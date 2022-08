Zlín má nové plány, jak odblokovat budovu soudu. Přizve třetí stranu

Byla by v něm parkovací stání, obchody, ordinace či byty. Zatím jde o záměr, který stojí a padá na vyřešení majetkoprávních sporů. Ty se týkají pozemků, jež ze tří stran obepínají budovu bývalého soudu. Vlastní je firma Eko-Unibau podnikatele Jaroslava Čecha, která kvůli nim vede soudní spory.

Radní schválili plán, jak by se to mohlo podařit. Počítá s tím, že třetí subjekt by se vypořádal s firmou Eko-Unibau, získal by od ní sporné pozemky a ty pak směnil s městem, jež by mu nějaké vlastní plochy prodalo.

Rada vypsala veřejný záměr na směnu a prodej části pozemků, v září by zastupitelé mohli vybrat firmu, která se přihlásí. A ta by také postavila nový dům. S firmou Eko-Unibau o této věci už jedna společnost jedná. Radní ale zatím nechtějí zveřejnit její jméno.

„Schválili jsme záměr na směnu pozemků. Přihlásit se může kdokoliv. Pravděpodobnost, že to bude někdo jiný, není velká, ale stát se to může,“ přiblížil primátor Jiří Korec.

„Našel se subjekt, který je schopen vyplatit pohledávky pana Čecha a udělat s námi směnu pozemků. Část bude vymezená pro město, které s ním některé pozemky smění, aby mohl stavět,“ podotkl náměstek primátora Pavel Brada, který má majetek v kompetenci.

Redakce MF DNES se snažila kontaktovat i Čecha, ten však nebral telefon. Město podle Brady sporné pozemky přímo nekoupí, protože se musí chovat jako řádný hospodář a nemůže platit desítky tisíc korun za metr čtvereční. Proto tam figuruje soukromý investor.

„Bez něho bychom to nebyli schopní vyřešit,“ zmínil Brada. „Městu zůstane budova bývalého soudu, což je třetí nejstarší budova ve městě z roku 1565. Pozemky za ní se rozdělí přibližně na dvě poloviny, jedna zůstane městu, na druhé bude moci soukromý subjekt stavět,“ doplnil.

Kancelář hlavního architekta Zlína připravila investorovi podmínky výstavby, týkat se budou například maximální výšky domu. „Už za éry Tomáše Bati tam měly stát budovy, vlastně celý městský blok,“ upozornil Brada. Tím by se zastavělo nároží, kde se potkává Soudní a Bartošova ulice a kde jsou dnes billboardy. Stavba ale nebude moci vyrůst přímo u cesty. Památkáři totiž nesouhlasí se zastavěním některých tamních ploch.

Stavět se bude mimo park

„Jedná se o poměrně malou část pozemku, která je součástí zámeckého parku a je vedena jako kulturní památka. Nesouhlasili jsme s tím, aby byly tyto pozemky zastavěny,“ přiblížil Ladislav Buchta z Národního památkového ústavu v Kroměříži. „Určitě je tam ale dostatečný prostor pro to, aby na sousedních pozemcích, které nejsou součástí zámeckého parku, vznikla nová kvalitní výstavba,“ zdůraznil.

„Cílem je, aby vedle bývalého soudu vznikl městský dům, který přispěje k oživení centra města,“ uvedl Brada. „V podzemí by byly pravděpodobně jedno až dvě podlaží parkování, v přízemí obchody, nahoře zřejmě byty, případně ordinace.“ Když půjde vše dobře, mohl by se podle něho investor pustit do výstavby do dvou či tří let.

Pokud jde o budovu bývalého soudu, město ji chtělo před lety prodat podnikateli, který ji hodlal přestavět na pivovar s restaurací. Ostatně pivovar tady původně byl. Nakonec z toho sešlo. A město už se jí zbavit nechce, neboť ji považuje za svůj historický majetek, který se neprodává.

Cihlovou přístavbu zřejmě zbourají

V její spodní části by mohly být provozovny zaměřené na gastro, jež můžou působit i na sousedním tržišti Pod Kaštany. Dále pobočka České pošty, jejíž hlavní zlínské sídlo se před lety přesunulo z náměstí Míru do baťovského areálu. Nahoře by byly kanceláře, kterých má magistrát nedostatek. Případně místnosti pro zájmové aktivity dětí či pro spolky.

„Zatím jde o předběžnou koncepci, která se ještě bude muset schválit radou,“ upozornil Brada.

Podle něho s největší pravděpodobností nebude zachovaná cihlová přístavba k budově, neboť architekti ji doporučují zbourat. Tím se objekt vrátí do podoby ze 20. let minulého století, kterou navrhl baťovský architekt František Lýdie Gahura. Kdy se budova začne měnit, bude záležet i na zářijových volbách, z nichž vzejde nová koalice. Brada by chtěl, aby se v příštím volebním období začalo, nebo se minimálně projekt nachystal.

„Bude jen dobře, pokud dojde k obnově budovy,“ podotkl Buchta. „Její nejstarší částí jsou sklepy, nadzemní část je novodobá, ale už je to historie města. Navíc je situovaná v nejcennější části města, v blízkosti zámku.“