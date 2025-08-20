Lavičky v Kroměříži, kde se scházeli bezdomovci, jsou pryč. Obavy zůstávají

Petr Skácel
  12:45
Na dětské hřiště na sídlišti Oskol chodí často s dětmi z letních táborů nebo z nedaleké základní školy, kde pracuje jako učitelka. Alena Mokrošová ovšem neskrývá, že často se to neobejde bez problémů. „Lavičky tady bývaly obsypané bezdomovci, v létě sedávali na zemi ve stínu a popíjeli z PET lahví. A když dítě proběhlo kolem nich na hřiště, vulgárně na něj pokřikovali,“ líčí.
Na kroměřížském sídlišti Oskol se často scházejí bezdomovci, mnohdy u dětského...

Na kroměřížském sídlišti Oskol se často scházejí bezdomovci, mnohdy u dětského hřiště. | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Obyvatelé sídliště Oskol v Kroměříži si stěžují na nepřizpůsobivé občany.
Na kroměřížském sídlišti Oskol se často scházejí bezdomovci, mnohdy u dětského...
Na kroměřížském sídlišti Oskol se často scházejí bezdomovci, mnohdy u dětského...
Na kroměřížském sídlišti Oskol se často scházejí bezdomovci, mnohdy u dětského...
5 fotografií

„Není to hezký pohled a kolikrát ani děti nechápaly, že u cedule zakazující pití alkoholu jsou evidentně lidé, kteří jsou opilí,“ vysvětluje.

Podobně mluví i další obyvatelé Oskolu. „Kolikrát dělali takový bordel, že jsem kolem nich měla strach projít, když jsem šla z obchodu,“ popisuje seniorka Milada, která chodí o francouzských holích a bydlí v domě u zmíněného hřiště.

„Když řvou večer, tak se musí zavřít okna, jinak nic nepomůže. V létě si kvůli tomu ani nemůžete vyvětrat,“ kroutí hlavou.

Na zemi po nich navíc zůstávají válející se odpadky. Lidé ale chválí technické služby, že je uklízejí včas.

Kontroly nezabírají

Problémy s bezdomovci se v lokalitě hromadily dlouhodobě a město proto na konci července nechalo odstranit čtyři lavičky u hřiště.

„Lidé si stěžovali na chování nepřizpůsobivých osob, zejména na hluk a na znečišťování veřejného prostranství. Městská policie již proto v lokalitě instalovala mobilní kameru,“ uvedl místostarosta Karel Holík s tím, že radnice také pro příští rok plánuje oplocení dětského hřiště.

Lidé nezvládají drahotu. Ve Zlíně přibývá těch, kteří žijí na ulici

Obyvatelé se však obávají, že bezdomovci se jednoduše přesunou na lavičky o kus dál. „Zrušit pár laviček není řešení,“ říká rázně prodavačka v nedalekém obchodu. „Dlouho nám sedávali na rampě, museli jsme je odsud vyhazovat. Městská policie by sem měla jezdit daleko častěji a dělat kontroly,“ je přesvědčená.

Podobný názor má i Mokrošová. „Odsud se jim nebude chtít. Je to frekventované sídliště a mají přímo tady supermarket, kam si chodí pro alkohol,“ uvažuje a zrak jí sklouzne na dva od pohledu podivně se chovající mladé muže s batohem na zádech, kteří se pohybují kousek od hřiště.

Sama má zkušenost s tím, že ani zavolat policii nepomůže. „Jednou jsme řešili problém s agresivními bezdomovci v nedalekém parku u Moravy a hlídka přijela až za půl hodiny. To je strašně pozdě, nemáme s dětmi čas čekat tak dlouho a pak to řešit na místě.“

Nainstalované kamery pomáhají

Strážníci argumentují, že proti nepřizpůsobivým lidem mohou zakročit, jen pokud porušují zákon či městskou vyhlášku. Park a dětské hřiště mezi ZŠ Oskol a hlavní poštou patří mezi lokality, ve kterých je vyhláškou zakázána konzumace alkoholu a kouření. Jenže potrestat pachatele bývá problém.

„Uložené pokuty neplatí a při přestupcích předávaných správnímu orgánu se městští policisté často potýkají s důkazní nouzí,“ sdělil mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

Hluk, alkohol, obtěžování. Sídliště sužují bezdomovci, starosta volá po změně zákonů

Právě kamerový systém je při dokazování přestupků velkou pomocí. „Co se sídliště Oskol týče, na odstraněné lavičky zde instalovaná mobilní kamera ‚neviděla‘. Městská policie tady kromě instalace zmíněné kamery zintenzivnila pochůzkovou činnost,“ dodal Vondrášek.

Přitom pokud někdo spáchá opakovaně přestupky, lze mu až na jeden rok zakázat pohyb na veřejně přístupném místě, kde se jich dopouštěl.

„Před uložením tohoto správního trestu je ale samozřejmě nutné prokázání viny. Například v případě veřejného pohoršení je potřeba, aby ho dosvědčili alespoň tři lidé,“ řekla již dříve Radka Sedláková, vedoucí radničního oddělení občanskosprávních přestupků.

Chybí účinná legislativa

V Kroměříži se nyní pohybuje kolem dvaceti bezdomovců, kteří často mění místa. Pro policii už to jsou „známé firmy“. Část z nich ale ve městě nemá trvalý pobyt, s čímž souvisí fakt, že zde funguje protialkoholní záchytná stanice a Psychiatrická nemocnice.

„Část propuštěných osob ze záchytné stanice se ve městě několik dnů či týdnů zdržuje, a to přesto, že do této doby neměli na Kroměříž žádné vazby. Obvykle se jedná o osoby bez přístřeší se závislostí na alkoholu,“ popsal Vondrášek.

Bezdomovci často odmítají pomoc a nechtějí z ulice. Řešením může být chudobinec

Tito lidé navíc většinou nemají motivaci k žádné změně ve svém životním stylu a nabídku sociální práce odmítají.

Radnice také už dříve začala obyvatelům rozdávat letáky s vysvětlením, proč bezdomovcům nedávat peníze. Lidé bez přístřeší v něm pak našli informace, kde se jim dostane pomoci, kde se mohou zdarma umýt, dostat čisté prádlo či strávit noc.

Stejně jako dalším městům i Kroměříži by výrazně pomohly hlavně nové legislativní možnosti, jak s bezdomovci bojovat. V letech 2012 až 2017 zákon umožňoval městům vykázat ze svého území problémové lidi, kteří se opakovaně dopouštěli vybraných přestupků a v daném městě nebo obci neměli trvalé bydliště. Podle odborníků to však problém neřešilo, ale pouze přesunulo jinam.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sekuriťák při Barum rally brutálně napadl fanouška, který se světlicí vběhl k trati

Při páteční městské rychlostní zkoušce Barum Czech Rally došlo ve Zlíně ke konfliktu mezi pořadateli a fanoušky, kteří podle policie používali pyrotechniku v zakázané zóně. Jeden z příznivců při...

Barum Czech Rally 2025: výsledky, pořadí, program, startovní listina

Dalším dílem mistrovství ČR v rallye je Barum Czech Rally Zlín – letos se koná už její 54. ročník a vedle tuzemského seriálu dlouhodobě patří i do evropského šampionátu (ERC). V našem článku najdete...

Po téměř hotové D49 se stále nejezdí, obyvatelé obce na protest zablokují silnici

To, co starosta Martinic na Kroměřížsku Pavel Fiurášek před necelým měsícem naznačoval jako možnost, se stane skutečností. Řeč je o blokádě hlavní silnice, která obcí prochází. Denně po ní projede až...

Demolice Šmoulího města na Jižních Svazích začne v září, potrvá tři měsíce

V první polovině září by měla těžká technika začít demolovat Šmoulí město na zlínském sídlišti Jižní Svahy. Likvidace přízemních budov, v nichž bývaly především bary a restaurace, potrvá asi tři...

V Rajnochovicích lehla popelem pila, ozval se i výbuch. Škoda jde do milionů

K masivnímu požáru historické pily v Rajnochovicích na Kroměřížsku vyrazili krátce po půlnoci hasiči. Velitel vyhlásil třetí stupeň poplachu. Během noci místem otřásl i výbuch. Nikdo se nezranil....

Lavičky v Kroměříži, kde se scházeli bezdomovci, jsou pryč. Obavy zůstávají

Na dětské hřiště na sídlišti Oskol chodí často s dětmi z letních táborů nebo z nedaleké základní školy, kde pracuje jako učitelka. Alena Mokrošová ovšem neskrývá, že často se to neobejde bez...

