Silnice I/47 propojuje v tomto úseku Kroměříž s Vyškovem.
„Je tam několik zraněných. Silnice je v tuto chvíli stále uzavřena,“ uvedl mluvčí policie Petr Jaroš s tím, že ukončení omezení je plánováno na 13. hodinu, jde ale pouze o odhad.
Místo nehody je možné objíždět po souběžné dálnici D1, případně po silnicích nižších tříd přes Lutopecny a Zlobice na Kroměřížsku.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz