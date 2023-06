Zlínský magistrát přestaví budovu na Zarámí, je to energetický žrout

Má přestárlou střechu, některá okna jsou v havarijním stavu. „Chystané změny se týkají zateplení obvodového pláště, instalace venkovních žaluzií, nových oken a případně i rekuperace, tedy řízeného větrání bez otevírání okenic. Na střechu bude vhodné umístit fotovoltaickou elektrárnu,“ uvedl ekonomický náměstek primátora Miroslav Chalánek.

Po opravách se energetická náročnost objektu sníží o 30 procent. Oprava bude stát 52 milionů korun, z toho asi 34 milionů má radnice dostat od státu formou dotace. V budově na Zarámí 4421 sídlí odbory kultury a památkové péče, majetkové správy, městské zeleně, školství a sportu, životního prostředí a zemědělský i živnostenský odbor.

Město si bude muset nechat záměr schválit od Národního památkového ústavu v Kroměříži, protože se bude měnit i vzhled objektu. A ten stojí v památkové zóně, do níž spadá celé centrum Zlína. „Termín zahájení prací zatím nepadl, vše záleží na přidělení finančních prostředků formou dotace. Nyní se chystá přihláška,“ řekl mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.

Radnice připravuje i proměnu památkově chráněného domu číslo 10 vedle radnice na náměstí Míru. Ten je sedm let zavřený, protože je v havarijním stavu.

Z architektonické soutěže vzešla jeho nová podoba. Nejprve však bude třeba odstranit současnou stavbu. Bourat se začne v době, kdy se na demolici naváže novou výstavbou. Nedojde k tomu ale zřejmě dříve než v roce 2025, záležet bude především na ekonomických možnostech města.

„Až budeme ve fázi, kdy se bude blížit vydání stavebního povolení, tak si řekneme, na co vlastně máme. Pak to začneme realizovat,“ zmínil primátor Jiří Korec.

Zlín plánuje také proměnu náměstí Míru, takže se nabízí, že by se obě akce mohly provázat. „Dává to logický smysl. Druhá věc je, na co budeme mít po ekonomické stránce,“ dodal primátor.