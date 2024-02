Zlín chystá bourání bývalého soudu, podle památkářů je ale budova cenná

„Pokud to odsouhlasí městská rada, může dojít ke zbourání. Jednáme o tom i s památkáři,“ uvedl náměstek primátora Pavel Brada. „Když to uděláme, vypíšeme architektonickou soutěž, což by vedlo k tomu, že by se postavil celý nový městský blok jako v Brně nebo Praze. Bylo by to pro centrum Zlína přínosné,“ je přesvědčen.

„Posudek nám sdělil, že je budova v horším stavu, než jsme čekali. V současné chvíli řešíme různé varianty, mezi kterými je i její zbourání. A řešíme i to, co by místo staré budovy mohlo být,“ poznamenal primátor Jiří Korec.

Nová budova by mohla mít více než dvojnásobně větší půdorys než současná a výšku maximálně šest pater. Město by si v ní mohlo nechat asi 30 procent ploch pro kanceláře magistrátu nebo prostory pro zájmové spolky. Zbytek by využili soukromí investoři pro byty, obchody či ordinace. Vzniknou také podzemní garáže a část z nich bude určených pro provozovny zaměřené na gastro, což by doplňovalo nedaleké tržiště Pod Kaštany.

Budova nejprve sloužila jako pivovar a z té doby jsou v přízemí památkově hodnotné klenby. V první polovině 20. století na původním objektu vyrostla nástavba podle návrhu baťovského architekta Františka Lýdie Gahury.

„Udělal do kleneb vrty a zatížil je nástavbou. Budova teď degraduje, a dokonce i klenby jsou narušené, což jsme nevěděli,“ řekl Brada.

Záchrana budovy by stála vysokou částku, přičemž z původní stavby by se zachovaly jen relikty. „Mělo by to menší hodnotu, než když v centru města vznikne nová kvalitní zástavba,“ naznačil Brada.

Rozhodne odbor a stavební úřad

Podstatný bude názor památkářů. Budova stojí v městské památkové zóně, i když není památkově chráněná jako sousední zámek, jenž je nejstarší stavbou ve Zlíně. Návrh na odstranění budovy ještě nedostali, ale už v roce 2014 o to město žádalo a tehdy s tím nesouhlasili.

„Budova je výjimečným dokladem kvalitní součásti hospodářského zázemí významného panského sídla. Je pozůstatkem pivovaru, jehož význam v moderním Zlíně spočívá i v tom, že představuje velmi starý doklad barokní, výrobní stavby,“ konstatovala mluvčí kroměřížského Národního památkového ústavu (NPÚ) Petra Zelinková.

Klenuté přízemí podle ní odráží dobové tvarosloví, stavební postupy i velmi solidní řemeslnou úroveň. „Představuje významnou památku barokního stavitelství,“ zdůraznila Zelinková.

Kvalitní je i Gahurova nástavba, zejména kubisticky zalomená římsa a linie letopočtu 1922 na fasádě. Po přestavbě se dochovalo hodně původních oken a dveří.

„Významným příspěvkem k historickému hodnocení objektu je i fakt, že se prokazatelně jedná o třetí nejstarší stojící dům (jeho přízemí) v historickém jádru města,“ zmínila Zelinková s tím, že NPÚ vydává pouze doporučující stanovisko. Rozhodující hlas bude mít odbor kultury a památkové péče zlínské radnice, potažmo stavební úřad.

Stavba jen na pozemcích města

Potíže, které brání v opravě objektu, se týkají pozemků, jež ho ze tří stran obklopují. Vlastní je firma Eko-Unibau podnikatele Jaroslava Čecha, která kvůli nim vede soudní spory. Podle Brady by se nová zástavba mohla podařit, aniž by byly vyřešeny.

„Stavěli bychom jenom na pozemcích města a další bychom bezpodmínečně nepotřebovali. Snažíme se i tak najít mechanismy, jak se k těm pozemkům dostat,“ sdělil Brada.

Město chtělo před necelými desíti lety budovu prodat podnikateli, který ji hodlal přestavět na pivovar s restaurací. Nakonec z toho sešlo. V roce 2022 pak radnici nevyšla snaha, aby se do záměru dostavět budovu a postavit vedle ní novou zapojil další soukromý investor.

Jde o další stavbu v centru s velmi špatnou statikou. V rámci dostavby radnice bude odstraněn objekt číslo popisné 10, jenž k ní přiléhá ze strany od náměstí Míru. Demolice čeká také dům číslo 15, který s radnicí sousedí v Bartošově ulici.

„Je to logické. Kdyby tyto domy byly v soukromých rukou, tak už dávno nestojí. Na náměstí soukromníci všechny starší domy nahradili,“ upozornil Brada.

Důvodem je podle něho fakt, že se za Tomáše Bati stavělo velmi úsporně, tedy hlavně rychle a levně. „Tady se extrémně šetřilo a už nás to dohání. Takže budovy stavíme vlastně znovu,“ dodal zlínský náměstek.