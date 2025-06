Český hydrometeorologický ústav upozorňuje, že nebezpečné bouřkové jevy jsou často velmi lokální. O tom se přesvědčili minulý týden ve čtvrtek i obyvatelé obce Zděchov v Javorníkách na Vsetínsku.

Po osmé hodině večer oblastí přicházel radarově docela nevýrazný okraj bouřkového systému, který zároveň v těch chvílích zesiloval a prohýbal se do typické radarové signatury, takzvané bow echo, prohnuté ve tvaru luku.

„To je charakteristické častým výskytem silných nárazů větru případně i lokálních downburstů, propadů studeného vzduchu s následnými silnými lokálními nárazy na zemském povrchu. Mimochodem jen kousek severně od Zděchova na vnořené supercele v té době padaly kroupy velké 3 až 7 centimetrů,“ uvedl na sociálních sítích Český hydrometeorologický ústav.

A právě takzvaný downburst patrně zasáhl i Zděchov a okolí. Na videu je patrné, že zesílení větru bylo opravdu velmi náhlé a intenzivní, během několika málo vteřin.

Z charakteru škod je také vidět, že vítr foukal jedním směrem, což je dobře patrné na snímcích z lesů v okolí Zděchova, kde je jasně vidět, že jsou stromy popadané nebo doslova seseknuté jedním směrem. „Tento charakter škod tak jasně svědčí o tom, že vítr působil v jednom směru a nejedná se tak o tornádo, u kterého by byl charakter škod zcela jiný,“ vysvětlili meteorologové.

Video z řádění nárazů větru natočil Jan Macek ze zděchovské Koliby. „Na kamerách bylo hezky vidět, jak se během několika málo minut může všechno změnit. Ze záznamů je skoro až cítit obrovská síla větru, který tudy prošel. Když jsem na poslední chvíli před deštěm stahoval slunečník, nenapadlo mě, že za tři minuty už bude zničený. Naštěstí se nikomu nic nestalo,“ komentoval událost.

„Přišlo to opravdu strašně rychle, během chvilinky. Zpočátku to vůbec nevypadalo, že by z toho mohla být až taková hrůza. Zasáhlo to jen naši zahrádku, naštěstí to odneslo střechu a samotná Koliba nebyla poškozená, takže jsme mohli brzy znovu otevřít,“ dodala provozovatelka Martina Zapalačová.

Oblíbený závod museli zrušit

Na sousední hřišti a koupališti byly poničeny drobné stavby, jako třeba přístřešek střídačky. „Bylo to šílené, ale poničené byly hlavně věci, které nebyly až tak nezbytně nutné. Život se rychle vrátil do svých kolejí a jen doufáme, že už nebudou žádné další takové pohromy,“ dodala.

Vítr napáchal obrovské škody především v lesích okolo obce. Dotklo se to i tradiční akce Zděchovský krpál. Oblíbený závod horských kol pro dospělé i děti se měl jet v sobotu 14. června, ale organizátoři ho museli zrušit. Trasa, která měla vést okolními lesy, je kvůli rozsáhlým polomům místy neprůjezdná. Navíc v lese hrozí zranění kvůli možnosti zřícení dalších poškozených stromů.

Jaké rychlosti mohl vítr ve Zděchově dosáhnout? „To přesně nevíme, protože i když ve Zděchově sice meteorologická stanice je, neměří rychlost větru. Můžeme ji ale odhadnout z charakteru škod podle mezinárodní Fujitovy stupnice, která se používá pro tyto účely, hlavně tedy pro případ odhadu intenzity tornád. Poražený nebo useknutý smrk jako relativně málo odolný strom s měkkým dřevem odpovídá škodám větru o rychlosti kolem 180 kilometrů za hodinu, tedy kolem 50 metrů za sekundu, podle stupnice kategorie F 1,5,“ napsali meteorologové.