tak už nebudeme čekat na vyřízení občanky, řidičáku nebo pasu,“ uvedl radní Jiří Jaroš, který má tuto oblast v kompetenci.

Občané by podle něho měli mít možnost z domova platit nejrůznější poplatky (za odpad, za zábory pozemků či za psy) a řešit různé životní situace na matrice (narození dítěte, změna jména či stavu). Vyřizovat půjdou také žádosti o sportovní nebo kulturní dotace. To vše by mělo začít fungovat od příštího roku, což bude velká změna.

„Naším vzorem je Estonsko, kde je zdigitalizované všechno kromě svatby a rozvodu. A já říkám, že minimálně u svatby by se lidé měli potkat,“ poznamenal s nadsázkou Jaroš.

Reálně by pak vyřízení například občanského průkazu vypadalo docela jednoduše. Člověk se vyfotí, přes formulář pošle na úřad fotku, která bude obratem schválená programem. Potom se jen objedná pro vyzvednutí dokladu, případně si ho bude moci nechat poslat domů.

To vše bude možní díky Portálu občana pod novými webovými stránkami města. Současné jsou v provozu od roku 2014, nové mají fungovat od letošního září. Budou mít nový, přehledný a uživatelsky přívětivý design. Návštěvníkům usnadní orientaci vyhledávací okno, umístěné na homepage.

„Stránky budou sloužit především pro úřední část, budou však pracovat i s volnočasovými tématy, jako je kulturní přehled akcí ve Zlíně. Samozřejmostí jsou odkazy na sociální sítě města, které budou ve formě ikon i náhledových oken s posledními příspěvky,“ upřesnil Jaroš.

Portál občana už funguje od roku 2020 například v Uherském Hradišti a nabízí řadu služeb, ovšem ještě ne v takovém rozsahu, jak o tom uvažují ve Zlíně.

„Některé životní situace lze vyřešit přímo na portále pomocí online formuláře, bez nutnosti tisku a ručního vypisování,“ podotkl mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma. „Platební brána zase umožní uživateli bez předchozí registrace uhradit své závazky na základě zadání variabilního symbolu, jména, příjmení a kontaktní e-mailové adresy,“ doplnil.

V současné době je na Portále občana v Uherském Hradišti registrovaných zhruba 180 lidí. S tím, jak se bude rozšiřovat, by ale o něho měl zájem vzrůstat. „Plánujeme především rozšíření počtu online formulářů. Věříme, že občané budou stále více využívat možnosti elektronické komunikace s námi,“ zmínil Pášma.

Možnost vyřídit vše na papíře zůstává

Portál občana chtějí letos na jaře spustit i ve Vsetíně. „Z něho budou moci občané například zaplatit poplatky za komunální odpad či za psa a dále se budou jeho služby rozšiřovat,“ naznačila mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.

„V budoucnu město počítá s rozšířením elektronických služeb. Čekáme nyní na to, jak se v tomto ohledu případně změní zákony a jak stát vylepší e-služby, které bude možné využít i pro potřeby města,“ popsal mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

Digitalizaci agend umožňuje v minulém roce schválený soubor zákonů DEPO, kterým se mění přes 160 právních předpisů v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci. Balíček změn prohlubuje elektronizaci veřejné správy.

„To byl velký krok. Samozřejmě zůstává možnost stále papírovat,“ podotkl Jaroš. Zákon podle něho rozšiřuje využívání datových schránek nebo také počítá s možností řídit vůz bez nutnosti mít u sebe fyzicky řidičský průkaz.

Druhým podstatným momentem byl zákon o bankovní identitě. „Bankovní identita je vlastně průkaz totožnosti, digitální občanka. Je to jednoduchý způsob, jak ověřit, že jsem to opravdu já, a všechny rizika přecházejí na banku,“ vysvětlil Jaroš. Díky bankovní identitě můžou lidé platit a vyřizovat si všechno, co potřebují.