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Kultovní Bikemaraton Drásal ubral letos na obtížnosti. Má být zábavnější

Petr Fojtík
  12:20
Start Bikemaratonu Drásal

Start Bikemaratonu Drásal | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Momentka z Bikemaratonu Drásal
Německý vítěz klasického závodu Andreas Seewald
Martina Sáblíková na trati Bikemaratonu Drásal
Jaroslav Kulhavý (vlevo) a jeho soupeři na trati závodu Bikemaraton Drásal
7 fotografií
Minimálně tři tisíce výškových metrů nastoupali cyklisté na královské trati Bikemaratonu Drásal. Až v letošním 33. ročníku legendárního závodu horských kol napříč Hostýnskými vrchy se vejdou na trase dlouhé 107 kilometrů poprvé pod tuto magickou hranici.

„Když je na stovce převýšení nad tisíc metrů, vždycky to bude těžký závod. Každopádně trasa A bude pravděpodobně letos nejrychlejší v historii,“ tipuje šéf Bikemaratonu Drásal Ondřej Fojtík.

I proto, že pořadatelé vynechali v úvodu tratě náročný výšlap na Lysinu, který hned na začátku rozdrobil startovní pole na menší skupinky. „Tím závod ztrácel na atraktivitě pro jezdce i diváky. Chceme, aby skupiny bikerů jely co nejdéle pohromadě. Aby se rozhodovalo až ve druhé technické části,“ věří Fojtík, že změna přinese více taktiky na úkor hrubé síly. „Bude to pro všechny zábavnější.“

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Novinkou je úvodní úsek ze Žop, kdy se poprvé pojede kolem policejní střelnice a zříceniny hradu Křídlo. Zbytek tratě bude až na pár drobných změn stejný jako loni, kdy se organizátoři vrátili k původní drásalovské trase vedoucí přes Lazy k Bečvě.

Program Drásala

Obr Drásal: start v 6:00, délka 162 kilometrů, převýšení 4 381 metrů.

Trasa A: 8:45, 107 km, 2 795 m.

Gravelová trasa: 9:00, 76 km, 1 754 m.

Trasa B: 11:00, 49 km, 1 324 m.

Trasa C: 12:00, 33 km, 798 m.

Rodinná jízda: 12:30, 16 km, 205 m

Start je v sobotu 27. června na náměstí Dr. E. Beneše v Holešově, cíl v zámecké zahradě, kde startuje i rodinná jízda.

Na Obrovi o tituly

Tradiční zůstává termín, pojede se poslední sobotu před prázdninami, konkrétně 27. června se startem na náměstí Dr. E. Beneše a cílem v zámecké zahradě.

Jako první se vydají do Hostýnských vrchů jezdci na nejdelší distanci Obra, kde se budou letos udělovat po pauze ultramaratonské tituly.

Po loňském rekordně krátkém Obrovi (143 km) se trasa prodloužila na 162 kilometrů s převýšením 4 381 metrů. Devítinásobný vítěz Obra Jan Jobánek, jehož loni vystřídal na trůně Ondřej Rakus, tak bude mít šanci přidat jubilejní desátý triumf.

Jobánek vynechal Obra pouze jednou z dosavadních 12 ročníků. Pro ultramaratonce, kteří ho dokončili alespoň pětkrát, vytvořili pořadatelé Klub legend Drásala od bronzové až po zlatou kategorii, kde jsou Tomáš Kučera a Petr Tomeček.

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„Chceme ocenit ty, kteří se pravidelně vracejí. Klub legend Drásala chystáme i pro klasickou trasu, ale tam je dohledávání výsledků z minulosti složitější a bude to chvíli trvat, než to dáme dohromady,“ podotkl Ondřej Fojtík.

Jezdci na gravelových kolech letos vyjedou poprvé samostatně jako v pořadí třetí závodní skupina.

„Společný start nevyhovoval ani jedné kategorii. Gravelisti potřebují jinou atmosféru na trati. Letos jsme jim přidali na začátku více asfaltových úseků, částečně kopíruje trasu A,“ shrnul Fojtík.

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Z poloviny nové je půlmaratonské béčko, na céčku také odpadl obávaný výjezd na Lysinu, který dříve mohl řadu zájemců odrazovat. Kompletní program pak uzavírají rodinná drásalovská jízda a dětské závody v zámecké zahradě.

Pořadatelé počítají s účastí 800 až 900 dospělých cyklistů plus 400 dětí. „Přál bych si, aby nepršelo a nefoukalo, protože vítr je nepříjemný pro všechny,“ dodal Ondřej Fojtík.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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