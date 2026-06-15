Vedení města proto jednu z největších soutěží za poslední dobu zrušilo a ještě během června chce vypsat novou. Věří, že napodruhé se zájemců přihlásí více a pozemky k výstavbě prodá za dobrou cenu.
„Měli jsme soutěž velmi svázanou, abychom měli jistotu toho, co má v lokalitě vzniknout,“ naznačil primátor Jiří Korec (ANO).
Město před investorskou soutěží vypsalo urbanistickou soutěž, z níž vzešla podoba nové zástavby. Tedy osm větších domů, v nichž budou především byty, dále služby a kanceláře.
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„Ačkoliv jsme byli ubezpečováni, že nabídky dojdou, přišla jenom jedna. I to je pro nás důležitá informace, na kterou budeme reagovat,“ zmínil Korec.
„Novou soutěž vypíšeme s vyšší minimální cenou. Zároveň budeme reflektovat na některé podněty, což je například to, že jsme měli v soutěži vysoké částky v rámci sankcí. Nechceme se ale vzdávat toho, že by tam investor postavil něco jiného, než požadujeme,“ předestřel.
Minimální cena by nově měla být 300 milionů korun bez DPH. Sankce byly v milionových částkách a týkaly se například termínů, do kterých musí investor udělat jednotlivé kroky. Město si tak chtělo pohlídat, aby po prodeji neležely pozemky roky ladem.
„Právní podmínky a sankce byly relativně přísné. Zájemci to mohli vyhodnotit jako riskantní. Proto to musíme ještě prověřit,“ poznamenal náměstek primátora Pavel Brada (ANO), který má v kompetenci majetek města a jeho územní rozvoj.
Zástupci města si po uzavření soutěže zjišťovali od potenciálních investorů, proč se do soutěže nepřihlásili. A mimo jiné se dozvěděli, že vyřizování stavebního povolení se může protáhnout, pokud se bude někdo odvolávat.
„Navíc studie developery demotivují, protože je omezují. Když si koupí pozemek, tak ho chtějí vyřešit s maximální výtěžností,“ nastínil Korec. „My ale chceme, aby studii dodrželi. Jdeme i do rizika, že poptávka bude menší, což se nám už potvrdilo.“
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Vedení města přesto doufá, že se prodej pozemků uskuteční. Zájemci by měli být z celého Česka. „Věnovali jsme tomu hodně práce. Chceme novou soutěž vypsat co nejdříve. Je to klíčový projekt,“ zdůraznil Brada.
Podle Korce by mohlo výsledky nové soutěže schvalovat městské zastupitelstvo v září. V říjnu se konají komunální volby.
Opoziční hnutí STAN kritizuje postup koalice, protože by podle něho město nemělo tak lukrativní pozemky prodávat, ale samo je využít, například na bytovou výstavbu. Vedení radnice argumentuje tím, že na tak rozsáhlou výstavbu nemá peníze.
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1. června 2026