Zlín začne stavět družstevní byty v Prštném, další mohou následovat

První lidé by se tak mohli nastěhovat v roce 2024. Radnice má hotový projekt, stavební povolení a zastupitelé chtějí na únorovém zasedání schválit vznik družstva, které vypíše výběrové řízení na dodavatelskou firmu, jež objekt postaví.

„Banka nám teď připomínkuje stanovy družstva a řešíme s ní podmínky úvěru na výstavbu. Doufáme, že o letních prázdninách kopneme do země,“ nastínila náměstkyně primátora Kateřina Francová, která má v kompetenci oblast bydlení.

Podle ní bytovka v lokalitě Na Slanici nevyřeší potíže s nedostatkem bydlení ve Zlíně, ale mohla by být prvním krokem, který povede ke zlepšení situace. Město má už vytipované další lokality, kde by mohlo družstevní bydlení vzniknout.

Jedna je v Přílukách za tamní zdravotnickou školou. Město si na tuto možnost zpracovává studii. Otázkou je, zda by družstevní byty mohly být v nově plánované čtvrti pod sportovní halou. Tam má vyrůst osm větších budov a v několika se počítá právě i s byty.

Zatímco městské jsou určené spíše pro nízkopříjmovou skupinu obyvatel, družstevní byty pro středněpříjmovou. Když si město dělalo anketu, mělo o bydlení v lokalitě Na Slanici zájem asi 300 lidí. Z toho byla podle Francové zhruba polovina zájemců vhodných.

„Se zájmem jsme spokojení, poptávka je poměrně veliká a lidé pořád volají. Zájem mají i ti, kteří žijí v městských bytech, a protože se jim zlepšily příjmy, chtějí do družstevního bydlení,“ přiblížila Francová.

Město zřídilo internetové stránky, kde poskytuje všechny potřebné informace. Později chce spustit rezervační systém, kde budou zájemci bodovaní. Přednost dostanou například ti, kteří nebudou mít jiné nemovitosti.

Vedení Zlína považuje družstevní bydlení za výhodnější pro město i pro uživatele. „Nezatíží město úvěrem ani nezhorší dluhový index města. Pokud se tento způsob výstavby osvědčí, budeme usilovat o bytovou výstavbu i v dalších lokalitách,“ zmínil před časem primátor Jiří Korec.

Výhodou družstevního bydlení také je, že ho mohou získat i lidé, kteří nedosáhnou na úvěr. Zaplatí 10 či 20 procent hodnoty bytu a zbývající část budou splácet v nájmu bez toho, aniž by si museli brát úvěr, nebo zastavovat svůj majetek.

Město sází i na to, že se lidé budou chovat lépe k bytům, které pak budou vlastnit, než k těm nájemním. Ušetřit by tak mohlo na opravách. Ceny družstevních bytů by měli být také nižší než v případě komerční výstavby, odhadem o 30 procent.