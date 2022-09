Lípy zdobí náměstí přes sto let, život jim prodlouží injekce do půdy

Mají hodně přes sto let a patří k symbolům města. Z původní čtveřice lip rostoucích v prostoru před radnicí v Bystřici pod Hostýnem už zůstaly jen tři a i přes pokročilý věk mají velkou šanci, že vydrží i nadále.

Dřeviny rostou ve vymezeném kruhovém prostoru uprostřed dlažby a radnice je chtěla zachovat i během současné opravy náměstí.

„Lípy sem patří, i proto jsem byl vždy proti jejich pokácení. Je ale pravda, že jsou to velké stromy a okolo prochází velké množství lidí. Proto musíme být obezřetní,“ upozornil starosta Zdeněk Pánek.při Stromy v poslední době pravidelně ošetřovali odborníci. A před několika dny přidali speciální akci, která má dřevinám výrazně vylepšit stanovištní podmínky. Jde o takzvanou hloubkovou injektáž v kořenové zóně.

„Je možné si to představit, jako když se za pomoci kompresoru, hadice a velké injekční stříkačky vhání do země vzduch. To má za cíl rozrušit zhutněnou půdu. Vzniklé prostory pak vyplní organické a minerální látky,“ popsala vedoucí odboru životního prostředí radnice Hana Hynčicová.

Tato metoda je dobře odzkoušená v zahraničí, v Česku se však zatím skoro nevyužívá. „Stejný postup jsme využili i v případě ošetření památkově chráněného jilmu u bývalého autobusového nádraží. A rádi bychom takto v budoucnu pomohli i stromům v okolí kostela,“ plánuje Hynčicová.

Rekonstrukce první etapy Masarykova náměstí za více než 20 milionů korun byla ve městě největší investiční akcí letošního roku a v těchto dnech finišuje. Stavebníci vyměnili rozpadající se betonovou dlažbu za novou žulovou, na prostranství přibyly nové LED lampy veřejného osvětlení, moderní lavičky, stojany na kola i odpadkové koše.

„Zásadní byla také oprava kašny s bronzovou sochou Panny Marie Vítězné. Její autor Daniel Ignác Trubač ji kompletně zrekonstruoval a opět září novotou,“ zmínil Pánek. V centru zbývá ještě během října vysadit nové stromořadí jasanů.

Bystřice chce v dalších letech navázat opravou druhé části náměstí, která se bude týkat okolí kostela. I zde vyjdou náklady na asi dvacet milionů korun. V plánu je rovněž velká rekonstrukce bývalého hotelu Podhoran vedle radnice, k níž letos vzniká architektonická studie.