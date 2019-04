České dráhy budou dál dominovat Zlínskému kraji, obslouží i Kroměřížsko

Tak zásadní změny na železnici Zlínský kraj nepamatuje. Nejenže začne od konce roku na regionálních tratích poprvé působit i soukromý dopravce, vedle Českých drah společnost Arriva, ale jde především o to, že vlaky budou jezdit častěji a najezdí mnohem víc kilometrů.

Zlínský kraj se teď dohodl se státním dopravcem na tom, že bude obsluhovat poslední část regionální železniční sítě – trať z Kojetína do Valašského Meziříčí a Rožnova pod Radhoštěm. Tím mu zaručil dalších více než milion kilometrů ročně a to, že bude mít nakonec přibližně dvě třetiny zdejšího trhu, na kterém měl dosud monopol.

„Předběžně jsme se s Českými drahami dohodli, že budou obsluhovat trasu D. Čekali jsme na to, jestli se potkáme na ceně, což se stalo. Kvalita vlaků je tam dobrá,“ vysvětlil náměstek hejtmana přes dopravu Pavel Botek z KDU-ČSL. „Tím bude železniční balíček uzavřený. Oproti současnému stavu jde o zlepšení,“ doplnil.

ČD si pohorší, pokles ale nebude nijak dramatický

Zlínský kraj rozdělil regionální trati na čtyři větve. V březnu uzavřel smlouvy na tři z nich podle nabídek dopravců. České dráhy budou nadále jezdit na koridoru z Přerova do Břeclavi a také do Zlína, Arriva nově obslouží východ regionu.

Až teď je rozhodnuto o čtvrté části, protože na ní jezdí České dráhy s vozy RegioShark, které nakoupily i díky penězům z Evropské unie, a v rámci dodržení podmínek by tady měly jezdit do roku 2025. Kraj se chce se státním dopravcem dohodnout na nové smlouvě do roku 2029.

„V nejbližší době bude podepsána smlouva o smlouvě budoucí. Podpis konečné smlouvy bude po vypršení notifikační lhůty v prosinci 2019,“ upřesnila mluvčí hejtmanství Adéla Kousalová.

České dráhy si celkově sice pohoršily, nicméně pokles pro ně nebyl až tak drastický.

„I když jsme o nějaké výkony přišli, celkově jsou marginální. Personál i techniku, které jsme měli na tratích, o něž jsme přišli, využijeme jinde,“ uvedl předseda představenstva Českých drah Miroslav Kupec.

„Naším cílem bylo obhájit maximum, a podle dosavadních výsledků se rozsah námi zajišťovaných výkonů v regionální dopravě od roku 2020 blíží 90 procentům stávajících. To hodnotíme pozitivně,“ podotkla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Změny stojí stamiliony korun

Na zásadních změnách v železniční dopravě by měli profitovat především cestující. Podle nových jízdních řádů, které začnou platit v půlce prosince, najezdí vlaky ročně o zhruba 1,3 milionu kilometrů více než letos. Zvýší se také jejich komfort.

„Měli jsme sice jiná očekávání, pokud jde o cenu za vlakový kilometr, ale musíme brát v potaz požadavky na růst mezd v dopravní branži,“ podotkl Botek.

Zvýšení rozsahu vlakové dopravy o zhruba 30 procent vyjde kraj na přibližně 300 milionů korun navíc. To se zdá příliš opozičním i některým koaličním zastupitelům. Proti byl například ekonomický náměstek hejtmana za ANO Jiří Sukop.

Vzhledem k tomu, že kraj vybírá také nové autobusové dopravce, můžou se náklady na veřejnou dopravu zvýšit ročně o půl miliardy korun i více. Hejtman Jiří Čunek chce navíc začít stavět novou nemocnici.

„Jako ten, kdo má na starosti investice, říkám, že pouštět se do obou velkých investic současně není pro kraj rozumné,“ uvedl Sukop.

Čunek je přesvědčený, že kraj to finančně zvládne. Vadí mu spíše to, že jeden z autobusových dopravců podal podnět na antimonopolní úřad a kraj tak stále nemůže s těmi vybranými uzavřít smlouvy.

„To mě nenaplňuje spokojeností. Za to by měly být firmy stíhány, ne aby jim to zákon umožňoval,“ sdělil Čunek.

Podnět podala společnost BusLine, která se do tendru nepřihlásila. Návrh směřuje proti zadávacím podmínkám kraje.

Autobusy najezdí příští rok o pět milionů kilometrů více než letos. To vše proto, aby začal fungovat integrovaný dopravní systém, jehož další výhodou by mělo být, že lidé budou moci v různých typech dopravy používat jednu jízdenku.