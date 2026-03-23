Talent roku je ze Slováckého divadla. Kritici ocenili herečku Kláru Ondrůškovou

  10:24
Za necelý rok v angažmá už zazářila coby Eva v hlavní roli inscenace Gazdina roba režiséra Michala Zetela, Puk v komedii Sen noci svatojánské v režii Janky Ryšánek Schmidtové a v inscenaci Masaryk, kterou pro Slovácké divadlo v Uherském Hradišti připravil režisér Dodo Gombár. Herečka Klára Ondrůšková uspěla ve 34. ročníku prestižních Cen divadelní kritiky v kategorii Talent roku.
Herečka Slováckého divadla v Uherském Hradišti Klára Ondrůšková získala Cenu kritiky v kategorii Talent roku 2025. (březen 2026) | foto: Kuba Jíra

„Děkuji všem kritikům, děkuji časopisu Svět a divadlo za nominaci i cenu, děkuji Slováckému divadlu, že mi dává krásné příležitosti a děkuji úžasným kolegům, že se od nich můžu každý den učit umění herectví včetně přátelství, děkuji pedagogům z JAMU, že mi věřili a v neposlední řadě děkuji rodině, přátelům i svému příteli, kteří mě drží, když je mi nejhůř,“ prohlásila Ondrůšková při nedělním přebírání ceny v pražském Divadle Komedie.

Nejlepší herec, herečka i celé divadlo. Ceny kritiky ovládlo Divadlo Na zábradlí

O nejlepších inscenacích, scénografii, hudbě, hereckých výkonech a talentu roku rozhodovalo 69 odborníků.

Slovácké divadlo mělo poprvé v historii Cen kritiky hned dvě nominace, a to za nejlepší ženský herecký výkon pro Pavlínu Hejcmanovou a talent roku pro Kláru Ondrůškovou. Prestižní ocenění si nakonec odnesla absolventka muzikálového herectví na JAMU, která je v uherskohradišťském divadle od loňského roku.

Herečka Slováckého divadla v Uherském Hradišti Klára Ondrůšková získala Cenu kritiky v kategorii Talent roku 2025. (březen 2026)
Herečka Slováckého divadla v Uherském Hradišti Klára Ondrůšková získala Cenu kritiky v kategorii Talent roku 2025. Na snímku v inscenaci Gazdina roba. (březen 2026)
Herečka Slováckého divadla v Uherském Hradišti Klára Ondrůšková získala Cenu kritiky v kategorii Talent roku 2025. Na snímku v inscenaci Masaryk. (březen 2026)
Herečka Slováckého divadla v Uherském Hradišti Klára Ondrůšková získala Cenu kritiky v kategorii Talent roku 2025. Na snímku v inscenaci Sen noci svatojánské. (březen 2026)
„Je to opravdu mimořádný talent a je radost sledovat ji v každém představení a vidět, s jakou chutí dokáže z jeviště diváky okamžitě strhnout,“ zhodnotila ředitelka Slováckého divadla Libuše Habartová.

Komedie století poprvé na jevišti. Slovácké divadlo chystá S tebou mě baví svět

Mladá herečka momentálně připravuje jednu z rolí v muzikálu S tebou mě baví svět v režii Radka Balaše, už tuto sobotu se s ní ale diváci mohou potkat při speciální Noci divadel. Během ní hradišťská scéna představí Sen noci svatojánské a diváci mohou s herci po skončení představení strávit čas nejen ve foyer, ale i v divadelním zákulisí.

Talent roku je ze Slováckého divadla. Kritici ocenili herečku Kláru Ondrůškovou

