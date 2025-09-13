Josífek a Tonička v Podzámecké zahradě. Černé labutě jsou zpět v Kroměříži

„Těší mě, že se díky iniciativě našich spolupracovníků podařilo vrátit do Podzámecké zahrady zvířecí obyvatele, kteří sem historicky patří. Návštěvníci tak mohou opět obdivovat krásu černých labutí, která zde byla popisována už v 19. století,“ upozornil generální vikář Ladislav Švirák.
Zakoupení labutí umožnila veřejná sbírka, do níž přispěli zaměstnanci Arcibiskupství olomouckého, členové pěveckého sboru ze Stříbrnic na Uherskohradišťsku i další dárci.
Celkem se podařilo vybrat 10 800 korun, cena páru přivezeného do Kroměříže ze Strakonic činila deset tisíc. Zbylou částku arcibiskupství využije na nákup okrasných ryb do Fontány amorků, aby se tak ještě víc posílil historický ráz zahrady. Již dříve bylo do fontán v zahradě vysazeno několik desítek karasů zlatých, koi kaprů a jeseterů.
Pár labutí, pojmenovaný Josífek a Tonička, bude prozatím chován na Pavím dvoře. V budoucnu vyvedená mláďata se pak budou volně pohybovat po celé zahradě.