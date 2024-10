Podhoran neprodáme, rozhodli zastupitelé v Bystřici. Město bude řešit, co dál

Pro návrh se vyslovilo jen pět zastupitelů včetně starosty Zdeňka Rolince (Nestraníci) či místostarosty Mojmíra Heryána (ANO). Další kolegové z rady je však nepodpořili. Proti bylo celkem 15 zastupitelů.

„Jsme úplně na začátku. My už sedm let nevíme, co s tím objektem chceme, a to pokračuje,“ hodnotil hlasování Rolinc.

Město podle něj hledalo cesty, jak budovu zrekonstruovat. „Ani jedna studie, která pro rekonstrukci vznikla, nepočítá s žádnými prostory, které by generovaly zisk,“ uvedl s tím, že na přestavbu Podhoranu v současnosti nejsou žádné větší dotační možnosti. Město by si muselo vzít úvěr, což podle starosty není vhodná cesta.

Zastupitel Ivan Doležel (Nestraníci) připomněl, že Bystřice Podhoran kdysi kupovala, aby zamezila sociálnímu sváru. „Bylo jasné, že to není majetek, který bychom jednoduše využili,“ prohlásil. „Táhne se to sedm let. Pokud si zase půjčíme peníze na tuto investici, bude to na dlouho zastavení rozvoje města.“

Proti prodeji vznikla petice

Bývalý hotel v těsném sousedství radnice byl v minulosti v soukromých rukách. V jeden čas fungoval jako ubytovna pro nepřizpůsobivé, kteří jej vybydleli a působili rozruch v centru města.

Radnice proto v roce 2017 objekt za 17 milionů korun odkoupila. Později představila studii na jeho přestavbu, nákladný projekt však nespustila. Současné vedení poté oznámilo změnu kurzu, když oslovilo developerskou společnost.

JTH Reality představila plán, že během pěti let Podhoran opraví, postaví v něm podzemní garáže, podzemní prostory a byty vyšší kategorie. V prostřední části by vznikly kanceláře jako zázemí pro úředníky z městského úřadu. Město by za Podhoran obdrželo 19 milionů, ale prostory pro úřad by si nadále pronajímalo.

Proti záměru bojoval především bývalý starosta a současný opoziční zastupitel Zdeněk Pánek (SNK Evropští demokraté). „Podhoran jsme dostali pod kontrolu, Bystřičané si to pamatují. Mám tu petici proti prodeji, kterou podepsalo asi 1050 občanů, což je velmi slušný počet,“ upozornil před hlasováním.

Varoval před tím, že pokud by budova skončila v rukou soukromníka, nikdy by nemělo město jistotu, co se s ní stane v budoucnosti. Sám také usiloval o vyhlášení referenda, ale to zastupitelé odmítli.

Zároveň se ale většina z nich k záměru vyjadřovala kriticky. A proti se postavil i místostarosta Martin Burdík (ODS a nezávislé osobnosti). „Dříve jsem byl toho názoru, že s Podhoranem není potřeba nic zásadního dělat,“ přiznal s tím, že názor změnil, když viděl studii architekta Tomáše Jalůvky.

Ta navrhuje přestavbu Podhoranu pro potřebu úřadu, knihovny či informačního centra. Počítala s náklady okolo 160 milionů. „Výrazně bychom tím zhodnotili estetiku našeho náměstí i náš majetek,“ vyzdvihl Burdík. Podle něj je dobře, že radnice s developerem jednala. „Vždy je ale možné za nabídku jen poděkovat a nechat to tak.“

Lidé po hlasování bouřlivě tleskali

Desítky lidí, kteří zastupitelstvo sledovali, přivítaly konečný verdikt bouřlivým aplausem. „Je překvapením, jak bylo hlasování jednoznačné. Nečekal jsem to. Zřejmě rozhodl tlak veřejnosti, protože už při nedávném veřejném projednávání bylo jasné, že lidé tuto variantu nechtějí,“ uvedl Pánek.

Otázkou je, co teď bude následovat, protože budovu na náměstí město dál nechat chátrat nechce.

„Neposunuli jsme se nikam. Zřejmě budeme upravovat využití podle dotačních titulů, které se naskytnou,“ upozornil Rolinc.

Podle exstarosty Pánka by nebylo špatné oslovit lidi například formou ankety. To však jeho nástupce odmítl.

„To rozhodnutí je hrozně obtížné a já nechci obyvatele podceňovat, ale oni nejsou ochotní studovat celé dokumenty, oni se rozhodují emočně a to je špatně,“ reagoval.

Pánkovi by se líbilo vrátit se k návrhu architekta Jalůvky. „Uvolní nám to další prostory ve městě. Důstojné zázemí by získala knihovna i pracovníci úřadu,“ zmínil exstarosta. Podle něj by město mohlo podobný projekt ufinancovat.

„Měla by se tomu dát priorita. Vysoutěžená cena by mohla být třeba kolem 120 - 130 milionů, což je reálné udělat,“ doplnil Pánek.