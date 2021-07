Akvaparkům Uherskohradišťska vyrostla konkurence na bojkovickém koupališti

Vodními atrakcemi, možností relaxace formou wellness či opalováním na sluneční terase s barem patří bojkovický areál mezi nejmodernější ve Zlínském kraji. Do budoucna radnice navíc chystá další dvě novinky. Přístupovou lávku ze sídliště Čtvrť 1. Máje přes řeku Olšavu a rovněž přemostění silnice, jež by koupaliště spojilo s víceúčelovým sportovním areálem.

„To je ale zatím hudba budoucnosti. Naše finanční prostředky nejsou neomezené,“ říká bojkovický starosta Petr Viceník.



V novém plaveckém areálu s kapacitou až osm stovek návštěvníků jsou dva bazény se skluzavkami pro dospělé a děti, které se můžou do vody svézt po konstrukcích ve tvaru zvířátek. Chrliče vody jsou ve tvaru deštníku a ježka.

„Děti jsou nadšené a my s nimi. Za něčím podobným jsme dosud museli cestovat jinam, teď to máme doma,“ říká paní Jana, maminka dvojčat z Bojkovic. Její manžel Jindřich připomněl, že dříve byly ostudou koupaliště toalety. „Naštěstí je to už jen vzpomínka,“ poznamenal.

Velký bazén zatraktivnily vodní děla, masážní trysky, chrliče vody anebo šplhací síť s houpacím zálivem. Nechybí ani zatopený ostrov. „Teplota vody v obou bazénech se dá regulovat zvlášť, maximem je výhřev na osmadvacet stupňů,“ přiblížil Viceník.

Návštěvníkům pak zpříjemní veškeré platby evidenční systém s čipy. „Zaplatit třeba útratu za nápoje je nově možné i při odchodu přes samoobslužný platební terminál nebo u pokladny,“ upřesnil starosta Bojkovic.

Moderní technologie se stará rovněž o trávník, jejž zavlažují vysouvací trysky. Zdrojem vody pro celý areál je městský vodovod a také studna, kterou se oba bazény dopouští. Město má v příštím roce v plánu ještě vybudování hřiště na plážový volejbal.

Radnice před zahájením rekonstrukce předpokládala, že součástí nového areálu bude rovněž přemostění silnice, jež dělí koupaliště s fotbalovým stadionem a dalšími sportovišti včetně plochy pro skateboardisty a workout. Původní záměr však narazil na odmítavé stanovisko obyvatel.

„Lidé se s myšlenkou spojení obou areálů v jeden neztotožnili. Neznamená to ale, že s lávkou definitivně nepočítáme, jen jsme se rozhodli její stavbu ponechat vývoji,“ vysvětluje starosta Viceník.