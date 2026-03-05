„Žádost jsme měli připravenou už v roce 2022. Od té doby se ale proces získání statutu lázeňského místa změnil. Musíme ji proto aktualizovat,“ sdělila starostka Buchlovic Pavla Večeřová. „Chtěli bychom žádost podat letos. Těžko pak říci, kdy bude schválená,“ doplnila.
Buchlovice žádost podaly už v roce 2022, ale tehdy nebyla kompletní mimo jiné proto, že Lázně Leopoldov ještě neměly status přírodních lázní. Stát ji potom městysu vrátil k doplnění.
|
Díky statutu lázeňského místa se může ze Smraďavky stát atraktivní destinace, jež bude lákat další návštěvníky. Statut, který přiděluje vláda, zpřísňuje ochranu přírodních zdrojů a umožňuje vytvoření lázeňského prostředí.
V lázeňské zóně jsou uplatňovány zvýšené nároky na vzhled a uspořádání veřejného prostranství, jeho udržování i osvětlení. Musí tam být alespoň čtyři hektary zeleně na 100 lůžek.
„Vzniká tak kontrolovaná zóna s vycházkovými trasami, které mají svá omezení, ale zároveň mohou představovat atraktivní prostředí pro trávení volného času pro místní obyvatele i turisty,“ shrnula Jana Dobrá z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví.
Obec musí vybudovat lázeňskou infrastrukturu
Pro Buchlovice z toho vyplývá povinnost do desíti let vybudovat potřebnou, nejen lázeňskou infrastrukturu, což bude stát desítky milionů korun. Podle starostky už má městys nachystaný projekt na opravu autobusové točny a mostu, s čímž by měl začít příští rok. Záměrů je ale více.
|
„Musíme na Smraďavce vyřešit místo pro kontejnery na odpad, parkování, odpadní vody, přívody vody, stezku pro pěší a cyklisty a další věci. Až bude základní infrastruktura hotová, můžeme budovat lázeňské prvky, jako je kolonáda nebo altánky,“ vypočítala Večeřová.
Starostka považuje statut lázeňského místa za prestižní a důležitý, ale vedení městysu podle ní nemůže upozadit jiné projekty, které jsou potřeba.
Podle spolumajitele Lázní Leopoldov Pavla Krystýnka měly Buchlovice dost času na to, aby dodaly ministerstvu zdravotnictví zbývající dokumenty.
|
„Za lázně si myslíme, že problém v této záležitosti není v nedodání materiálu k získání statutu lázeňského místa, ale ve vedení Buchlovic, které nemá jasnou vizi do budoucna, čímž se tato záležitost jen zbytečně protahuje a prodražuje,“ míní Krystýnek.
Podle Večeřové stát například chtěl, aby se zmenšilo území lázeňského místa. „Není to tak jednoduché,“ tvrdí.
Obě strany jen obtížně hledají společnou řeč a soudí se i kvůli změnám územního plánu.
Městys chce letos investovat také přibližně sedm milionů korun do úprav autokempu na Smraďavce, který byl poslední dvě sezony zavřený. Letos v létě by se měl alespoň částečně opět otevřít turistům. V budoucnu by tam mělo přibýt i přírodní koupaliště. Podle Krystýnka je však autokemp rušivým elementem lázní.
Sirnaté Lázně Leopoldov na Smraďavce
