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„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili
V centru Zlína vypukl ráno požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu, hasiči posléze vyhlásili zvláštní stupeň poplach. Požár narušil statiku, severní část budovy se zřítila okolo 13....
Policie požár ve Zlíně prověřuje jako obecné ohrožení, budova se už nedá zachránit
Rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně prověřuje policie pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí...
Alpine Pro přišlo ve Zlíně o zboží za půl miliardy. Počítáme s nejhorším, líčí majitel
Požár skladu v průmyslovém areálu ve Zlíně tvrdě zasáhl i českou značku Alpine Pro. V objektu podle majitele společnosti Václava Hrbka shořelo zboží v hodnotě přesahující půl miliardy korun. Šlo...
Ze 75 tisíců bot je popel, smutní majitel Vasky. Co čeká firmu a zákazníky?
Letos v únoru to bylo deset let, co Václav Staněk založil obuvnickou firmu Vasky. Tehdy mu bylo pouhých osmnáct let. Od té doby si jeho firma našla své zákazníky. Teď se ovšem potýká se situací, jíž...
OBRAZEM: Zkáza Baťova Zlína. Obrovská mračna prachu, hustý dým, v akci vrtulníky
Hustý dým, tuny prachu a hasiči bojující s plameny. Ve čtvrtek ráno vypukl v areálu bývalých Baťových závodů ničivý požár, který postupně zachvátil jediný centrální sklad obuvnické firmy Vasky a z...
Baťovský areál opět ožije, Vavrečkova ulice ale zůstane zavřená měsíce
Čtvrtým dnem pokračoval zásah hasičů na místě požáru obří skladové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně, v neděli stále dohašovali ohniska v sutinách. V pondělí se otevřou ulice a instituce v...
Hasiči se zatím ve Zlíně nemohou dostat blíže k troskám budovy, zásah pokračuje
Hasiči už čtvrtým dnem zasahují po požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Na místě dnes pracuje šest jednotek, které nadále zkrápějí proudy vody trosky budovy....
Hasiči ve Zlíně stále chladí sutiny. Snížili ale stupeň poplachu a stáhli část jednotek
Hasiči ve Zlíně třetím dnem zasahují u požáru budovy v někdejším baťovském továrním areálu, zmírnili však již své nasazení. V sobotu ráno na místě zasahovalo jen šest jednotek, což je polovina proti...
Ve Zlíně hořel další architektonický unikát, první československý panelák
Trosky obří skladové budovy v baťovském areálu ještě doutnaly a jen o kilometr dál začal hořet další zlínský architektonický unikát, vůbec první panelák postavený v Československu, který se nachází...
OBRAZEM: Původní Baťovy sklady shořely při náletu, budovu z 50. let zničil oheň také
Budova číslo 34 ve zlínském továrním areálu byla výjimečná, svým objemem byla největší v celém městě. Dokud ji nezničil požár. Délka stěn činila přes 70 metrů, v jedenácti podlažích nabízela zhruba...
Policie požár ve Zlíně prověřuje jako obecné ohrožení, budova se už nedá zachránit
Rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně prověřuje policie pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí...
Jedno zařízení mohlo požáru zabránit, v budově ale nebylo, říká velitel hasičů
Zpočátku to vypadalo, že by se budova 34 dala zachránit. Když se ale začaly plameny šířit, bylo zřejmé, že půjde k zemi. Zabránit by tomu mohlo jen stabilní hasicí zařízení ve stropech, které však v...
Ekoložka, dobrovolnice i fanynka rocku a rapu. Jaká je Linda Nosková mimo kurt
Linda Nosková prožívá životní turnaj. Ve 21 letech postoupila do finále Wimbledonu, kde ji čeká český souboj s Karolínou Muchovou. Na kurtu patří mezi největší talenty. Přestože její život patří...
OBRAZEM: Od prvních plamenů k totální devastaci zlínského giganta
Ničivý požár v baťovském areálu ve Zlíně začal nenápadně. Zasáhl horní patra jedenáctipodlažní budovy z 50. let, která je nejmohutnější stavbou ve městě. Během několika hodin se ale oheň rozšířil a...
Zlínský požár zasáhl i výrobce kol Equator Cycling. Přežijeme, věří firma
Rozsáhlý požár skladu v průmyslovém areálu ve Zlíně zasáhl také českou cyklistickou značku Equator Cycling. Ta se zaměřuje na výrobu a kompletaci prémiových jízdních kol, včetně vlastních karbonových...
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Majitel shořelé budovy: Startovala oprava, vše přišlo vniveč. Ladem to nezůstane
Společnost Cream vlastní v bývalém baťovském areálu ve Zlíně přibližně 60 procent nemovitostí a je tamním nejsilnějším hráčem. Od čtvrtečního rána řeší problém s budovou číslo 34, která téměř celá...
Omezení dopravy v okolí požáru potrvá i o víkendu. Úřady a muzeum zůstávají zavřené
Hasiči budou na místě požáru ve zlínském baťovském areálu až do pondělí. Z důvodu bezpečnosti veřejnosti a plynulého průběhu zásahu proto pokračuje omezení pohybu chodců a vozidel v okolí 34. budovy....