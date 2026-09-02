„Chceme zachovat autentický fragment a navázat na něj novou budovou, která by respektovala nejen původní hmotu domu, ale i jeho charakteristické znaky,“ řekl architekt Petr Janda. Kromě něj s Creamem spolupracují Vít Máslo, Adam Gebrian, Evžen Dub a Vladimir 518.
Myšlenku zachránit konstrukci v maximální možné míře ocenil architekt Petr Všetečka, který stojí za přestavbou Památníku Tomáše Bati ve Zlíně, ale podílel se také na obnově budov 14, 15 a také zlínského mrakodrapu v továrním areálu.
Je to memento, ale tady ve Zlíně by budova číslo 34 mementem zůstat neměla.