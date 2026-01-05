Slaměné figury začaly hořet v noci na 29. prosince. Událost oznámil občan, který uvedl, že u kašny na Velkém náměstí hoří betlém a že tři mladíci, kteří požár způsobili, odcházejí směrem k zámku. Zároveň vše zaznamenala operátorka kamerového systému.
Svatá rodina v plamenech. Na kroměřížském náměstí hořel slaměný betlém
Na místo vyrazily hlídky městské policie a muže zadržely. „Všichni uvedli, že byli pod vlivem alkoholu a rozhodli se zpestřit si večer odpalováním zábavné pyrotechniky mezi stánky vánočního jarmarku. Součástí zakoupené pyrotechniky byla i římská svíce, jejíž část však skončila v blízkém betlému,“ popsal ředitel městské policie v Kroměříži Libor Kubiš.
„Mladíci uvedli, že se snažili požár uhasit tak, že hořící sochy vytáhli na volné prostranství a pokoušeli se oheň udusat. V domnění, že se jim požár podařilo uhasit, z místa odešli, aniž by přivolali jednotku hasičského záchranného sboru,“ uvedl Kubiš.
Strážníci muže poučili o tom, že od 1. prosince 2025 platí v dané lokalitě zákaz odpalování zábavní pyrotechniky. Ti uvedli, že o zákazu nevěděli. Dechová zkouška u dvou z nich naměřila kolem jednoho promile a u třetího téměř dvě promile alkoholu.
Požár uhasili přivolaní hasiči. Způsobená škoda činí podle majitele soch, kterým je Dům kultury v Kroměříži, několik tisíc korun.