Lidé se chodí loučit s pošťačkou z uzavírané pobočky, většinu znala jménem

Mrzí to hlavně pravidelné zákazníky, z nichž většinu znala pracovnice jménem. Blízký vztah k ní mají zejména senioři. Menší pobočka na zlínském sídlišti má téměř rodinný charakter.

„Byla tady už dlouho, několik let, všichni ji známe. Je to moc sympatická, milá a ochotná paní. Je to opravdu velká škoda. Hlavně pro nás, starší,“ reagovala Veronika Čepicová, která na pobočku pravidelně docházela i se svým manželem.

„Ten ale špatně chodí, tak nevím, jak to budeme dělat. Jezdit městskou dopravou na poštu do města je pro něj dost nešikovné. Navíc na hlavní pobočku do svitovského areálu není od nás přímé spojení. Je tam špatný přístup. Tak si manžel nechal doručování důchodu přepsat a bude ho dostávat domů,“ vysvětlila.

Na dveřích pošty visí upozornění o uzavření pobočky už pár týdnů. Lidé se tak s pracovnicí nezapomínají při odchodu rozloučit.

„Ani jsem si neuvědomila, že už zítra končíte. Doufám, že si vás na poště nechají, že se někde na přepážce potkáme,“ loučí se starší žena.

Mnoho lidí na sídlišti Podhoří je seniorského věku, a rušení pobočky někteří vnímají jako citelné omezení.

„Je to hrůza, jsem opravdu naštvaný. Pošta tady byla od té doby, co existuje sídliště. To je přes padesát let. A paní za přepážkou je tady aspoň deset let. Chodil jsem si sem pro důchod, každý měsíc jsem tady platil SIPO,“ postěžoval si jeden ze zákazníků.

„Teď mě bude muset na hlavní poštu někdo asi vozit, protože je mi pětaosmdesát let a jsem rád, že ujdu tady kousek s vozíkem,“ uvažoval.

V krajském městě skončí jen tato jediná pobočka. Lidem nabízela vyplácení i přijímání složenek, vydávala a přijímala balíky, prodávala noviny. Otevřeno měla každý den, dvakrát týdně dokonce do 18. hodiny. Podle místních byla poměrně vytížená.

„Když otvírala v 10 hodin, tak se tady dokonce tvořila fronta,“ poukázal další obyvatel sídliště.

Ve Zlínském kraji zmizí od července dohromady 14 poboček. Kromě jedné ve Zlíně jde o tři ve Valašském Meziříčí a Vsetíně, a po dvou v Kroměříži, Uherském Hradišti a Uherském Brodě.