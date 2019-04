Snažíme se proniknout k americké armádě, říká šéf České zbrojovky

V USA zaměstná během několika let přes 500 lidí a vyrobí ročně až 200 tisíc kusů zbraní.

„Chceme zvýšit podíl značky CZ na americkém civilním trhu a také proniknout na trh amerických ozbrojených složek, který si USA velmi dobře chrání,“ upřesnil v rozhovoru pro MF DNES prezident skupiny Česká zbrojovka Group Lubomír Kovařík.

Jak se vám podařilo v USA prosadit?

Je pravda, že americký trh je z pohledu našich produktů nejvíce konkurenční. Například do federálních ozbrojených složek můžete dodávat zbraně pouze v případě, že splňujete zákon. Ten říká, že musíte 60 procent daného výrobku vyrábět na území Spojených států. Právě to je jedním z důvodů, proč jsme se rozhodli v Arkansasu zbraně začít vyrábět, a tak splnit zákonnou podmínku.

Česká zbrojovka Výrobce ručních palných zbraní světové úrovně. Od roku 2018 je součástí holdingu Česká zbrojovka Group SE, majoritním vlastníkem celé skupiny je René Holeček, jeden z původních privatizátorů Třineckých železáren. Vyváží 90 procent své produkce do stovky zemí světa. Mezi největší zahraniční odběratele patří země jako USA, Kanada, Francie, Německo, Thajsko, JAR, Polsko, Slovensko, Rakousko, Itálie, Indonésie atd. V současné době zaměstnává téměř 1800 lidí. V loňském roce prodala více než 380 tisíc kusů zbraní.

Rozhodování o dvou miliardách asi nebylo jednoduché, je to tak?

O výrobě v tomto regionu jsme uvažovali čtyři pět let. Bylo to samozřejmě náročné, protože jsme museli velmi zvažovat, co všechno od tohoto závodu chceme, jaké produkty budeme vyrábět a jaká bude kapacita. Nakonec jsme našli nejvýhodnější lokalitu, abychom si tento cíl mohli splnit.

Jednali jste přímo se zástupci státu Arkansas. Jaké to bylo?

Ukázalo se, že je to nejlépe připravený stát pro podporu naší investice. Polohou, přístupem, finančními pobídkami i zájmem guvernéra.

Kdy chcete s výrobou začít?

Rádi bychom otevírali závod v polovině příštího roku. V první fázi zaměstnáme 320 pracovníků, výhledově pak 560.

Dá se v USA jednoduše najít pracovní síla?

Také tento aspekt jsme samozřejmě analyzovali. Věřím, že to nebude tak složité jako v jiných státech. Pokud budou chtít, přesunou se do výroby naši současní zaměstnanci, které máme v Kansasu. Zbytek pracovníků budeme hledat. Ale už během prvních dvou dnů od ohlášení naší investice v Arkansasu obdrželi naši kolegové z CZ–USA přes 500 přihlášek zájemců o práci.

Chtěli jste rozšiřovat výrobu i v Česku a jiných státech. To stále platí?

Platí a je to součástí naší dlouhodobé strategie. Kromě budování výrobního závodu v USA chceme pokračovat i v Maďarsku, kde máme na starosti zavádění licenční výroby a přezbrojení všech ozbrojených složek této republiky. Samozřejmě investujeme i do našeho mateřského závodu v Uherském Brodě, kde máme velké ambiciózní plány v růstu počtu vyráběných kusů.

V jaké fázi je projekt v Maďarsku?

Momentálně maďarská strana vyrábí díly pod naší supervizí a kompletuje zbraně v rámci státního podniku Arzenál. Naše odpovědnost je naučit pracovníky tohoto podniku vyrábět, kompletovat, montovat a testovat zbraně.

Státní dohled nad přezbrojením armád je běžný?

Potkáváme se s tím poměrně často, není to neobvyklé. Na podobný přístup jako v Americe jsme narazili právě i v Maďarsku.

Zbrojovka má rozjednaný i kontrakt v Africe v hodnotě 100 milionů eur. V jaké je fázi?

Očekáváme, že v krátkém čase dokončíme vyjednávání. Byli jsme informováni o tom, že jsme vítězi tendru na přezbrojení místní ozbrojené složky. Teď čekáme na finanční zajištění ze strany našeho partnera v této zemi.