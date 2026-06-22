Hnízdo na nákupním středisku v obci Ratiboř sledují ochránci přírody už řadu let. Každoročně zde také kroužkují narozená mláďata. Před dvěma lety jich tady napočítali pět, což byl dosud rekordní počet.
V polovině června přijel vedoucí Valašského ekocentra Českého svazu ochránců přírody Miroslav Dvorský kroužkovat letošní mláďata. Narazil ale na problém, který nebývá příliš častý, na druhou stranu ale také není výjimkou.
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„V hnízdě byla čtyři mláďata. Dvě z nich ale měla nožičky zamotané v sisalovém provázku, který si běžně a rádi čápi do hnízd nosí. Ukazuje se, jak to může být nebezpečné,“ upozornil Dvorský
Mláďata měla přiškrcené nožičky a byla připoutána k sobě. Bez pomoci by se nedokázala zřejmě ani postavit. „Zřejmě jsme je zachránili,“ zdůraznil.
Ornitologové se věnují i dalším hnízdům v kraji. Nově je díky kameře možné sledovat čápy na historickém komíně Moravské gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí. Letos se zde narodila tři mláďata.