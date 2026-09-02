Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ve Zlíně chtějí stavět přímo na ohořelé torzo budovy číslo 34. Je to memento, tvrdí

Petr Skácel
  16:04

Fotogalerie169 Premium

Ve Zlíně pokračuje bourání torza vyhořelé budovy 34. Co bude s hromadami sutin, je zatím otázka. (24. srpna 2026) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Velkou odezvu vzbudil nápad na zachování fragmentu ohořelého torza výškové budovy číslo 34 ve Zlíně v podobě severovýchodního rohu, který stále stojí. Přišla s ním firma Cream jako vlastník objektu a architekti a umělci, se kterými dlouhodobě spolupracuje. Jejich vize je, že na torzo naváže nová budova zapadající do původního továrního prostředí. Potřebují k tomu však povolení statiků, kteří se nyní záměrem zabývají.

„Chceme zachovat autentický fragment a navázat na něj novou budovou, která by respektovala nejen původní hmotu domu, ale i jeho charakteristické znaky,“ řekl architekt Petr Janda. Kromě něj s Creamem spolupracují Vít Máslo, Adam Gebrian, Evžen Dub a Vladimir 518.

Myšlenku zachránit konstrukci v maximální možné míře ocenil architekt Petr Všetečka, který stojí za přestavbou Památníku Tomáše Bati ve Zlíně, ale podílel se také na obnově budov 14, 15 a také zlínského mrakodrapu v továrním areálu.

Je to memento, ale tady ve Zlíně by budova číslo 34 mementem zůstat neměla.

Ivan Bergmannarchitekt

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Plzeň - Slovácko 1:1, hořký ligový start Kováče. Západočeši v lize opět klopýtli

Sestřih zápasu
Plzeňský brankář Florian Wiegele zasahuje před Filipem Horským ze Slovácka.

Ve svém prvním zápase na lavičce plzeňských fotbalistů je dovedl k senzačnímu obratu proti Crvene zvezdě v play off o Evropskou ligu. Jenže v domácí soutěži ve své premiéře Radoslav Kováč klopýtl....

Ukradený skútr zloděj maskoval jednoduchou fintou, doplatil však na neopatrnost

Částečně přetřenou značkou se zloděj skútru zaparkovaného v Holešově u...

Všímaví policisté ve svém volném čase odhalili zloděje motocyklu, který zmizel majiteli ze Zlína. Přestože se pachatel snažil upravit vzhled registrační značky, po necelém týdnu si podezřelého skútru...

Zbrojovka - Zlín 3:2, hosté sahali po prvním bodu, favorita v nastavení zachránil Vedral

Sestřih zápasu
Fotbalisté brněnské Zbrojovky se radují z gólu.

Fotbalisté Zlína zůstávají i po 6. kole Chance Ligy s prázdnou, poslední. V sobotním duelu na půdě Zbrojovky Brno přitom už byli tak blízko prvnímu bodu, když v 86. minutě srovnali skóre, favorita...

Malota, Myslivna a Fotografie. Jak se měnil vizuální styl Zlína a Gottwaldova

Krajská galerie ve Zlíně hostí výstavu Z—G—Z: Vývoj vizuální komunikace ve...

Proměnu nápisů, vývěsních štítů, neonů, plakátů nebo log podniků a živnostníků ve Zlíně zmapoval grafický designér Pavel Coufalík. Zkoumal jejich vývoj v období prvorepublikového Zlína,...

Skála a Provodovjané přibližují dechovku lidem, kteří ji dříve nenáviděli

Sochař, ilustrátor a hudebník František Skála vystoupil na zahajovacím večeru...

Netradiční zahájení měl tradiční Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO 2026, který se ve Zlíně konal od čtvrtka do neděle. Po pořádajícím Velkém dechovém orchestru Zlín...

Ve Zlíně chtějí stavět přímo na ohořelé torzo budovy číslo 34. Je to memento, tvrdí

Premium
Ve Zlíně pokračuje bourání torza vyhořelé budovy 34. Co bude s hromadami sutin,...

Velkou odezvu vzbudil nápad na zachování fragmentu ohořelého torza výškové budovy číslo 34 ve Zlíně v podobě severovýchodního rohu, který stále stojí. Přišla s ním firma Cream jako vlastník objektu...

2. září 2026  16:04

Příběh zlínského gymnázia Lesní čtvrť. Za 90 let jím prošly tisíce studentů

Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť slaví 90 let od svého založení. (31. srpna 2026)

Zpětně zní téměř neuvěřitelně, že první gymnázium ve Zlíně vzniklo teprve v září 1936. V té době už do místních odborných škol chodilo přes čtyři tisíce žáků, ale prestižní střední škola v rychle...

