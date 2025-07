„Česnek mám rád v kuchyni, na poli, v kyticích jako dekoraci. Česnek mám rád všude, kde ho vidím,“ neskrývá nadšení Kozák, v jehož stopách pokračuje syn Václav.

O uplynulém víkendu na Slavnostech česneku v Buchlovicích, jichž jste se zúčastnil, mohli lidé ochutnat česnekovou čokoládu, koláč či zmrzlinu. Je možné upéct i česnekový dort?

Použít česnek do dortu jsem nikdy nezkoušel, ale dá se používat do kynutých buchet plněných strouhanými jablky. Až čtvrtinu obsahu může s jablky tvořit česnek. A je to bomba. Lidé se často diví, jak to může být tak dobré. Rád si to někdy dělávám.