náhledy
Budova číslo 34 ve zlínském továrním areálu byla výjimečná, svým objemem byla největší v celém městě. Dokud ji nezničil požár. Délka stěn činila přes 70 metrů, v deseti podlažích nabízela přes 60 tisíc metrů čtverečních skladovacích ploch. Byla postavená mezi lety 1949 a 1955, protože původní Baťovy sklady zničil koncem války spojenecký nálet.
Autor: archiv společnosti Centroprojekt Group
Architekt Adam Gebrian tvrdí, že šlo o úžasnější stavbu než mnohem známější mrakodrap nebo Památník Tomáše Bati.
Autor: JSF ABB
Z leteckého pohledu je dobře patrné, že budova 34 (uprostřed snímku) byla jednou z dominant Zlína. Měla rozměry 78 krát 72 metrů a jedenáct podlaží.
Autor: JSF ABB
Budova 34 byla sice nižší než nedaleká šestnáctipodlažní budova 21, slavný Baťův mrakodrap, ale svým objemem ho jednoznačně trumfla. Nabízela více než 60 tisíc metrů čtverečních skladovacích ploch
Autor: JSF ABB
Původní sklady firmy Baťa ovšem stály na jiném místě. Tam, kde se nyní nachází budovy 32 a 33. Novostavbu skladů místní noviny v roce 1930 označovaly jako první zlínský mrakodrap. Tato největší budova závodů měřila 35 metrů.
Autor: Moravský zemský archiv / Státní okresní archiv Zlín
Baťův velkosklad zničil oheň, který areál podniku zpustošil po spojeneckém náletu 20. listopadu 1944. Stoupající hustý dým Zlíňanům může připomínat pohled, který se jim naskytl tento čtvrtek.
Autor: Moravský zemský archiv / Státní okresní archiv Zlín
Vlevo dole je vidět severní křídlo baťovského velkoskladu, které se zřítilo po zásahu leteckou pumou 20. listopadu 1944. Uprostřed snímku další poničené části továrny. Právě tam později vyrostl sklad nový, budova 34.
Autor: Moravský zemský archiv / Státní okresní archiv Zlín
Model centrálního skladu obuvi. Vladimír Kubečka navrhl ve své době nejmodernější skladový objekt v Československu s důmyslným mechanizovaným provozem. Kubečka se řadil mezi významné firemní architekty, kteří po roce 1945 úspěšně navázali na meziválečnou stavební tradici firmy Baťa.
Autor: Moravský zemský archiv / Státní okresní archiv Zlín
Pohled na budovu 34 během výstavby. Ta probíhala postupně ve třech etapách. První byla dokončena v roce 1949. V oddělené hotové části ihned začal fungovat sklad, druhá polovina byla dostavěna v následujících letech.
Autor: Moravský zemský archiv / Státní okresní archiv Zlín
Pohled na budovu 34 po dokončení v roce 1955. V původním návrhu byl i heliport na střeše, který měl zajišťovat především vrtulníkové spojení s firemním letištěm v Holešově. Ten se nakonec nerealizoval.
Autor: archiv společnosti Centroprojekt Group
Uprostřed všech fasád byla jako dominantní prvek umístěna úniková venkovní schodiště. Dobře patrná je nahoře dráha pro pojízdný závěsný koš na čištění oken.
Autor: archiv společnosti Centroprojekt Group
Nákladní rampu kryje výrazná oblouková stříška. V prvním podlaží byl manipulační prostor, na který navazovalo kolejiště a rampa pro odbavení vagonových a automobilových zásilek.
Autor: JSF ABB
Mezi 14|15 Baťovým institutem a budovou 34 stávaly původně tovární budovy číslo 24, 25 a 26, které developerská společnost Cream postupně zbourala po roce 2013. Na místě vzniklo velké parkoviště a provizorní krytá ledová plocha.
Autor: JSF ABB
Památkáři dlouho demolici bránili, protože budovy byly součástí památkové zóny a cenným příkladem baťovské tovární architektury.
Autor: JSF ABB
Kvůli špatnému statickému stavu nakonec šla trojice budov k zemi. Firma Cream chtěla na místě postavit obchodní a zábavní centrum Fabrika. Dodnes nebylo zrealizováno.
Autor: JSF ABB
Po demolici budov 24, 25 a 26 se otevřel z platformy 14|15 Baťova institutu působivý výhled na budovu bývalých centrálních skladů obuvi.
Autor: JSF ABB
Na místě tří továrních budov pak vznikly parkovací plochy a později provizorní krytá ledová plocha pro klub Tigers Zlín.
Autor: Pavel Stojar
Úniková schodiště uprostřed každé strany budovy 34 byla jejím typickým rozpoznávacím rysem. V budově sídlila developerská společnost Cream, která ji vlastnila, ale měla tady sklady a logistická centra řada dalších firem.
Autor: JSF ABB
Ikonický průhled přes platformu 14|15 Baťova institutu, v němž sídlí krajská galerie, knihovna a muzeum, na budovu 34 je už minulostí.
Autor: JSF ABB
Během požáru, který vypukl 9. července 2026 po osmé hodině ráno, se větší část zřítila. Zachránit ji už nebude možné. Podle architektů a historiků je to pro Zlín obrovská ztráta.
Autor: Jan Salač, MAFRA