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Na poli u Martinic na Kroměřížsku začal samosběr česneku. Zájem je velký. Zákazníci si mohou vybírat ze čtyř odrůd. Cena zůstala stejná jako loni, sto korun za kilogram. Lidé přijíždějí i z desítky kilometrů vzdálených míst. Sběr bude pravděpodobně trvat maximálně pět dní.
Autor: Jan Salač, MAFRA
„Jezdíme sem každý rok už několik let. Dnes beru šest kilogramů česneku pro naše mladé, tři pro sebe a dva pro kamarádku. Přijela s námi i vnoučata, protože jim skončila škola o týden dřív. Pomáhají rádi,“ prozradila zákaznice Jaroslava z nedalekého Holešova.
Autor: Jan Salač, MAFRA
„Máme tady letos čtyři odrůdy. Dvě jsou nepaličák a to je Sabagold a Therador. Paličák pak je Rusinka a Bjetin. Ten je vhodný hlavně pro lidi, co mají problémy se žlučníkem,“ upřesnil syn majitele farmy František Krajča.
Autor: Jan Salač, MAFRA
Zájem je letos obzvlášť velký. Sběr začal v pondělí a během první hodiny po otevření přišla stovka zákazníků. „Většinou trvá samosběr osm až deset dní podle toho, jak přeje počasí. Když přijde déšť, tak to většinou na den odložíme. Letos vypadá počasí velmi pěkně. Lidí chodí také poměrně hodně, myslím, že už to bude tak maximálně pět dnů, jestli vůbec,“ domnívá se Krajča.
Autor: Jan Salač, MAFRA
Podle Krajči (na snímku) už pěstují česnek na farmě u Martinic minimálně 15, možná 20 let. „Se samosběrem ale začali před čtyřmi pěti lety,“ doplnil.
Autor: Jan Salač, MAFRA
Česnek z pole částečně vyorává břit zapřažený za traktorem. Lidé si pak podoraný česnek i s natí posbírají do připravených bedýnek, nechají u pokladny zvážit a zaplatí.
Autor: Jan Salač, MAFRA
Dříve farma nabízela zákazníkům česnek už usušený. Před několika lety se však její pracovníci rozhodli pro změnu.„Chtěli jsme zákazníky oslovit napřímo. Aby to bylo z pole přímo zákazníkovi a abychom se nějakým způsobem vyhnuli překupování. A na tom je závislá i cena,“ řekl Krajča.
Autor: Jan Salač, MAFRA
„Máme čtyři druhy, dvě francouzské odrůdy a dvě z Česka. Není to tak, že by lidi chtěli nějaké víc, nebo míň, asi bych řekl, že je to stejné,“ uvedl pěstitel.
Autor: Jan Salač, MAFRA
Informace o samosběru zveřejňují pracovníci farmy na sociální síti. Přístupný je denně od 10 do 18 hodin. Zákazníky přijíždějící autem směrují na pole ukazatele se žlutou šipkou. Kromě česneku pěstuje Farma Krajča také například cibuli, brambory, obiloviny nebo sóju, věnuje se také chovu kuřat.
Autor: Jan Salač, MAFRA
Stejně jako v minulém roce, kdy byla dobrá úroda, také tentokrát farma česnek pěstovala na necelém hektaru. Sklidí se z něj několik tun aromatické zeleniny.
Autor: Jan Salač, MAFRA
Česnek z pole rychle mizí a i když je ho ještě hodně, nebude samosběr pravděpodobně trvat tak dlouho, jako v minulých letech. Farmáři doporučují vzít si sebou vlastní přepravku, ve které si zákazníci česnek také odvezou. Lepší je také pevná obuv a rukavice.
Autor: Jan Salač, MAFRA
Česnek je možné doma zavěsit a nechat usušit. Jednotlivé stroužky je také možné naložit do soli nebo oleje. Česnek se dá také zmrazit. „My děláme z česneku kdeco, hodně ho uložíme do mrazáku, něco namačkáme a uděláme z něj pesto. To je perfektní pod maso. Budu kupovat dvě bedny, jednu pro sebe a druhou pro sestru,“ sdělila Milada z Fryštáku.
Autor: Jan Salač, MAFRA