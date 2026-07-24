Zlín prodává chátrající budovu bývalého soudu. Chce za ni alespoň 50 milionů

„Kdo dá vyšší nabídku, tak to získá. Soutěž bude trvat měsíc,“ shrnul zlínský primátor Jiří Korec.
„Přihlásit se může kdokoliv, je to otevřená soutěž. Kolem budovy jsou pozemky jiného majitele, takže jsou tam potenciální právní vady. Upozorňujeme na fakta, která víme, aby s nimi byl každý zájemce dopředu seznámený a nenapadl pak soutěž u antimonopolního úřadu,“ doplnil.
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Sousední pozemky vlastní společnost Rezidence Soudní, jejímž jednatelem je podnikatel Martin Samohýl. Před časem je koupila od firmy Eko-Unibau, což se předtím městu nedařilo, i když se o to snažilo. Samohýl má také zájem o budovu a soutěže se chce zúčastnit.
„Vím, že by měl být nejdříve tendr na developera a pak architektonická soutěž, aby budoucí zástavba měla nějakou koncepci. S tím souhlasím,“ uvedl před nedávnem Samohýl. „Jde o prestižní a velice lukrativní místo, na němž bych chtěl postavit krásnou budovu. Je to můj vysněný projekt,“ prozradil.
Část pozemků by město mohlo koupit
Město si do podmínek soutěže zadalo, že u architektonické soutěže musí mít padesátiprocentní váhu hlasů, aby mohlo spolurozhodovat o tom, co na místě vyroste. Bude mít také opci na 700 metrů čtverečních nového objektu.
„To znamená, že když proběhne architektonická soutěž, tak se město bude moci rozhodnout, že si koupí až 700 metrů čtverečních ploch do svého vlastnictví,“ upřesnil Korec.
To, že Samohýl vlastní okolní pozemky, může být jeho výhoda. Korec ale současně říká, že soutěž je otevřená pro všechny zájemce a její výsledek nechce předjímat.
Byty, kanceláře i obchody
Nejpodstatnější pro obyvatele města však je, co v nové budově bude. Město v soutěži požaduje polyfunkční využití, tedy bytové, kancelářské a obchodní prostory. Přesná náplň bude na investorovi. Podle náměstka primátora Pavla Brady, který má v kompetenci majetek města a jeho územní rozvoj, půjde o velkou stavbu, v níž mohou být desítky bytů, kanceláře, komerční prostory, terasy i podzemní parkoviště.
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Chtěl by také, aby tam byly gastroprovozy, které by navázaly na sousední tržiště Pod Kaštany, zámek a sad Svobody. „Chceme oživit centrum Zlína a přivést do něho další lidi,“ zmínil Brada.
Kancelář architekta města Zlína zpracovala objemovou studii, která posoudila, co by na místě mohlo vyrůst. Korec si netroufá odhadnout, kdy by se mohlo začít stavět, nicméně je rád, že se podařilo situaci vyřešit.
„Otevírá se nám možnost v lokalitě konečně něco udělat. Věřím, že se podaří do budoucna vylepšit centrum města Zlína o přínosnou stavbu,“ doufá primátor.
Přestavba podle Gahury
Upozornil i na to, že se nový majitel bude muset spojit s památkáři, protože jde o významný objekt v památkové zóně. Původně šlo o pivovar, který byl součástí sousedního zámku. „Navíc bude muset řešit stavební povolení a všichni víme, že povolovací procesy jsou zdlouhavější. Současně ale nebude na nic čekat,“ poznamenal Korec.
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Dohoda s památkáři bude podstatná. Město už řešilo, zda by mohlo původní objekt zbourat. Památkáři však byli proti a požadovali zachování původních klenbových stropů v přízemí.
Přestavba by přitom mohla být finančně i technicky náročnější než demolice a výstavba nového objektu. Budova pochází z roku 1565. Není památkově chráněná, ale je druhá nejstarší ve Zlíně. Její hodnota podle památkářů spočívá také v přestavbě z 20. let minulého století podle návrhu architekta Františka Lýdie Gahury. Původně šlo o pivovar, který byl součástí areálu sousedního zámku.