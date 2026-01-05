Požár betlému v Kroměříži způsobili tři podnapilí mladíci. Hrozí jim pokuta

Autor:
  15:52
Pokuta až do výše 50 tisíc korun hrozí mužům ve věku 19, 20 a 21 let, kteří mezi svátky zapálili slaměný betlém na kroměřížském Velkém náměstí v Kroměříži. Požár zaznamenal kamerový systém i všímavý občan. Městská policie případ postoupí do správního řízení.
Na Velkém náměstí v Kroměříži hořely slaměné figury z betlému. (29. prosince 2025) | foto: HZS Zlínského kraje

Slaměné figury začaly hořet v noci na 29. prosince. Událost oznámil občan, který uvedl, že u kašny na Velkém náměstí hoří betlém a že tři mladíci, kteří požár způsobili, odcházejí směrem k zámku. Zároveň vše zaznamenala operátorka kamerového systému.

Svatá rodina v plamenech. Na kroměřížském náměstí hořel slaměný betlém

Na místo vyrazily hlídky městské policie a muže zadržely. „Všichni uvedli, že byli pod vlivem alkoholu a rozhodli se zpestřit si večer odpalováním zábavné pyrotechniky mezi stánky vánočního jarmarku. Součástí zakoupené pyrotechniky byla i římská svíce, jejíž část však skončila v blízkém betlému,“ popsal ředitel městské policie v Kroměříži Libor Kubiš.

„Mladíci uvedli, že se snažili požár uhasit tak, že hořící sochy vytáhli na volné prostranství a pokoušeli se oheň udusat. V domnění, že se jim požár podařilo uhasit, z místa odešli, aniž by přivolali jednotku hasičského záchranného sboru,“ uvedl Kubiš.

Strážníci muže poučili o tom, že od 1. prosince 2025 platí v dané lokalitě zákaz odpalování zábavní pyrotechniky. Ti uvedli, že o zákazu nevěděli. Dechová zkouška u dvou z nich naměřila kolem jednoho promile a u třetího téměř dvě promile alkoholu.

Požár uhasili přivolaní hasiči. Způsobená škoda činí podle majitele soch, kterým je Dům kultury v Kroměříži, několik tisíc korun.

Bylo mi jasné, že je zle. Myslivec při lovu zachránil vysílenou seniorku

Petr Jordán ze Zlína zachránil starší pohřešovanou ženu ve špatně přístupné...

Myslivec Petr Jordán ze Zlína při svém nočním lovu na divočáky objevil ve špatně přístupné a odlehlé části lesa vyděšenou ztracenou seniorku, po které celý den bez výsledku pátrala policie. Vzhledem...

Nečekaná změna, celý dálniční obchvat Otrokovic bude od ledna zdarma

Řidiči mohou od 4. listopadu 2021 využívat kompletní jihovýchodní obchvat...

Ministerstvo dopravy připravilo překvapivou změnu, která potěší motoristy. Celý dálniční obchvat Otrokovic na Zlínsku bude zdarma. Řidiči totiž už roky jezdí po obchvatu, který je součástí dálnice...

Požár rodinného domu v Kroměříži má jednu oběť. Popálená žena je v nemocnici

Hasiči zasahovali u požáru rodinného domu v Kroměříži v ulici Seifertova. (2....

Hasiči zasahovali u požáru rodinného domu v Kroměříži, ze kterého vynesli dva zraněné. Záchranáři desítky minut oživovali staršího muže, ten však na místě zemřel. Zraněnou starší ženu transportoval...

Nové dálnice, stadiony i Velké kino. Kraj čeká v letošním roce plno novinek

Vítězný návrh proměny sadu Svobody v centru Zlína (prosinec 2023)

Nové dopravní či zdravotnické stavby, řada velkých kulturních a sportovních akcí i tradičních festivalů a také podzimní komunální volby. To všechno čeká Zlínský kraj v letošním roce. Redakce iDNES.cz...

Kdyby měl Zlín o deset tisíc lidí více, dýchalo by se nám lépe, říká jeho primátor

Premium
Zlínský primátor Jiří Korec

Jako hlavní úkol pro nový rok 2026 si zlínský primátor Jiří Korec spolu s kolegy z vládnoucí koalice určil výběr zhotovitele na dvě velké akce, které magistrát ve Zlíně chystá. Jednak je to...

Zloděj vykrádal šatny stadionů. Chytil ho policista, ani si nestihl sundat brusle

Muž, který vykrádal šatny sportovců, chytil policista na bruslích

Krádeže v šatnách zimních sportovních stadionů po celé České republice může mít na svědomí šestačtyřicetiletý muž z Pardubického kraje. Z trestného činu krádeže jej obvinili kriminalisté ze Svitav....

