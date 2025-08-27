Při vážné srážce dvou aut na Kroměřížsku se zranilo několik lidí. Úsek je uzavřený

  12:32
Silnice I/47 u Bezměrova na Kroměřížsku je v této době uzavřena. Kolem desáté hodiny se zde čelně srazila dvě osobní vozidla. Na místě je několik zraněných a policisté odklánějí dopravu na objízdné trasy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Silnice I/47 propojuje v tomto úseku Kroměříž s Vyškovem.

„Je tam několik zraněných. Silnice je v tuto chvíli stále uzavřena,“ uvedl mluvčí policie Petr Jaroš s tím, že ukončení omezení je plánováno na 13. hodinu, jde ale pouze o odhad.

Místo nehody je možné objíždět po souběžné dálnici D1, případně po silnicích nižších tříd přes Lutopecny a Zlobice na Kroměřížsku.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

27. srpna 2025  12:32

Trénink vítěze z Trnkobraní? Dva dny nejíst a vypít 20 litrů vody denně

Hulínská firma HaKne připravila pro tradiční soutěž jedlíků na festivalu Trnkobraní ve Vizovicích dva tisíce knedlíků. Vítěz Radim Dvořáček jich za hodinu spořádal 180. Svůj vlastní český rekord ale...

24. srpna 2025  18:26

Jan Antonín Baťa po válce doplatil na to, že firma chtěla vyzrát na stát, říká badatel

Premium

Před šedesáti lety, 23. srpna 1965, zemřel v Brazílii Jan Antonín Baťa. Po tragické smrti zakladatele Tomáše Bati v roce 1932 převzal otěže průmyslového impéria a pokračoval v jeho rozvoji až do...

23. srpna 2025

