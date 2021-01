Za vodu si lidé na východě Moravy připlatí, ve Vsetíně zlevní teplo

Voda podraží o tři koruny

Ke zvýšení ceny v tomto roce sáhnou všechny vodárenské společnosti v kraji. Za vodné a stočné zaplatí rodiny zhruba o tři koruny na kubík více než loni. Cena se tak bude podobat té, která platila do května. Pak se 15procentní daň z přidané hodnoty změnila u vody na 10 procent, což pro zákazníky znamenalo mírné snížení.

Ve Zlíně tak například obyvatelé od Nového roku zaplatí 90,47 koruny za kubík včetně DPH, tedy o téměř čtyři koruny více než v posledních měsících.

„Zvýšení ceny pokrývá inflační nárůst a drobné navýšení, které celé půjde do investic. Pro občana se jedná o navýšení asi devět korun měsíčně,“ vysvětlil předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Zlín Svatopluk Březík.

O necelé tři koruny si připlatí také obyvatelé na Valašsku, kde bude kubík stát 87,23 koruny. Podle vedení společnosti se cena zvýšila kvůli rostoucí ceně povrchové vody, nájmu majetku, mezd i oprav.

Podobné zdražení hlásí také Slovácké vodovody a kanalizace. Lidé na Uherskohradišťsku budou platit 84,70 koruny za kubík. Nejnižší cenu vody v kraji stále drží Vodovody a kanalizace Kroměříž, a to i přesto, že částka se letos navýší o 3,70 koruny na 83,27 koruny za kubík.

Hoteliéři v Kroměříži ušetří

Majitelé ubytoven, hotelů, ale také fyzické osoby, které poskytovaly ubytování, přišli v minulém roce o velkou část příjmů. Například město Kroměříž proto pro letošek povinný poplatek za ubytování, jejž ubytovaní musí platit, zrušilo. Sazba byla dosud pět korun za den.

„Chceme tím podpořit provozovatele hotelů, penzionů a dalších ubytovacích služeb, jejichž podnikání patřilo k těm velmi zasaženým opatřeními státu proti epidemii koronaviru,“ oznámil starosta Jaroslav Němec.

Naopak ve Zlíně poplatek z pobytu navýšili. Nová vyhláška počítá se sazbou 19 korun za osobu a den. Podle vedení města jde o kompromis mezi dosavadním poplatkem z ubytovací kapacity, který činil 6 korun, a maximální zákonnou sazbou nového poplatku z pobytu, která může činit až 50 korun.

V Uherském Hradišti platí ubytovaní 20 korun na den a pro nový rok se částka nemění. Návštěvníci Vsetína loni platili 10 korun, ale zastupitelé vyhlášku v květnu zrušili. O jejím opětovném zavedení budou případně jednat.

MHD se mění, ceny zůstávají

Obyvatele, kteří často využívají městskou dopravu, čekají na některých místech změny. Nedotknou se ale cen jízdného.

Například ve Vsetíně začnou jezdit nové nízkopodlažní ekologické autobusy na stlačený zemní plyn. Radnice spolu se společností ČSAD Vsetín, která městskou dopravu zajišťuje, také pro tento rok navýšila počty autobusových spojů a upravila trasy tak, aby více vyhovovaly potřebám obyvatel.

Změny poznají také cestující v Uherském Hradišti a okolí. Ruší se linka MHD číslo 1, která doposud propojovala souměstí Uherské Hradiště, Kunovice a Staré Město, nahradí ji autobusy příměstské dopravy. Zároveň vzniká nová linka číslo 9, s níž se obyvatelé z okrajových částí dostanou do průmyslových areálů v Hradišti i v Kunovicích.

„Na linkách MHD předpokládáme zachování základního jednotného jízdného 12 korun, bez ohledu na ujetou vzdálenost u konkrétního spoje,“ potvrdil místostarosta Jaroslav Zatloukal.

Dopravní společnost Zlín–Otrokovice (DSZO) své ceny také nemění. Zvýší ale pokutu pro cestující, kteří nebudou mít jízdenku. Pokuta zaplacená revizorovi na místě zůstává na částce 500 korun, při zaplacení na účet nebo v sídle DSZO se zvyšuje na dvojnásobek, tedy na 1000 korun. Pokud kontrola odhalí padělaný doklad, zaplatí cestující 1 500 korun, o 500 více než dosud. Zapomenutá průkazka s kuponem bude stát stovku, dosud to byla polovina.

Vsetíňané na teple ušetří

Domácnosti, do kterých dodává tepelnou energii společnost Zásobování teplem Vsetín, budou platit méně než loni. Cena za gigajoul klesne o pět procent na 598 korun s DPH.

Teplárna mohla částku snížit díky poklesu ceny plynu a investicím do modernizace teplárny. Cena plynu sice může zase stoupnout, což by platby navýšilo, ale investice z posledních let a příjmy z výroby elektřiny, by tento růst tlumily.

„Například do teplárny Jiráskova jsme v minulých měsících pořídili za několik desítek milionů korun nový nízkoemisní horkovodní kotel a dvě kogenerační jednotky na společnou výrobu tepla a elektřiny,“ doplnil předseda představenstva firmy Michal Chmela.

Stejné částky jako dosud, tedy dle způsobu připojení 557 či 620 korun s DPH za gigajoul, budou v roce 2021 platit lidé v Uherském Hradišti. Firma CTZ používá jako dominantní palivo k výrobě tepla uhlí, cena se tak ani po snížení cen plynu nemění.

V Otrokovicích a Zlíně si naopak lidé připlatí. Teplárna ve Zlíně, která dodává teplo do 17 tisíc domácností, stanovila ceny o 15 korun na gigajoul vyšší, tedy v nižší kategorii 631 korun s DPH, ve vyšší 667.

Více budou platit i obyvatelé Otrokovic, 587 korun za gigajoul, to je o 26 korun více než loni. Při průměrné spotřebě, která díky mírným zimám klesá, by navýšení nemělo stát více než 50 korun za měsíc.