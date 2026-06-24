Mapa samosběru česneku u Martinic na Kroměřížsku.
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Mapa samosběru česneku u Martinic na Kroměřížsku.
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Silničáři ve středu po poledni nečekaně otevřeli kompletní úsek dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Fryštákem na Zlínsku. Stalo se tak po více než sedmnácti letech od zahájení prací. Průtahy...
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Když se úsek dálnice D49 z Hulína do Fryštáku začal stavět, narodil se mu syn. Radek Mátl tehdy pracoval jako řadový referent na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a ani ve snu by ho nenapadlo, že...
Silničáři tento týden otevřeli celou dálnici D49 z Hulína až do Fryštáku, což udělalo řidičům radost. Ovšem zlínští motoristé budou ještě spokojenější, když se postaví i dálniční přivaděč do...
Déle než 13 hodin byla v pondělí kvůli nehodě kamionu a dvou dodávek uzavřena dálnice D1 u Kroměříže ve směru na Prahu. Oba jízdní pruhy zablokovalo nákladní auto, které se při havárii převrátilo....
Čtyři desítky zvonů, které tvoří unikátní zvonohru, která patří k největším v Česku, visí od středečního odpoledne na nové kapli zasvěcené sv. Janu Pavlovi II. v obci Loučka u Vizovic na Zlínsku. Od...
Před lety vystěhoval z centra Vsetína část romské populace, teď starosta a senátor Jiří Čunek chystá podobný recept pro bezdomovce a nepřizpůsobivé. Problémy s nimi se ve Vsetíně stupňují, proto...
Ještě na konci listopadu 2024 hrál za Spartu utkání Ligy mistrů proti Atlétiku Madrid. Za dva měsíce odešel do třetiligového polského týmu Wieczysta Kraków. Mnozí si klepali na čelo, ještě když měl...
Sbalené kufry, rodina v autě a vidina zasloužené dovolené. Letní idylku však motoristům i letos na mnoha místech republiky překazí oranžové kužely, zúžené pruhy a dlouhé kolony. Stavební sezona je v...
Minimálně tři tisíce výškových metrů nastoupali cyklisté na královské trati Bikemaratonu Drásal. Až v letošním 33. ročníku legendárního závodu horských kol napříč Hostýnskými vrchy se vejdou na trase...
Na poli u Martinic na Kroměřížsku začal samosběr česneku. Zájem je velký. Zákazníci si mohou vybírat ze čtyř odrůd. Cena zůstala stejná jako loni, sto korun za kilogram. Lidé přijíždějí i z desítky...
Plán na referendum o osamostatnění Vážan se odsouvá. Aspoň prozatím. Lidé v místní části Kroměříže, kteří chystali odtržení od města, svoje plány nyní pozastavili. Zástupci osadního výboru podepsali...
V české nejvyšší fotbalové soutěži debutoval v 17 letech a 119 dnech jako historicky nejmladší hráč Baníku Ostrava, od té doby přidal Daniel Šmiga už jen šest prvoligových startů, poslední před třemi...
Na podzim se uskuteční komunální volby, politici ve Zlíně s kampaní zatím vyčkávají. Ostrá fáze začne až po prázdninách. Jiří Korec kandidoval na pozici primátora Zlína dvakrát a vždy uspěl. Teď se...
Déle než 13 hodin byla v pondělí kvůli nehodě kamionu a dvou dodávek uzavřena dálnice D1 u Kroměříže ve směru na Prahu. Oba jízdní pruhy zablokovalo nákladní auto, které se při havárii převrátilo....
Slavkov, okres Uherské Hradiště
727 016 Kč
Na jednotce intenzivní péče v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně skončila minulý týden nezletilá dívka. Podle všeho utrpěla otravu neznámou látkou, s největší pravděpodobností šlo o syntetický...
Hnízdo na nákupním středisku v obci Ratiboř na Vsetínsku sledují ochránci přírody už řadu let. Každoročně zde také kroužkují narozená mláďata. Teď zjistili, že dvěma z nich přiškrtil nohy provázek a...