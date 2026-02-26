Zlín chce budovat nové bytové domy, lidé z okolí mají k výstavbě výhrady

Milan Libiger
  9:09
Zlínská radnice chystá výstavbu třinácti bytových domů, každý o přibližně dvaceti bytech v lokalitě Boněcký rybník v Přílukách. Obyvatelé sousední Bartošovy čtvrti však mají k zástavbě výhrady. Obě strany proto vytvořily pracovní skupinu, v níž řeší neshody. Daří se jim to ale jenom částečně.
Zlín chystá výstavbu v lokalitě Boněcký rybník. | foto: Vizualizace: Pavel Chládek

Spolek Naše Bartoška aktuálně požaduje, aby se cesta, jež má vést mezi novými pětipatrovými domy, posunula blíž k Dřevnici, tedy za zástavbu. Podle spolku není bezpečné, když půlí bytovou zónu, a vhodnější místo ní bude zeleň.

Dále navrhuje, aby se jeden dům odstranil a na dalších se přidalo odsunuté patro, protože prostor je maximálně vytěžený, nebo aby se kvůli tamním potížím se spodní vodou udělal hydrogeologický průzkum.

Radnice považuje rozpracovaný návrh za velmi kvalitní a zásadní změny v něm už dělat nehodlá, protože by ji to stálo další peníze i čas. Letos chce vypsat investorskou soutěž na developera, který domy postaví a který k tomu bude mít stanovené i závazné termíny.

„Kdybychom začali projekt předělávat, nedávalo by nám to smysl. S občany jsme se potkali už třikrát a teď přišli s dalšími požadavky, přičemž některé se opakují,“ zmínil primátor Jiří Korec.

„Nejde jen přesunout cestu nebo vypustit jeden dům. Všechno má své souvislosti, všude vedou inženýrské sítě. Je to složitá stavba,“ poznamenal náměstek primátora Pavel Brada, který má v kompetenci majetek města a jeho územní rozvoj.

„Myslím si, že návrh, který vzešel ze soutěže, je smysluplný. Po změně územního plánu by tam mohl soukromý investor budovy navýšit na deset pater,“ upozornil.

Požadují druhou variantu

Předseda spolku Naše Bartoška Jan Suchý podle svých slov radnici navrhl, aby se vedle současné vytvořila i druhá varianta návrhu zástavby, která bude odpovídat požadavkům občanů.

„A dal bych investorovi na výběr: buď boj, když půjde cestou města, anebo to bude se souhlasem Naší Bartošky,“ vzkázal Suchý. Radnice se tomuto řešení nebrání, takže případnou změnu přenáší na investora.

„Chceme záměr dotáhnout do konce a zároveň na základě požadavků občanů otevřít možnost, aby se s nimi mohl o těchto věcech bavit investor,“ předestřel Korec.

„Uvedeme v zadání soutěže, že odchylky od studie v míře těchto požadavků jsou možné. Nebudeme investorovi bránit, aby jim vyšel vstříc,“ doplnil. „Jsem skeptik, že to někdo udělá, ale tuto možnost mít bude,“ poznamenal Brada.

To by znamenalo, že v písemných podkladech zadání soutěže bude varianta spolku Naše Bartoška popsaná, ovšem nebude už zpracovaná do vizualizace graficky. To však spolek požaduje.

„Chtěli bychom, aby to bylo do soutěže zpracované graficky i textově. Stačí, aby projektant udělal ještě jeden obrázek,“ míní Suchý. Podle něho je grafické zpracování vhodnější a jasnější než mnoho stran textu a investor z něho pak nebude moci uhnout.

Podá spolek žalobu?

Město se tomu brání. „Nedává nám smysl, abychom s péčí řádného hospodáře platili další verzi návrhu,“ sdělil primátor Korec.

Pokud se spolek Naše Bartoška s městem nedohodne, má podle Suchého připravené krajní řešení, která však zatím nechtěl prozradit. Nabízí se třeba možnost žaloby.

„Ať to dají k soudu. Když se dvě strany nemůžou dohodnout, tak není jiná cesta, než aby o tom rozhodl někdo třetí,“ podotkl Korec.

