Ruina vedle zlínské radnice zmizí. Nahradí ji dům s kancelářemi a bistrem

Radnice i sousední budovu navrhl baťovský architekt František Lýdie Gahura. Zlín chce oba objekty opravit. V případě domu u radnice půjde spíše o demolici a výstavbu nového objektu. Práce by měly začít příští rok, pokud půjde příprava hladce, Velké kino přijde na řadu později.

„Zbavíme se ruiny na náměstí, protože stav budovy je opravdu velmi špatný,“ konstatoval náměstek primátora Pavel Brada, který má majetek města v kompetenci. „Občané někdy říkají, že to jsou zbytečně investované peníze, ale jde o to, jestli máme nechat nějaký vykotlaný zub uprostřed náměstí. Budova je v havarijním stavu a nedá se už zachránit,“ zdůraznil.

Objekt pochází z roku 1924 a jde o baťovskou zástavbu, jež navazuje na hlavní radnici. „Tehdejší politické vedení města v čele s Tomášem Baťou šetřilo peníze a budovu postavilo i z kotovic. Proto je teď ve špatném stavu. Kdyby se to udělalo pořádně, dneska bychom to nemuseli řešit,“ poznamenal Brada.

V budově byly kanceláře, které se tam vrátí. Objekt se nejprve téměř celý zdemoluje. Práce by neměly mít zásadní dopad na život na náměstí Míru, spíše na provoz v radničním dvoře. „Dotkne se to více magistrátu než občanů,“ nastínil.

Původní historické sklepy zůstanou

Vzhledem k tomu, že je dům památkově chráněný, mluvili do plánů přestavby i povolaní památkáři.

„Zájmem památkové péče bylo ponechání historické části sklepu a při výstavbě nových nadzemních konstrukcí bylo požadováno respektovat stávající hmotové a výškové řešení a základní členění fasády směřující do náměstí,“ zmínila Petra Zelinková z Národního památkového ústavu v Kroměříži.

Základy budovy sahají zřejmě až do 16. století. Původní jsou právě sklepy, které bude radnice konzervovat. V přestavbě zbytku budovy jí to ale nebrání.

Nová budova bude svým vzhledem, tedy členěním a barvou fasády, navazovat na původní objekt i sousední radnici. V podzemí bude archiv, v přízemí vstupní hala a v části do dvora bistro. V patrech kanceláře a zasedací místnosti. Jedna reprezentativní bude ve třetím podlaží a bude se z ní vycházet na terasu s výhledem na náměstí. V prosklené části místnosti budou vitráže z Baťova památníku.

Dohromady bude v nové budově asi 1 800 metrů čtverečních podlažní plochy. Zaberou je hlavně kanceláře, kterých má radnice nedostatek, a musí prostory úředníkům pronajímat v jiných budovách, například na Zarámí, což ji stojí miliony korun ročně. „Nemáme dostatek vlastních prostor, i proto je potřeba radnici dostavět,“ zmínil Brada. „Navíc opravíme starou budovu uprostřed města, čímž získáme kvalitní zástavbu od výborných architektů, kteří sbírají mezinárodní ocenění.“

Budova bude ladit s radnicí

Architektonickou soutěž vyhrálo studio Apropos Architects, jež kromě Prahy působí také ve Švýcarsku či Nizozemsku. A bude autorem českého pavilonu na výstavě Expo 2025 v japonské Ósace.

„Zlín bude mít po dostavbě perfektní radnici, když i ta stávající je skvělá,“ nepochybuje spolumajitel studia Michal Gabaš.

„Použili jsme moderní materiály i detaily, navrhli bezrámová zasklení velkými okny. Použili jsme pohledový beton mírně probarvený do světla, aby nepůsobil šedivě a ladil s radnicí, která měla původně světlou, okrově béžovou barvu.“

Vedení města před pár dny fasádu radnice opravilo a vrátilo její vzhled do původního odstínu, který konzultovalo s týmem studia Apropos Architects i s památkáři. Budova radnice byla podle Brady postavena poctivě a je staticky stabilizovaná.

Po dokončení budovy číslo 10 budou do prostoru úřadu dva hlavní vstupy, z nichž ten nový by se v budoucnu mohl stát centrálním. Bude také plně bezbariérový, což u toho současného není podle Gabaše vyřešeno kvalitně.

Chceme oživit centrum, říká náměstek

Toto vše má být pouze první etapa, která vyjde na více než 100 milionů korun. Radnice chce mít do konce roku povolení, a když vše půjde dobře, v polovině příštího roku chce začít demolicí objektu č. p. 10.

Druhá etapa by spočívala v přístavbě další budovy s prosklenou fasádou ve dvorní části radnice. V ní by byly opět hlavně kanceláře, stejně jako v náhradě nedaleké budovy č. p. 15 v Bartošově ulici, která by byla třetí etapou. I tato je ve velmi špatném technickém stavu a půjde k zemi. Proluka bude sloužit jako příjezd pro těžkou techniku při výstavbě „desítky“, což potrvá zhruba dva roky.

O termínu výstavby dalších etap ještě není jasno. Podle Brady by ale mělo logiku, kdyby navázaly na tu první.

„Dokončení bloku radnice přispěje k tomu, že tady bude větší pohyb a větší koncentrace lidí, což bude mít dopad na to, aby tady mohly fungovat služby. Všechny kroky, které děláme, vedou k oživení centra města,“ dodal Brada.

Zmínil ještě chystanou přestavbu náměstí Míru či proměnu nedalekého sadu Svobody. Radnice by také chtěla přestavět chátrající budovu bývalého okresního soudu, jež stojí na okraji tohoto parku.