Proměna dělnické čtvrti budí v Bystřici vášně. Studii vytvořil starostův syn

Autor:
Nepřehlédnutelným pozůstatkem počátků slavné éry nábytkářského podniku Thonet v Bystřici pod Hostýnem je čtvrť dělnických domků z konce 19. století. Nachází se po obou stranách Přerovské ulice. Čeká ji demolice, aby místo ní mohly vzniknout nové bytové domy.

Byty v někdejší dělnické kolonii patří městu. Ty po pravé straně za Thonetovou vilou nechala radnice postupně zrekonstruovat. Řada šesti neudržovaných domů na protější straně ulice je určená ke zbourání.

Má tady vzniknout 30 nových městských bytů, od jednopokojových až po třípokojové. Hotové by mohly být v roce 2028 nebo 2029. Předpokládané náklady na výstavbu jsou 130 milionů korun. Plus demolice stávajících objektů a vypracování projektu.

Byty v někdejší dělnické kolonii z konce 19. století jsou připomínkou počátků éry nábytkářského podniku Thonet v Bystřici pod Hostýnem. Řada šesti neudržovaných domů je určená k demolici. (březen 2026)
8 fotografií

„Máme už hotovou studii, která bude sloužit jako podklad pro výběr dodavatele pro projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení a na realizaci stavby,“ uvedl starosta Zdeněk Rolinc.

Projektová dokumentace přijde celkem na devět milionů korun. Pro letošní rok má město v rozpočtu peníze na její první fázi za 4,5 milionu. „Letos bychom tak mohli mít hotovou dokumentaci ke stavebnímu povolení, možná i stavební povolení,“ doplnil Rolinc.

Místo zbořených domů v dělnické kolonii v Bystřici pod Hostýnem má vzniknout 30 nových městských bytů. Hotové by mohly být v roce 2028 či 2029. Předpokládané náklady na výstavbu jsou 130 milionů korun. (březen 2026)

Loni město oslovilo pět architektů kvůli vypracování architektonické studie. Pak vybralo dvě cenově nejvýhodnější nabídky a v červenci dostalo návrhy. První vznikl ve slavičínském architektonickém Ateliéru Mur Romana Belžíka, druhý vytvořil brněnský architekt a bystřický rodák Jan Rolinc. Shoda jmen přitom není náhodná, jedná se o syna starosty.

Nové byty mají být atraktivní s velkými prosklenými plochami. Některé dokonce díky ustupujícím podlažím s možností venkovních teras, tam budou samozřejmě vyšší nájmy. O tom, kdo byty dostane, rozhodne na základě žádostí bytová komise. V únoru se uskutečnila veřejná prezentace záměru, kde zazněly i kritické hlasy.

Bývalý starosta: Projekt je megalomanský

Bývalý starosta a opoziční zastupitel Zdeněk Pánek projekt považuje za zbytečně megalomanský. Svými parametry odpovídá spíše komerčním developerským projektům ve velkých městech. Podle Pánka má být prioritou rekonstrukce zchátralé budovy bývalého hotelu Podhoran na bystřickém náměstí.

„Máme tady dvě velké investice, každou za téměř 200 milionů korun. To si město nemůže dovolit, aby to nezpůsobilo vážné problémy,“ řekl Pánek. „Bude velmi obtížné prostředky získat, dotace jsou krajně nejisté a ani úvěr není cesta. Jen demolice stávajících domů může stát desítky milionů.“

V současné době má Bystřice pod Hostýnem 230 městských bytů, což je podle Pánka vzhledem k velikosti města solidní počet. Kritizuje také fakt, že plánované bytové domy neodpovídají charakteru místa. V době, kdy byl starosta, město opravilo původní domy dělnické kolonie na pravé straně Přerovské ulice.

„V podobném duchu měla být opravena i protější strana ulice. Měli jsme na to už vytvořenou studii od architekta Ladislava Pastrnka. Bylo by to výrazně levnější a respektovalo by to původní charakter lokality,“ dodal bývalý starosta.

Celá tato část města včetně kolonie dělnických domků, továrnou Ton a Thonetovou vilou podle Pánka reprezentuje důležitou epochu rozvoje města. Stejně tak jako navazující ulice Samostatnost s malým náměstíčkem, které má takřka vesnickou atmosféru.

„Oblast je charakteristická malými domky. Teď tady mají vyrůst třípodlažní bytové domy. Krásná čtvrť ztratí svůj ráz,“ míní Pánek.

Kritika směřuje také k tomu, že autorem studie na novou výstavbu je syn starosty, architekt Jan Rolinc. Starosta namítá, že návrhy posuzovala nezávisle na něm stavební komise, která tuto studii vyhodnotila jako nejvhodnější. Při hlasování rady města, která výběr komise posvětila, se Rolinc zdržel.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

31. března 2026  16:45

Zlínskou hygienickou stanici povede Procházka, bývalou ředitelku stíhá policie

Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje od dubna 2026 povede Miroslav...

Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje od dubna povede Miroslav Procházka, dříve působil na Univerzitě Tomáše Bati nebo v Lázních Luhačovice. V tiskové zprávě o tom v úterý informovalo...

31. března 2026

Tři hodiny hádek a obavy ze soudních sporů. Kroměříž schválila územní plán

Radniční věž v Kroměříži čeká oprava. (říjen 2024)

Kroměřížští zastupitelé v pondělí večer schválili nový územní plán. Pro bylo 17 z nich, proti 10. Jde o klíčový dokument určující, co a kde se bude moci ve městě stavět. Město dokument připravovalo...

31. března 2026

Nejoblíbenější učitelce tleskala celá škola. Hvězda Instagramu je akční i trpělivá

Nejoblíbenějším pedagogem v České republice a držitelem ceny Zlatý Ámos se...

Když v pondělí ráno přišla do školy, dostávala jednu gratulaci za druhou. A na slavnostním shromáždění ke dni učitelů ve školní tělocvičně jí tleskala celá Základní škola Mikoláše Alše ve Zlíně....

30. března 2026  17:02

Nájezd na moravský Golden Gate je nebezpečný, policie nařídila most upravit

Premium
Nový dálniční most přes řeku Moravu u Napajedel prošel v pondělí 18. listopadu...

Nový dálniční most u Napajedel na Zlínsku přezdívaný Golden Gate, který otevřeli loni v prosinci, pomohl k plynulosti dopravy na hlavním tahu I/55. Během krátké doby se tu ale staly dvě vážné nehody,...

30. března 2026

Zlínský podchod bude vlídnější a barevnější. Do návrhů se zapojí studenti

Vstupní bránu do svitovského areálu ve Zlíně čeká proměna. Chystá se také...

Podchod u náměstí Práce ve Zlíně bude pestřejší a vlídnější. Město plánuje už delší dobu jeho proměnu, teď jsou však první kroky reálnější. Podchod má být barevnější a méně šedý, než je dnes....

30. března 2026  9:19

Firmy pociťují válku v Zálivu. Zemědělec zaplatí za naftu až o 160 tisíc týdně více

Na obdělání jednoho hektaru ročně spotřebuje Zemědělské družstvo Agrotech...

Zemědělské družstvo Agrotech Poličná hospodaří zhruba na 1 200 hektarech půdy. Na obdělání jednoho hektaru ročně spotřebuje přes 160 litrů nafty. Její cena se za posledních pár týdnů zvedla o 20...

29. března 2026  10:33

Alkorap z Valašska přežil i smrt. Elektrick Mann si drží syrový styl už 30 let

Premium
Valašskomeziříčská skupina hraje směsici žánrů, jako jsou hardcore, punk, hip...

Fungují už přes třicet let, ale asi nikdy by je nenapadlo, že za svoji tvorbu dostanou ocenění starosty města. Valašskomeziříčský Elektrick Mann je všechno, jen ne kapela zvyklá na gratulace od...

28. března 2026

Bojovník, který Zlínu přiblížil finále první ligy. Bez emocí to nejde, říká Paukku

Útočník Zlína Jesse Paukku slaví vstřelenou branku ve čtvrtém semifinále proti...

Beran z boje nikdy neuhne! Najít vedle matadora Bedřicha Köhlera dalšího hráče, ke kterému heslo zlínského hokejového klubu sedí nejvíc, není až tak těžké. Finský útočník Jesse Paukku tuto...

28. března 2026  14:06

Zlatý Ámos putuje do Zlína. Já učím děti, ony zase mě, říká nejoblíbenější pedagožka

Titul Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele pro rok 2026 získala Adéla...

Po osmi letech má Zlínský kraj vítěze Zlatého Ámose. Titul pro nejoblíbenějšího učitele či učitelku v Česku získala Adéla Langerová z prvního stupně Základní školy Mikoláše Alše ve Zlíně a navázala...

27. března 2026  16:31

Město bez druhého mostu. Kroměříž řeší územní plán a odpor obyvatel

Kroměříž pojmenovala silniční most přes řeku Moravu po Karlu Krylovi. (3. dubna...

Zastupitelé Kroměříže budou v pondělí 30. března schvalovat nový územní plán a dá se čekat bouřlivá diskuze. Klíčový dokument určuje, co a kde se bude moci stavět či dělat. Velké slovo bude mít...

27. března 2026  14:55

Návštěva se zvrtla. Muž si z baru přivedl domů mladíka, ten ho zbil a okradl

(ilustrační foto)

Přivést si domů neznámou návštěvu z baru se minulý týden nevyplatilo sedmatřicetiletému muži z Valašského Meziříčí na Vsetínsku. Společníka z blízkého lokálu pozval k sobě do bytu, kde ze z něj...

27. března 2026  12:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.