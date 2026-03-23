„Děkuji všem kritikům, děkuji časopisu Svět a divadlo za nominaci i cenu, děkuji Slováckému divadlu, že mi dává krásné příležitosti a děkuji úžasným kolegům, že se od nich můžu každý den učit umění herectví včetně přátelství, děkuji pedagogům z JAMU, že mi věřili a v neposlední řadě děkuji rodině, přátelům i svému příteli, kteří mě drží, když je mi nejhůř,“ prohlásila Ondrůšková při nedělním přebírání ceny v pražském Divadle Komedie.
O nejlepších inscenacích, scénografii, hudbě, hereckých výkonech a talentu roku rozhodovalo 69 odborníků.
Slovácké divadlo mělo poprvé v historii Cen kritiky hned dvě nominace, a to za nejlepší ženský herecký výkon pro Pavlínu Hejcmanovou a talent roku pro Kláru Ondrůškovou. Prestižní ocenění si nakonec odnesla absolventka muzikálového herectví na JAMU, která je v uherskohradišťském divadle od loňského roku.
„Je to opravdu mimořádný talent a je radost sledovat ji v každém představení a vidět, s jakou chutí dokáže z jeviště diváky okamžitě strhnout,“ zhodnotila ředitelka Slováckého divadla Libuše Habartová.
Mladá herečka momentálně připravuje jednu z rolí v muzikálu S tebou mě baví svět v režii Radka Balaše, už tuto sobotu se s ní ale diváci mohou potkat při speciální Noci divadel. Během ní hradišťská scéna představí Sen noci svatojánské a diváci mohou s herci po skončení představení strávit čas nejen ve foyer, ale i v divadelním zákulisí.