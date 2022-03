Dům vedle zlínské radnice zůstává zavřený, plány přestavby budou na podzim

A stejně jako u kina radní zvolili soutěž ve formě soutěžního dialogu, jejíž výhodou je, že můžou vývoj návrhu přestavby usměrňovat podle potřeb města.

„Je sice o něco časově delší, ale je dobré, že do průběhu soutěže můžeme vstupovat a probíhá diskuse. Můžeme říci, co je dobré a co by ještě bylo třeba upravit,“ upozornil náměstek primátora Pavel Brada, který má majetek města ve své kompetenci. „Tento formát soutěže má perspektivu.“

Město má představu, že by v budově byly kanceláře, jichž má magistrát nedostatek. V přízemí by mohla být hala služeb, kde by si lidé vyřizovali své záležitosti. V úvahu přichází opět také občerstvení. Prezentace návrhů před hodnoticí komisí bude v červnu, schvalování výsledků na začátku září.

Budova číslo popisné 10 je památkově chráněná a vznikla v roce 1924 podle návrhu architekta Františka Lýdie Gahury. Její základy ale sahají zřejmě až do 16. století. Po stavební i architektonické stránce je součástí komplexu radnice, která má číslo popisné 12.

Z původní stavby zůstane zachované historické sklepení, které je dnes podepřené dřevěnou konstrukcí, aby se nepropadlo. Památkáři měli více požadavků, ale s ohledem na špatný technický stav objektu byli ochotni akceptovat radikálnější zásah.

„Vytipovali jsme konstrukce v podzemním podlaží, které jsou z památkového hlediska hodnotné a budou zachovány,“ zmínil už dříve Ladislav Buchta z Národního památkového ústavu v Kroměříži. Příliš by se také neměla měnit fasáda.

Otázka je, kdy se s opravou začne. Rozhodovat o ní bude nové vedení radnice, které vzejde z podzimních komunálních voleb. Podle Brady by se ale měla s ohledem na špatný technický stav budovy udělat co nejdříve a ještě před chystanou proměnou přilehlého náměstí Míru, již město také chystá.

„Jsem přesvědčený, že se to bude muset řešit brzy, ať už bude na radnici sedět kdokoli,“ shrnul náměstek primátora.

Podle něho bude další příprava trvat zhruba dva roky, než se bude moci stavět. Radnice chtěla původně soutěž vypsat už loni, ale její zadání průběžně upravovala, čímž došlo ke zdržení.