Josífek a Tonička v Podzámecké zahradě. Černé labutě jsou zpět v Kroměříži

Podzámecká zahrada v Kroměříži se po letech opět může pochlubit černými labutěmi. Nový pár našel svůj domov na Pavím dvoře, a stal se tak díky sbírce zaměstnanců arcibiskupství a také pěveckého sboru ze Stříbrnic na Uherskohradišťsku součástí zvířecí osádky, která dotváří jedinečný charakter historické zahrady.
V kroměřížské Podzámecké zahradě mají černé labutě. (srpen 2025)

V kroměřížské Podzámecké zahradě mají černé labutě. (srpen 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

V kroměřížské Podzámecké zahradě mají černé labutě. (srpen 2025)
Podzámecká zahrada v Kroměříži je vyhledávaným turistickým cílem. (srpen 2025)
Podzámecká zahrada v Kroměříži je vyhledávaným turistickým cílem. (srpen 2025)
Čínský pavilon v Podzámecké zahradě v Kroměříži (květen 2025)
„Těší mě, že se díky iniciativě našich spolupracovníků podařilo vrátit do Podzámecké zahrady zvířecí obyvatele, kteří sem historicky patří. Návštěvníci tak mohou opět obdivovat krásu černých labutí, která zde byla popisována už v 19. století,“ upozornil generální vikář Ladislav Švirák.

V kroměřížské Podzámecké zahradě mají černé labutě. (srpen 2025)

Zakoupení labutí umožnila veřejná sbírka, do níž přispěli zaměstnanci Arcibiskupství olomouckého, členové pěveckého sboru ze Stříbrnic na Uherskohradišťsku i další dárci.

Čínský pavilon získal původní krásu, v Podzámecké zahradě ale škodila bouřka

Celkem se podařilo vybrat 10 800 korun, cena páru přivezeného do Kroměříže ze Strakonic činila deset tisíc. Zbylou částku arcibiskupství využije na nákup okrasných ryb do Fontány amorků, aby se tak ještě víc posílil historický ráz zahrady. Již dříve bylo do fontán v zahradě vysazeno několik desítek karasů zlatých, koi kaprů a jeseterů.

Pár labutí, pojmenovaný Josífek a Tonička, bude prozatím chován na Pavím dvoře. V budoucnu vyvedená mláďata se pak budou volně pohybovat po celé zahradě.