20. srpna 2025  12:45

Zubří je pro střelce Mořkovského srdcovka, prioritou však zůstává cizina

Už byl jednou nohou ve Francii. Jednání o přestupu se ale táhla, a tak se Lukáš Mořkovský po dvou letech v polském Zabrze nečekaně vrátil domů do Zubří, kde se střední spojka házenkářské reprezentace...

20. srpna 2025  11:17

Zlín drtí dřevěné zbytky na biopalivo. Plánuje i přeměnu odpadu na energii

Další krok k tomu, aby nemuselo veškerý odpad skládkovat, udělalo město Zlín. Od roku 2030 a zejména pak od roku 2035 to totiž bude složitější, omezenější i dražší. Zlínské technické služby začaly na...

20. srpna 2025  9:09

Unikátní objev. Barokní jeskyně zámku v Kroměříži zdobí stovky polodrahokamů

Objev v přízemí Arcibiskupského zámku má mezinárodní význam a v rámci Evropy je výjimečný. Vědci z Univerzity Palackého v Olomouci při uměleckohistorickém průzkumu zjistili, že podlahu, klenby i...

19. srpna 2025  15:23

Klíšťata na Valašsku jsou promořena encefalitidou. Do nemocnice musely i děti

Jen během prvního prázdninového měsíce se ve Zlínském kraji nakazilo klíšťovou encefalitidou 19 lidí – v červnu jich bylo 12 a do poloviny srpna zatím tři. Na infikované klíště narazili při práci na...

19. srpna 2025  11:54

Kvůli výstavbě stadionu budou děti jezdit na tréninky desítky kilometrů

Rodiče mladých hokejistů a krasobruslařů v Uherském Hradišti čeká složitá sezona. Kvůli demolici stávajícího zimního stadionu a výstavbě nového totiž budou jejich děti muset celý rok trénovat a hrát...

18. srpna 2025  15:54

Sekuriťák při Barum rally brutálně napadl fanouška, který se světlicí vběhl k trati

Při páteční městské rychlostní zkoušce Barum Czech Rally došlo ve Zlíně ke konfliktu mezi pořadateli a fanoušky, kteří podle policie používali pyrotechniku v zakázané zóně. Jeden z příznivců při...

18. srpna 2025  11:52,  aktualizováno  14:17

Demolice Šmoulího města na Jižních Svazích začne v září, potrvá tři měsíce

V první polovině září by měla těžká technika začít demolovat Šmoulí město na zlínském sídlišti Jižní Svahy. Likvidace přízemních budov, v nichž bývaly především bary a restaurace, potrvá asi tři...

18. srpna 2025  8:57

Barum Czech Rally 2025: výsledky, pořadí, program, startovní listina

Dalším dílem mistrovství ČR v rallye je Barum Czech Rally Zlín – letos se koná už její 54. ročník a vedle tuzemského seriálu dlouhodobě patří i do evropského šampionátu (ERC). V našem článku najdete...

17. srpna 2025  17:06

Zlínský fotbalový stadion by mohl mít větší tribuny, přibude tak 650 míst

Na zlínském fotbalovém stadionu vzniká zóna a obchod pro fanoušky. Nacházejí se za hlavní tribunou, tedy po levé straně hlavního vjezdu do areálu. Jde o další investici města Zlín, které sportovní...

17. srpna 2025

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Olomouc - Zlín 1:0, nováček hrál většinu času v deseti, v závěru rozhodl Vašulín

Zlínští fotbalisté poprvé po návratu mezi elitu prohráli. V pátém kole Chance Ligy nestačili na Olomouc, proti níž hráli od 19 minuty bez Černína, který byl vyloučen po druhé žluté kartě. O domácí...

16. srpna 2025  16:15,  aktualizováno  19:42

Slovácko - Teplice 2:1, první výhra pro domácí, k obratu jim pomohlo vyloučení

Fotbalisté Slovácka poprvé v sezoně vyhráli. V pátém kole Chance Ligy si poradili s Teplicemi, ačkoliv po Trubačově trefě ztráceli. Po vyloučení hostujícího Radosty ale v závěru otočili stav díky...

16. srpna 2025  16:30,  aktualizováno  19:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.