2. září 2026  12:49

Čekali úlevu a teď je to i změřeno. Novým úsekem D49 jezdí 12 tisíc aut denně

Silničáři otevřeli kompletní úsek dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a...

Když silničáři 20. června zprovoznili dálnici D49 z Holešova do Fryštáku, znamenalo to velkou úlevu pro sousední obce. Dálnice odvedla velkou část dopravy z cesty, která jimi prochází. Sčítání...

2. září 2026  9:09

Do škol ve Zlínském kraji nastoupilo méně dětí. Ubývá prvňáčků i studentů

Prvňáci nastupují do ZŠ Slovenská ve Zlíně. (1. září 2026)

Hodně napilno měl v pondělí ráno Pavel Macek, ředitel Základní školy Slavičín. V 7.45 hodin zahájil školní rok v budově K Hájenkám, poté přejížděl do školního objektu na ulici Osvobození, kde na...

1. září 2026  13:46

Sdružení, které rozvíjí Cyrilometodějskou stezku, poslal kraj už 15 milionů

Poutníci na cestě z Velehradu do Nitry (červen 2022)

Během jednoho roku budou k dispozici poutníkům a turistům na sedmi místech. Odpočívadla, nocoviště, kompostovatelné toalety nebo pískovcové milníkové kameny najdou například v obcích Modrá, Kvasice,...

1. září 2026  12:42

Pohodlnější cestování. Ve Vsetíně otevřeli terminál za bezmála čtyři miliardy

Nový dopravní terminál ve Vsetíně. (srpen 2026)

Vsetínská radnice otevřela nové autobusové nádraží a opravenou přilehlou Nádražní ulici. Dopravní terminál vznikl hned vedle železniční stanice, která už má velkou přestavbu za sebou. Stavební práce...

1. září 2026  10:12

Po pozemcích pod halou prodává Zlín za stamiliony také parcely v Přílukách

Zlín chystá výstavbu v lokalitě Boněcký rybník.

Zlínská radnice uzavřela v krátké době druhou velkou veřejnou soutěž na prodej rozsáhlých ploch, na nichž mají stát bytové domy. Před měsícem vysoutěžila pozemky pod sportovní halou v ulici Březnická...

31. srpna 2026  15:38

Zlín a Trenčín spojila autobusová linka. Jezdí čtyřikrát denně tam a zpět

Mezi Zlínem a Trenčínem začaly jezdit pravidelné autobusové linky společnosti...

Nové autobusové spoje začaly poslední srpnovou neděli jezdit ze Zlína, přes Luhačovice a Uherský Brod do slovenského Trenčína. Přímé spojení mezi oběma krajskými městy, které dělí vzdálenost 70...

31. srpna 2026  12:49

Zlatý Knedla už zase maká v Americe: Výkony jdou nahoru. Limitů se nebojím

Premium
Plavec Miroslav Knedla se zlatou medailí z evropského šampionátu

Z Paříže, v níž si doplaval pro evropské zlato na znakařské padesátce v dlouhém bazénu, si na pár dnů odskočil domů do Fryštáku. Teď už je Miroslav Knedla zpátky v USA, kde na Indiana University v...

31. srpna 2026

První společná robotická operace ve Zlíně. Ženě odstranili dva nádory najednou

Lékaři ve zlínské krajské nemocnici odstranili ženě dva různé nádory v rámci...

Vůbec poprvé se v Baťově nemocnici ve Zlíně vystřídaly dva operační týmy ze dvou oddělení v rámci jedné kompletně robotické operace. Třiasedmdesátiletá pacientka měla nádor na děložní sliznici a na...

31. srpna 2026  9:13

Plzeň - Slovácko 1:1, hořký ligový start Kováče. Západočeši v lize opět klopýtli

Sestřih zápasu
Plzeňský brankář Florian Wiegele zasahuje před Filipem Horským ze Slovácka.

Ve svém prvním zápase na lavičce plzeňských fotbalistů je dovedl k senzačnímu obratu proti Crvene zvezdě v play off o Evropskou ligu. Jenže v domácí soutěži ve své premiéře Radoslav Kováč klopýtl....

30. srpna 2026  16:30,  aktualizováno  19:48

Skála a Provodovjané přibližují dechovku lidem, kteří ji dříve nenáviděli

Sochař, ilustrátor a hudebník František Skála vystoupil na zahajovacím večeru...

Netradiční zahájení měl tradiční Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO 2026, který se ve Zlíně konal od čtvrtka do neděle. Po pořádajícím Velkém dechovém orchestru Zlín...

30. srpna 2026  11:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.