5. ledna 2026  13:36

Čtyřtisícový Uherský Ostroh zůstal bez pitné vody. Kvůli mrazu nebyly ani cisterny

Zámek v Uherském Ostrohu. (září 2024)

Všechny školy v Uherském Ostrohu na Uherskohradišťsku zůstaly v pondělí zavřené. Celé město bylo dva dny bez dodávek pitné vody kvůli havárii na vodovodním přivaděči. V dnešním mrazivém počasí nebylo...

5. ledna 2026  9:46,  aktualizováno  13:10

Pořád jsme v realitě. Hoftych o zlínských ambicích, přestupech i trapném stadionu

Pavel Hoftych

Během vánočních svátků si na pár dnů odskočil na lyže do Itálie, jinak byl sportovní ředitel fotbalistů Zlína Pavel Hoftych v pravidelném kontaktu s majitelem klubem Zdeňkem Červenkou, jeho...

5. ledna 2026  10:44

Vražda ve Zlíně. Muž jediným bodnutím zabil svoji spolubydlící, k činu se přiznal

ilustrační snímek

Ve Zlínském kraji se stala první letošní vražda. Muž podle policistů nožem zabil ženu, se kterou bydlel. K činu se doznal, v případě odsouzení mu hrozí až 20 let vězení. Zlínský okresní soud jej...

5. ledna 2026  8:35,  aktualizováno  8:56

Rybářský pavilon v Podzámecké zahradě v Kroměříži čeká kvůli balkonu oprava

Podzámecká zahrada v Kroměříži (březen 2023)

Olomoucké arcibiskupství opraví Rybářský pavilon v Podzámecké zahradě v Kroměříži, která je památkou zapsanou na seznamu UNESCO. Ve špatném stavu je balkon pavilonu zhotovený z litiny. Celkové...

4. ledna 2026  9:59

Ceny 2026: Lidé v kraji zaplatí více za vodu i teplo, poplatky nezdražují

Před dvaceti lety prošla 21. budova v baťovském areálu, která je nejvyšší ve...

Obyvatele Zlínského kraje čeká v letošním roce mírné, maximálně pětiprocentní zdražení vody a tepla. Poplatky zůstávají na cenách minulého roku. Nejvíce si za teplo připlatí obyvatelé Vsetína.

3. ledna 2026  12:48

Miliony z kraje zaplatily univerzitě desítky vědců z Číny, Indie i Itálie

Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (leden 2025)

Sedm postdoktorandů z významných evropských univerzit, 18 z jiných českých nebo slovenských vysokých škol a k tomu 30 doktorandů. Dohromady 55 vědců a výzkumníků přilákal do Zlína projekt CIT...

2. ledna 2026  16:55

Nové dálnice, stadiony i Velké kino. Kraj čeká v letošním roce plno novinek

Vítězný návrh proměny sadu Svobody v centru Zlína (prosinec 2023)

Nové dopravní či zdravotnické stavby, řada velkých kulturních a sportovních akcí i tradičních festivalů a také podzimní komunální volby. To všechno čeká Zlínský kraj v letošním roce. Redakce iDNES.cz...

2. ledna 2026  13:21

Požár rodinného domu v Kroměříži má jednu oběť. Popálená žena je v nemocnici

Hasiči zasahovali u požáru rodinného domu v Kroměříži v ulici Seifertova. (2....

Hasiči zasahovali u požáru rodinného domu v Kroměříži, ze kterého vynesli dva zraněné. Záchranáři desítky minut oživovali staršího muže, ten však na místě zemřel. Zraněnou starší ženu transportoval...

2. ledna 2026  9:19,  aktualizováno  11:26

Kdyby měl Zlín o deset tisíc lidí více, dýchalo by se nám lépe, říká jeho primátor

Premium
Zlínský primátor Jiří Korec

Jako hlavní úkol pro nový rok 2026 si zlínský primátor Jiří Korec spolu s kolegy z vládnoucí koalice určil výběr zhotovitele na dvě velké akce, které magistrát ve Zlíně chystá. Jednak je to...

1. ledna 2026

Výroky 2025: Bez smaženého sýru restaurace být nemůže. Ten Češi naprosto milují

Smažený sýr je stálicí tuzemských restaurací. (11. října 2023)

MF DNES vybrala nejzajímavější nebo nejvtipnější výroky vztahující se k dění ve Zlínském kraji v právě končícím roce 2025. Pronesli je v různých situacích a rozhovorech politici, podnikatelé,...

31. prosince 2025  10:35

