Pět radarů v Chřibech. Cesta, kde je nejvíce smrtelných nehod, bude bezpečnější

Milan Libiger
  13:45
Na silničním průtahu Buchlovskými kopci na silnici I/50 stále umírají lidé při haváriích. Letos v červenci se tam stala zatím poslední tragická nehoda. U Starých Hutí se srazil muž na motorce s osobním autem a dodávkou. Motorkář zemřel, žena z dodávky byla zraněná.

Jedna z dopravních nehod v Buchlovských horách | foto: HZS Zlínský kraj

„Další čtyři vážné nehody motocyklistů se zde staly v průběhu tohoto roku, v jednom případě se dokonce střetli dva motorkáři,“ upozornil mluvčí policie Radomír Šiška.

Za pět let došlo jen v úseku u Starých Hutí k pětadvaceti bouračkám aut i motocyklů. „Buchlovské hory jsou lákadlem především pro milovníky motocyklů. Rychlost je tady jedna z hlavních příčin vážných dopravních nehod, které zde každoročně evidujeme,“ potvrdil Šiška.

Že široká cesta s táhlými zatáčkami svádí řidiče, zejména pak motocyklů, k příliš rychlé jízdě, se dlouhodobě ví. Silničáři se tomu snažili zabránit reflexními prvky na svodidlech, hrubým červeným nátěrem asfaltu v zatáčkách i dopravními značkami, které nařizují snížení rychlosti. Nic však nezabralo.

Rychlá jízda jako zabiják. Od roku 2010 vzala ve Zlínském kraji 182 životů

Proto nyní na celém silničním průtahu Buchlovskými kopci umísťují pět radarů na měření rychlosti.

„Je tam potřeba snížit rychlost, protože jde o komunikaci, kde je v kraji nejvíce smrtelných nehod. Hlavně mezi motorkáři,“ konstatoval šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Karel Chudárek. „Navíc občané z okolních obcí si stěžují na hluk, a to hlavně v neděli, kdy si z tamní cesty motorkáři dělají závodní trať. Hlavním důvodem pro umístění radarů je ale snížit počty nehod. Každý rok se tam stane alespoň jedna tragická,“ doplnil.

Měření rychlosti bude úsekové i okamžité

Silničáři již začali budovat první dvě na sebe téměř navazující úseková měření, jež začnou u bistra Tramp a skončí nedaleko od Stupavy a Starých Hutí.

Motorkář naklopil stroj a podklouzlo mu kolo, při střetu s autem zemřel

„Současně nainstalujeme radar, tedy okamžité měření rychlosti, u křižovatky na Stupavu,“ upřesnila mluvčí zlínské ŘSD Lucie Trubelíková.

Řidiči budou nucení jet tak, aby jejich průměrná rychlost nepřesáhla povolenou. Tyto radary budou spuštěny do provozu do tří měsíců. Další dvě zařízení se zatím projektují a budou během příštího roku umístěna u křižovatky u Střílek. „Jedno bude na měření okamžité rychlosti a druhé na úsekové měření rychlosti,“ popsala Trubelíková.

Pak se ukáže, jak moc jsou řidiči ochotni za příliš rychlou jízdu platit.

Radary vítá policie i řidiči

„Nová stanoviště úsekového měření rychlosti v Buchlovských horách by měla být předána Uherskému Hradišti, které by je jako obec s rozšířenou působností mělo provozovat a také řešit případné přestupky,“ sdělil mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma. „Zvýšení bezpečnosti na trase přes Buchlovské hory samozřejmě velmi vítáme,“ zdůraznil.

Podobně to vnímá policie, obyvatelé okolních měst a obcí, ale také další motoristé, kteří jezdí podle předpisů.

Řidič autobusu Josef Gajdošík si na sociální síti nedávno postěžoval, že při průjezdu zatáčkou v Buchlovských kopcích motorkář jel téměř uprostřed cesty, dokonce až v protisměru.

„Klopil zatáčku v mém jízdním pruhu. Zablikal jsem na něho dálkovými světly. Musím říct, že moc nechybělo. Ještě mi stačil ‚poděkovat‘ prostředníčkem, který jsem zahlédl ve zpětném zrcátku,“ líčil Gajdošík.

V obcích slyší kvílení brzd i houkání sanitky

„Pomůže to bezpečnosti a mrtvých bude méně. Ale určitě nepatřím k těm, kteří nad měřením rychlosti jásají,“ reagoval starosta Stupavy Zdeněk Havlíček.

Upozornil, že vyjíždění od obce do táhlé zatáčky na hlavní cestu ve směru na Brno bývá problematické a ještě komplikovanější pak z opačné strany od Starých Hutí.

Řidič nepřežil noční srážku s kamionem, dva spolujezdce vezl vrtulník

Také přejít hlavní tah je riskantní počin, zejména kvůli zmíněným motorkářům. Do obou obcí přitom spolehlivě doletí zvuk vysokootáčkových motorů silných motocyklů. Slyšet jde hlavně o víkendech, kdy je jinak relativní klid.

„Je to slyšet mohutně. A čím hezčí je počasí, tím lépe se zvuk nese,“ všiml si Havlíček.

„Slyšíme také kvílení brzd, pak sanitky, někdy i vrtulník. Většinou jsou to motorkáři,“ podotkla starostka Starých Hutí Sylvia Kočířová, která radary vítá. Netroufá si však odhadnout, jak na ně zareagují řidiči.

