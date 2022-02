Čechmánek měl dost majetku na to, aby mohl dluhy uhradit, míní znalec

Čechmánek, který má hokejové zlato z olympiády v Naganu, je obžalovaný z toho, že firmám, které pro něho pracovaly například na jeho pivovaru s restaurací ve Zlíně, v letech 2011 až 2014 neplatil za odvedenou práci.

U soudu je žalovaná částka 15 milionů korun, skutečné Čechmánkovy dluhy ale byly až 70 milionů. Třikrát už byl zproštěn obžaloby. Vrchní soud v Olomouci ale verdikt pokaždé minimálně částečně zrušil a vrátil věc do Zlína.

Aktuálně se řeší počtvrté. Vrchní soud tvrdí, že od března 2013 už Čechmánek neměl volnou hotovost a jeho majetek byl zatížený zástavami, přesto si dál objednával firmy, jimž neplatil.

Soudní znalec z oboru účetnictví Petr Janíček u soudu řekl, že Čechmánkův majetek přesahoval 80 milionů korun, a zástavy na něm dosáhly 44 milionů.

„Dospěl jsem k závěru, že jeho majetek převyšoval hodnotu závazků, takže kdyby veškerý majetek směnil za finanční prostředky, mohl by podstatnou část, nebo všechny dluhy uhradit,“ sdělil Janíček.

A to by mělo být pro případ podstatné. „I když se znalec zaměřil na vytýkané úvěrové případy a jejich zajištění majetkem, tak přesto zbylý majetek převyšoval dluhy obžalovaného. On ve své mysli mohl být přesvědčen, že svým závazkům dostojí,“ míní Čechmánkův obhájce Tomáš Štípek.

Podle něho vše zhatila nařízená insolvence, kvůli níž pak Čechmánek nemohl prodávat svůj majetek.

„Tyto věci by se měly řešit v rovině občansko-právní. Kdyby jednotliví věřitelé zažalovali o peníze pana Čechmánka, tak už je dávno mají a tento soud by vůbec nebyl,“ míní Štípek.

Podle žalobce Petra Matouška si ale Čechmánek firmy najímal už ve chvíli, kdy musel minimálně tušit, že je v takových finančních potížích, že jim nebude moci zaplatit.

„Když to hodně zjednoduším, tak i podle názoru odvolacího soudu minimálně nepřímý úmysl dovodit lze,“ uvedl před časem Matoušek, který pro Čechmánka požadoval šest až sedm let vězení.