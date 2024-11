Oprava, nebo další pokus o prodej? Bystřice dál řeší budoucnost Podhoranu

Vedení radnice zdůrazňuje, že situaci okolo Podhoranu nenechá utichnout „Určitě nehrozí, že bychom to nechali jen tak,“ ujišťuje starosta Zdeněk Rolinc. „Chceme dát věci do pohybu.“

V Bystřici proto vznikne pracovní skupina, která bude zkoumat jednotlivé varianty využití objektu. A během měsíce by měla přinést první návrhy.

Potíž je v tom, že ani odpůrci prodeje, který prosazovalo vedení radnice, se neshodnou, co by v Podhoranu mělo v budoucnu být. Na veřejném projednávání padaly návrhy na komerční využití, kulturní prostory, ubytování pro turisty nebo dostupné bydlení pro místní.

V každém případě je třeba nejprve budovu zrekonstruovat, což je pro Bystřici finančně náročné. „Jsou tu návrhy, ať provedeme jen základní nízkonákladovou opravu, abychom objekt uvedli do života,“ naznačil starosta s tím, že by pro opravu město mělo hledat dotační tituly. „Na druhou stranu, nejlevnější varianta nemusí být tou nejlepší,“ upozornil Rolinc.

Sám byl jedním z pěti zastupitelů, kteří hlasovali pro prodej budovy developerské společnosti JTH Reality, dalších patnáct však bylo proti. Včetně místostarosty Martina Burdíka. Ten přiznal, že dřív nevnímal, že by bylo potřeba budoucnost Podhoranu urgentně řešit. Názor však změnil.

„Pokud bychom šli cestou rekonstrukce a vlastního financování, výrazně bychom zhodnotili estetiku náměstí i zhodnocovali náš majetek,“ zmínil Burdík s tím, že by preferoval využít studii architekta Tomáše Jalůvky, jež počítá s tím, že v Podhoranu bude knihovna, kanceláře úředníků či podatelna s infocentrem.

Úvěr? Rozpočet města by byl o čtvrtinu nižší

„Zdvojnásobilo by to prostory pro mateřskou školu, které nyní knihovna zabírá. Zároveň se sem přesune úřad, který je teď v několika budovách po městě,“ souzní s návrhem i bývalý starosta Bystřice a nyní opoziční zastupitel Zdeněk Pánek. Studie sice počítala s náklady přes 160 milionů. Pánek ale odhaduje, že by se město mohlo v soutěži na zhotovitele dostat na částku okolo 120 až 130 milionů, což by zvládlo ufinancovat.

„Utáhneme to, ano. Ale lidé se pak musejí připravit na to, že když budeme splácet takto vysoký úvěr, investiční rozpočet města by byl o čtvrtinu nižší a nebudou prostředky na základní péči o město,“ upozornil starosta Rolinc. „Obyvatelé by nebyli rádi, kdybychom jim kvůli tomu museli například zvýšit poplatky za odpad nebo nájmy.“

Přestože jej opozice vyzvala k referendu či anketě, Rolinc to odmítá. „Pro laika je nesmírně těžké zorientovat se v odborných záležitostech ohledně rekonstrukce. Občané by nebyli ochotní studovat obsáhlou dokumentaci, rozhodovali by se pouze emočně, a to je špatně,“ míní.

Zároveň nezavrhuje ani variantu, že by město v budoucnu opět jednalo o prodeji objektu developerovi. „Minulé vedení takto Podhoran už skoro prodalo soukromníkovi z regionu. Možná by byl někdo takový pro občany přijatelnější než firma ze severních Čech,“ dodal starosta.