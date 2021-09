Bystřice chystá velkou opravu centra, na proměnu Podhoranu si zřejmě půjčí

Prostor v okolí radnice i kostela už má zastaralý vzhled, rozpadající se dlažba a drolící kašna nepůsobí příliš reprezentativně.

„Náměstí je bohužel ve stavu odpovídajícím rekonstrukci z počátku 90. let. Stav dlažby i celkového vzhledu je poměrně tristní,“ přisvědčil starosta Bystřice Zdeněk Pánek.

Radnice proto plánuje velkou rekonstrukci, která by měla z centra města udělat moderní prostranství se zelení, odpočinkovou zónou i prostorem pro společenské akce.

„Opravu jsme rozdělili do etap,“ nastínil starosta. „Začneme prostorem před radnicí, v další fázi pak zrekonstruujeme plochu u kostela a základní a umělecké školy,“ vyjmenoval.

Přestože se nijak zásadně nezmění uspořádání náměstí ani dopravní značení, obnova bude zahrnovat výměnu betonové dlažby za žulové kostky, zasazení nových stromů, výměnu veřejného osvětlení i mobiliáře s moderním designem.

„Základní myšlenkou je mít tu náměstí, kde se lidé rádi budou potkávat,“ zdůraznil Pánek. „Pořádáme tu velké kulturní akce jako Bystřice žije! nebo festival Na rynku a chtěli bychom pro ně mít důstojné zázemí.“

Bystřice se chce do rekonstrukce pustit příští rok, kdy má v plánu opravit prostor před radnicí. Odhadovaná suma za první etapu je 16 milionů, ale starosta upozorňuje, že se může ještě změnit. Další etapy pak navážou v následujících letech.

V Podhoranu bude infocentrum i knihovna

Paralelně s tím chce město vyřešit opravu Podhoranu. Bývalý hotel, v němž později byla ubytovna pro sociálně slabé, se stal nechtěnou dominantou náměstí. Bystřice jej koupila v roce 2017 za necelých

17 milionů.

„Rádi bychom se už do opravy pustili, ale čekali jsme, zdali stát nabídne nějaké zdroje na rekonstrukci veřejných prostor. Bohužel nic takového nenastalo,“ zmínil Pánek. Město si proto na rekonstrukci nejspíš bude muset vzít úvěr.

V přízemí budovy by mělo vzniknout infocentrum a podatelna městského úřadu. Zároveň by tu fungovala menší kavárna. Do druhého podlaží by se pak přesídlila knihovna. „Aktuálně je v prostorách školky a naráží na hranu kapacity. Také pro akce, které knihovna pořádá, by bylo lepší mít nové prostory,“ připomněl starosta.

Třetí podlaží by pak sloužilo městskému úřadu, jehož odbory jsou aktuálně rozesety po několika objektech. Základní odhad nákladů rekonstrukci činil 76 milionů, ale i tady lze předpokládat, že konečná částka bude zřejmě vyšší.