Kvůli tisícům vzácných tesaříků se z Vlárského průsmyku dál neodváží dřevo

Agentura ochrany přírody vydala na začátku letošního léta předběžné opatření, aby se odsud vytěžené dřevo neodváželo. Samička tesaříka alpského totiž ráda klade vajíčka do čerstvě vytěženého dřeva, které není z lesa odvezené hned.

A to se stalo ve Vlárském průsmyku. Pokud by v současné době putovaly klády na pilu, nová generace brouků by nepřežila.

Studie také ukázala, že populace tesaříka, který je chráněný v celé Evropské unii, protože jeho počty klesají, je ve Vlárském průsmyku poměrně početná.

„Výsledky studie jsou pozitivní,“ řekl Tomáš Ernest Vondřejc z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, pracoviště Bílé Karpaty.

„Populace dospělých jedinců přesáhla hranici tří tisíc a k tomu je třeba přičíst nižší vývojová stadia, která jsou však zranitelnější. Všechna nedokončí vývojový cyklus až do dospělosti. I tak má populace tesaříka alpského ve Vlárském průsmyku šest až devět tisíc jedinců.“

Pokud jde o vytěžené dřevo, zatím všechno zůstává na místě. Podle Vondřejce se za dva až tři roky ukáže, kolik jedinců tesaříka se v něm vyvine do dospělosti.

„Myslím si, že se to v jeho zdejší populaci projeví poměrně výrazně,“ nastínil Vondřejc.

Na konci probíhajícího řízení, které by mělo být uzavřeno do konce letošního roku, ochránci přírody rozhodnou, jaké dřevo bude moci být z lesů odvezeno a které tam bude muset zůstat, protože do něho samičky nakladly v létě vajíčka.

„Provedli jsme kontrolu na místě a konzultovali jsme s odborníky, které dřevo není pro tesaříka alpského atraktivní. Zatím je všechno dřevo na místě,“ poznamenala ředitelka pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny, pracoviště Bílé Karpaty Jiřina Gaťáková.

„Kdyby někdo porušil předběžné opatření a ukázalo by se, že zasáhl do vývoje tesaříka alpského, pak by mu v přestupkovém řízení hrozila sankce. Ale to se neprokázalo,“ doplnila.

Populace tesaříků alpských ve Vlárském průsmyku je největší ve Zlínském kraji. V České republice jsou dvě další populace, ale charakter lokalit a struktura těchto populací je jiná.