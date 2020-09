Dům vedle zlínské radnice je v havarijním stavu, čeká jej velká proměna

Část objektu bude chtít radnice zbourat a zachová jenom sklepení, případně fasádu, aby vyhověla památkářům.

„Zatím nevíme, jestli vypíšeme otevřenou soutěž. Přikláníme se spíše k vyzvané soutěži, což by znamenalo, že bychom vytipovali čtyři architekty, které oslovíme. To je ještě předmětem debaty, která není uzavřená,“ řekl náměstek primátora Pavel Brada.

„Jde o dostavbu radnice, takže je důležité, aby byl názor na toto téma širší,“ doplnil k zamýšlené soutěži.

Jde o podobný scénář jako v případě památkově chráněného Velkého kina, které bylo uzavřeno také na jaře 2016. Návrh na jeho modernizaci, jenž vzešel ze soutěže, radnice představila před pár dny. Památkáři v jeho případě chtějí zachovat nosnou konstrukci.

U budovy číslo 10, kde byly dříve kanceláře magistrátu a v přízemí občerstvení Minutka, je cenné především sklepení s klenutými stropy, které je původní z 16. století.

„Vytipovali jsme konstrukce v podzemním podlaží, které jsou z památkového hlediska hodnotné a budou zachovány,“ podotkl Ladislav Buchta z Národního památkového ústavu v Kroměříži.

Dnes je nízké a malé sklepení omítnuté a podepřené dřevěnou konstrukcí, aby se nepropadlo. Skladba původní klenby je vidět jen na jednom místě.

Radnice usilovala poslední roky o vyjmutí objektu z památkové ochrany, protože je v havarijním stavu. Raději by ho zbourala a postavila na jeho místě nový. Na to však stát nepřistoupil.

„Ministerstvo kultury prohlášení domu nezrušilo – i s ohledem na skutečnost, že má základ v historickém měšťanském domě existujícím na náměstí zřejmě od 16. století,“ sdělila Petra Hrušová z tiskového oddělení kabinetu ministra kultury.

Budova číslo 10 je navíc po stavební i architektonické stránce součástí městského úředního komplexu radnice, která má číslo popisné 12. Jde o rané dílo architekta Františka Lýdie Gahury z roku 1924.

Vzhled fasády zřejmě radnice zachová

Město zřejmě dosáhne alespoň dílčího úspěchu v tom, že bude moci odstranit část budovy.

„Kdyby se zrušila památková ochrana, neměli bychom přímý vliv na zachování hodnotných konstrukcí, jež jsou nejstaršími stavebními relikty budovy,“ popsal Buchta.

„Dům je ale v havarijním stavu, což je prokázáno vícero statickými posudky. To je další argument, proč by se dal akceptovat radikálnější zásah,“ dodal.

Fasáda původní není, a nemá tudíž náležitou památkovou hodnotu, nicméně její vzhled má zůstat zachovaný. Památkáři k tomu ještě nevydali stanovisko, protože od města nedostali návrh na přestavbu, jenž by měl vzejít právě z architektonické soutěže. Hlas památkářů má doporučující charakter, rozhodovat bude odbor kultury magistrátu.

„Pravděpodobně by byla zachovaná jen čelní fasáda a sklepy. Zbývající část budovy by mohla jít k zemi. To je pro nás pozitivní, protože by nám to umožnilo soudobé moderní pojetí objektu,“ konstatoval náměstek Brada.

„Když si památkáři budovu prošli, viděli, že už není co zachraňovat. Není to o naší snaze zbourat budovu,“ upozornil.

V nově upravené budově mají být opět kanceláře, jichž má magistrát nedostatek. V přízemí potom hala služeb, kde by si lidé vyřizovali úřední věci.

„Dole může vzniknout podzemní parkování, nahoře vyhlídková terasa s občerstvením,“ uvažuje Brada s tím, že vše ještě bude muset projít městskou radou.

Budovu číslo 10 by mohl potkat podobný osud jako bývalou restauraci Záložna na druhé straně náměstí Míru.Z ní zůstala pouze historická fasáda, zbývající část šla k zemi. Místo ní vyrostlo obchodní centrum.