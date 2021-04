Kauza lihové mafie zcela neskončila, žalobce chce vězení pro členy rodiny

Radek Březina připravil stát nelegální výrobou lihu o téměř šest miliard korun, stamiliony z toho pro něho znamenaly přímý zisk. Část těchto nezdaněných peněz podle vyšetřovatelů putovala na účty jeho otce a bývalé manželky, kteří za ně nakupovali nemovitosti či akcie.

Státní zástupce Radek Bartoš z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci požaduje pro Březinu trest v polovině trestní sazby, v případě Březinové pod její polovinou. Obhájci chtějí zproštění obžaloby. Rozsudek padne příští středu.

„Vladimír Březina tvrdil, že jsou to vše jeho peníze, že jsou to vratky půjček, které poskytl firmám MoráviaChem a Energoinvestment (společnosti, které ovládal Radek Březina – pozn. red.) a ještě dalším osobám. Půjčky se ale lišily v jeho výsleších. Neodpovídaly ani tomu, co je zachyceno v účetnictví obou společností, které Radek Březina používal na praní špinavých peněz,“ řekl Bartoš v závěrečné řeči.

Vychází především z tzv. černého účetnictví, které o prodeji nezdaněného lihu vedl mladší bratr lihového bosse Tomáš Březina. V něm se podle žalobce některé příjmy z podvodů shodují s výdaji na nákupy nemovitostí. Legalizace výnosů z trestné činnosti je zdokumentovaná v letech 2005–13 a celkem se tak očistilo téměř půl miliardy korun.

Podle Bartoše už nelze přesně určit konkrétní částky, jež plynuly z určitého množství nelegálně vyrobeného a prodaného lihu. „Radek Březina dělal trestnou činnost soustavně a ve velkém. Všechny peníze, nelegální i jakékoli další, měl v trezorech na jedné hromadě. První smísení provedl už on,“ konstatoval žalobce.

Oba obžalovaní se čtvrtečního jednání nezúčastnili a od začátku svoji vinu popírají. Březina tvrdí, že si peníze vydělal podnikáním a že je půjčoval. Jeho obhájce Boris Vágner upozornil na to, co zmínil už sám žalobce: že nelze spojovat konkrétní výnosy z trestné činnosti s jednotlivými vklady na účet jeho klienta.

„Jak jinak výstižněji odůvodnit nemožnost trestní odpovědnosti Vladimíra Březiny, když státní zástupce konstatuje, že toto není možné?“ naznačil Vágner. „Chápu, že je to myšleno jinak, ale zdůrazňuji jednu ze základních zásad trestního práva, že pro státní orgán není v daném směru nic nemožného. Státní zástupce se musí vypořádat se svojí povinností a jednoznačně ji prokázat,“ doplnil.

Je nutno identifikovat každý konkrétní vklad

Podle Vágnera měl žalobce nechat odborně prověřit účetnictví firem, které Radek Březina ovládal a přes které měl nezdaněné peníze příbuzným posílat. Podobně reagoval na Bartošovo tvrzení, že nelegální a legální peníze míchal už lihový boss.



„Jak měl Vladimír Březina vědět, že jde o smísené prostředky?“ ptal se Vágner.

Obhajoba předpokládá, že o velkých podvodech Radka Březiny jeho blízcí nevěděli a nemohli tudíž údajně tušit, že dostávají nelegálně vydělané peníze.

„Je nutno identifikovat každý konkrétní vklad a říci, zda se jedná o výnos z trestné činnosti, či nikoli. Státní zástupce řekl, že to není možné. To samo o sobě postačí ke zproštění obžaloby,“ sdělil obhájce exmanželky lihového bosse Tomáš Vymazal. „Nelze postupovat principem kolektivní viny. Má klientka se provinila hlavně tím, že se jmenuje Březinová,“ pokračoval.

Zprošťujících rozsudků se Březina starší a Březinová u okresního soudu dočkali už před dvěma lety, ovšem krajský soud je po odvolání žalobce zrušil, takže se případ musí projednávat znovu. Jde v něm také o značný majetek, který chce stát zabavit Březinovi st., Březinové a dalším lidem.