Na Kroměřížsku hořel rodinný dům, majitel utrpěl popáleniny

9:36 , aktualizováno 15:46

Pět jednotek hasičů vyjíždělo na Kroměřížsku chvíli po deváté hodině v pátek večer k požáru rodinného domu. Majitele domu odvezli záchranáři s popáleninami do nemocnice, jeho žena byla psychicky rozrušená. Likvidaci požáru ztěžovaly nízké teploty. Hasiči byli na místě do čtyř do rána. Příčinu požáru ještě vyšetřovatel nestanovil, škoda je přibližně 300 tisíc korun.